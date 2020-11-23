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Загадка века: почему мы проигрываем в хоккей стране, в которой тотально профнепригодные эксперты?
23 ноября 16:00
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL. На фото: Бен Бишоп (слева) и Антон Худобин (справа)

Загадка века: почему мы проигрываем в хоккей стране, в которой тотально профнепригодные эксперты?

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин в очередной раз недоволен коллегами из-за океана. 

А вы мне не верили, что Гретцки – минус бесконечность, тупо раскрученная пропагандисткой машиной НХЛ? Сегодняшний рейтинг вратарей от НХЛ-ТВ, надеюсь, окончательно всех убедит, что в заокеанской лиге в порядке вещей называть черное белым и наоборот.

Вот что наваяли горе-эксперты NHL Network, имея в виду топ-10 голкиперов лиги – подчеркиваю, не когда-нибудь! – прямо сейчас:

  1. Андрей Василевский («Тампа»)
  2. Туукка Раск («Бостон»)
  3. Коннор Хеллибак («Виннипег»)
  4. Бен Бишоп («Даллас»)
  5. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»)
  6. Кэри Прайс («Монреаль»)
  7. Дарси Кюмпер («Аризона»)
  8. Робин Ленер («Вегас»)
  9. Якоб Маркстрем («Калгари»)
  10. Антон Худобин («Даллас»)

Ну как? Нравится? Прежде чем начать мучить клавиатуру, я изучил комменты к этой бирюльке на разных сайтах. Невероятное равнодушие! Это как сильно надо было постараться, чтобы так восхитительно подставиться?! Сложно поверить, что сие творение произвели люди в здравом уме. Но в то же время у нас нет никаких оснований полагать, что аналитики НХЛ-ТВ вдруг решили подурачиться. Все-таки на дворе не 1 апреля.

Отсюда делаем единственно возможный вывод: эксперты NHL Network ни черта не смылят в изобретенной у них ледовой игре, то есть тотально профнепригодны.

А теперь предоставляю слово народным мстителям.

– Задолбали пиарить Бишопа, он даже в «Далласе» не основа больше) Ну и Прайс, Кюмпер выше Антохи это смех. Ладно, за первого еще имя играет...

Худобин играл в финале КС, при этом лишь десятый. Немного странный рейтинг.

– За исключением первой тройки совсем как попало расставили вратарей.

Биннингтон в топ-5. Круто. Парень в контендере очень слабо провел регулярку и был худшим кипером в ПО. Норм парня засунули за позапрошлый сезон.

– Бишоп??? Он в НХЛ20, что ли, себя проявил ярко, что его так высоко поставили? Очередной бредовый рейтинг)))

– Позорно сбежавший из команды Раск. Вечно сломанный Бишоп. ОверПрайс, который по средней пропускаемости занимает условно 32-е место), процент отбитых такой же – 32-е место)

Харта не хватает, Корписало/Мерзликина, Варламова.

– Ума не приложу, что делает Бишоп во всех рейтингах вратарей постоянно. Игрок элитный, но его молодой Васи выбил из состава «Тампы». Потом уже вечно второй вратарь Добби в «Далласе». Да и постоянные травмы не давали толком полноценные сезоны с плей-офф играть очень странно.

– Да как у них Бишоп постоянно попадает в такие топы.... Просто сравнение с Худобиным по регулярному сезону:

Бишоп 44 игры, 21 победа (47,7%), 92% отраженных, 2,5 шайбы за игру.

Худобин 30 игр, 16 побед (53,3%), 93% отраженных, 2,22 шайбы за игру....

Бишоп 4, Худобин 10... А если сюда еще ПО приплюсовать, то Бишоп вообще в пролете...

Худобин тащил «Даллас» весь плей-офф, но Бишоп намного выше его в рейтинге. Вообще странный и непонятный рейтинг какой-то.

Даже если Прайс пропустит пару сезонов, он все равно будет в десятке. И Бишоп, конечно, который проиграл на всех фронтах Худобину – все-таки круче Худобина, правда, играл хуже Худобина. Такая вот белиберда выходит.

Со всеми абсолютно согласен. Сказано точно и справедливо. Мне особо и добавить нечего. Но если этот список состряпан NHL Network на полном серьезе, у меня лично возникает один вопрос:

Как страна с законченными дилетантами-экспертами регулярно обыгрывает нас в хоккей?

Вот она – загадка века…

источник: «Советский спорт»
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