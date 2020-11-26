«Дешевые» удаления «Локомотива» и сумасшедший камбэк «Динамо»

Конечно, не без «помощи» самих ярославцев, которые начали хватать нелепые удаления одно за другим. И пока Иванов , Коваленко и Черепановым попеременно наблюдали за хоккеем из штрафного бокса, в ворота «Локомотива» залетали шайбы от Линдберга, Кагарлицкого и Шипачева . 3:3.

Какие слова нужно было найти для своей команды Владимира Крикунова во втором перерыве? Тренер сказал, что просто нужно выиграть третий период. Тряхнул первое и второе звено, отправив Дмитрия Яшкина к Оскару Линдбергу , и все заработало!

А вот во втором периоде «Локомотив» наколотил аж три шайбы. Уже на первой минуте отличился Артур Каюмов . Потом подопечные Андрея Скабелки смогли воспользоваться большинством – Рушан Рафиков доработал на пятачке. Динамовцы пытались изменить ход событий, старались подобрать ключи к воротам Паскауле , но ни вратарь, ни оборона гостей развернуться бело-голубым в своей зоне не давали. Под занавес второго периода счет Антон Ландер делает счет неприличным – 3:0 в пользу «Локомотива». Казалось бы, победа у Ярославля в кармане.

Первый отрезок матча прошел на встречных курсах – и москвичи, и ярославцы то и дело создавали опасные моменты у ворот соперника, но счет не был открыт.

В четвертый раз встречаются в этом сезоне клубы, которые на старте чемпионата производили самые приятные впечатления. И «Динамо», и «Локомотив» с сегодняшними составами могут вступить в «дискуссию» за Кубок с армейскими командами. Тем интереснее очные встречи соперников из Москвы и Ярославля. Интересно, что счет в трех предыдущих встречах был одинаковым 3:2. И в них проигрывали москвичи, часто ведя по ходу матча. А сегодня удача наконец-то улыбнулась бело-голубым. Тогда, когда казалось, что все потеряно.

Ну а в овертайме Михал Чайковски отлично разобрался с Паскуале и мощным броском поставил точку в зрелищном матче.

– Важная игра была, мы показали характер и заслужили два очка, – поделился эмоциями после матча форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин. – Ярославль – хороший соперник со своей системой, их оборону тяжело проходить. С ними всегда интересно. В прошлые разы мы вели и проигрывали, теперь они расслабились. Сегодняшняя наша первая шайба придала энергии всей команде. Как игралось с Линдбергом? Он мастер своего дела. Даже если я с ним не играю, то смотрю за ним и знаю, что от него ожидать».

А вот «Локомотив» тоже знали, чем может закончится удаление в матче против бело-голубых. Но, ведя 3:0, подопечные Андрея Скабелки расслабились:

– Два периода хорошо играли. Потом успокоились, потеряли концентрацию, пошли удаления – мы не имеем права так играть. Должны доводить такие матчи до победы. Нас наказали, – резюмировал нападающий «Локомотива» Егор Аверин. – Серия неудач? У нас ничего не поменялось, сезон длинный – случаются и такие моменты. Удача? Удачу нужно заработать. Все будет».

– Сложно комментировать матч, в котором мы вели 50 минут, а потом проиграли, – досадовал Скабелка, – со второго периода нам удалось взять игру в свои руки и контролировать ее до удаления в третьем периоде. После этого дисциплина нас подвела. Понимали, знали, говорили, что нельзя давать сопернику таких шансов. «Динамо» не имело возможностей забросить пять на пять, и, конечно, они ждали, когда появиться возможность разыграть лишнего. И как только у нас появились эти дешевые удаления, бело-голубые ими воспользовались. Мы разочарованы.

– Нет ли у вас ощущения, что команда проседает после перерыва?

– Нет, мы проиграли третий период.

Крикунов, напротив, был рад за своих парней:

– Мы хотели выиграть, настраивались на это с самого начала, но два первых периода никак не могли пробить оборону противника. Плюс получили гол на смене – неудачно меняться пошли, потом еще пропустили и, казалось бы, что все уже. Но на третий период ребята вышли, чтобы бороться. С пятнадцатой минуты перешли на игру в три звена, а тут еще «Локомотив» начал фолить, получил удаления, и мы сумели воспользоваться этим. Счет сравняли и в овертайме выиграли».

– Вы перевели Яшкина во второе звено, и все заработало. Как пришла эта идея?

– Тарасов же играл с Шипачевым и Кагарлицким раньше. Это старое звено. Яшкин и Линдбергом – вроде там получше стало, и там.

– «Динамо» проигрывало «Локомотиву» ведя 2:0, а сегодня отыгрались с 3:0. Бывает же такое!

– Видимо, да. Я ребятам сказал во втором перерыве: «Нужно выиграть третий период». А выиграли весь матч.

– Вы рано поменяли Бочарова, за четыре минуты до конца – тоже кураж поймали?

– Мы хотели еще раньше его поменять, но тут удаление и против троих играли. Нужно было пользоваться шансом. Ну проиграли бы мы 2:4, и что? А тут вытащили, да и еще и победили.

– С «Амуром» оставите обычные сочетания или сегодняшние новаторские?

– Надо переспать с этим. Подумать. Может сегодня они просто на кураже сыгрались так. Посмотрим.