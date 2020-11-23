«При равной игре уступили 1:5». Что сказали тренеры после матча ЦСКА – «Сибирь»

– Хорошая и нужная победа, – сказал главный тренер «Сибири» Заварухин. – У нас было больше времени подготовиться к матчу. Здорово сыграли в большинстве, обороне и на контратаках. Ребята – молодцы, положили нужные очки в копилку.

– Держали в голове, что «Сибирь» не побеждала ЦСКА в гостях с 2010 года?

– Не думали об этом, настраивались как на рядовой матч. Мы смотрели в таблицу и знали, что нам нужны очки. Ребята выполнили установку на игру и забили хорошие голы.

– Можно ли сказать, что поражение в Казани (3:5) пошло на пользу? В том матче «Сибирь» крупно повела, но не смогла удержать победу, а в этот раз команда сыграла строго, максимально просто и добилась успеха.

– Мы уже забыли то поражение. Знали, что ЦСКА лидер по третьему периоду, что команда мощно начинает, и были к этому готовы.

– Перед игрой Илья Морозов был отправлен в фарм-клуб, но в соцсетях сообщил, что присоединится к команде. Эта поездка больше воспитательный момент или набор формы, учитывая перерыв?

– Тут два момента. Мы хотим, чтобы Морозов быстрее прогрессировал, хотя он играл в первой паре защиты. Поездка даст ему толчок к дальнейшему росту.

«Не хватило концентрации, а соперник был заряжен»

– Счет не очень приятный для нас, – признал главный тренер ЦСКА Никитин. – В Минске повезло при равной игре победить 5:1, а сегодня при равной игре уступили 1:5. Не хватило концентрации, а соперник был заряжен. Парни сражались до конца, вытаскивали из себя все, что могли. Для нас это хороший урок.