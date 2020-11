Загадка века: почему мы проигрываем в хоккей стране, в которой тотально профнепригодные эксперты?

А вы мне не верили, что Гретцки – минус бесконечность, тупо раскрученная пропагандисткой машиной НХЛ? Сегодняшний рейтинг вратарей от НХЛ-ТВ, надеюсь, окончательно всех убедит, что в заокеанской лиге в порядке вещей называть черное белым и наоборот.

Вот что наваяли горе-эксперты NHL Network, имея в виду топ-10 голкиперов лиги – подчеркиваю, не когда-нибудь! – прямо сейчас:

NHL Network revealed its list of top 10 goalies on Sunday. https://t.co/AfzMUgmD0y