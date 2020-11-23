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Боссам «Авангарда» позвонили из КХЛ? Роспотребнадзора? Или чешского посольства?
23 ноября 23:00
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Авангард». На фото: Яромир Ягр

Боссам «Авангарда» позвонили из КХЛ? Роспотребнадзора? Или чешского посольства?

На матче, приуроченном к 70-летию омского хоккея, тотально нарушали противопандемийные правила.

Вот, уважаемые господа, в этом и заключается отличие солидной лиги от деревенской. Эх, КХЛ, КХЛ… Стыдно за тебя.

Вы помните, как Гэри Беттмэн бодро вышел на лед арены в пузыре Эдмонтона вручать Кубок Стэнли «Тампе»? Или как люто переживали за свои клубы в одиночестве в ВИП-ложах энхаэловские боссы – Джо Сакик («Колорадо»), Джим Нилл («Даллас»), Джордж Макфи («Вегас»), Жюльен Брисбуа («Тампа»)? Или как врачи команд мгновенно уводили игроков с подозрением на сотрясение мозга в раздевалку?

Что всех этих людей, не игравших в тот день в хоккей, объединяло? Все они были в масках! А массажисты, доктора, сервисмены еще и обязательно в перчатках.

Комиссар НХЛ убрал повязку в карман, только когда приблизился к главному трофею лиги непосредственно перед его вручением «молниям». Все остальные персонажи, включая не попавших в состав игроков на трибунах, не просто никогда не снимали маски – они ВСЕГДА закрывали нос. В противном случае носить маску бессмысленно.

А теперь представьте мое удивление и возмущение, когда по ходу второго периода матча в Москве телекамера выхватила ВИП-ложу арены: мало того, что Александр Крылов (председатель совета директоров «Авангарда»), Алексей Яшин, а также специально приглашенный на праздник Яромир Ягр не соблюдали социальную дистанцию. Все – подчеркиваю, все! – были без масок!

Это в день, когда в РФ установлен антирекорд по числу инфицированных – 25 173 человека. В день, когда в Санкт-Петербурге запрещен вообще доступ зрителей на спортивные мероприятия, а также закрыты все катки и общепит в торговых центрах, то есть таких же закрытых помещениях, как арена в Петровском парке. В день, когда Москва чуть-чуть во второй раз недобрала до отметки в семь тысяч инфицированных…

Это в день, когда по всем нашим СМИ с утра до вечера крутили ужас ужасов в аэропорту Шанхая, где заблокировали всех людей, кто там находился, и отменили почти 300 рейсов, после того как у двух грузчиков обнаружили вирус…

Грустно, грустно, господа, после этого наблюдать вопиющую халатность на играх КХЛ.

Драка Дмитрия Воронкова («Ак Барс») и Андрея Стася («Авангард»). Фото: ХК «Авангард»

Но что я вдруг увидел в третьем периоде? Каким-то волшебным образом маски на лицах Крылова, Яшина, Ягра и примкнувшего к ним депутата Госдумы Николая Валуева появились! Причем у управленца «Авангарда» она была фирменной – с изображением ястреба, а у остальных – обычной. Значит, принесли с собой на хоккей. Так почему не надели, пока кто-то не позвонил?

Вопрос – кто же это своевременно просигнализировал?

КХЛ я отметаю с порога. По той простой причине, что всю игру вместе с тренерами «Ак Барса» в кадр на скамейке попадал, предполагаю, массажист. Маска у него присутствовала. Но нос не закрывала, а к концу матча вовсе оказалась на подбородке. Перчаток на руках, разумеется, не было. По всем пунктам вопиющие нарушения противоэпидемиологических установок. Но КХЛ не поправила.

Роспотребнадзор? Тоже вряд ли. На трибунах просто мрак. Какая, к черту, социальная дистанция! У 95 процентов зрителей маска, если и есть, то нос не закрывает. У большинства просто тупо болтается на подбородке. А ведь за это штраф в четыре тысячи рублей полагается. Раз все 100 процентов публики на это плюют с высокой колокольни, значит, Роспотребнадзор не возражает.

Кто остается? Только посольство Чехии! Разве наши братушки могут позволить себе вот так влегкую, на шару подвергнуть риску здоровье кумира нации? Нет, конечно! Еще бы, если в Республике без маски на улицу вообще нельзя выходить, а комендантский час только сегодня подняли до 23 часов вместо 21. Равно как именно в этот день разрешили собираться группами аж до шести человек вместо двух!

Спасибо вам, зоркие и бдительные работники посольства Чехии. Будь здоров, Яромир. Мы все тебя очень любим!

источник: «Советский спорт»
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