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Каким третьим способом легально обходить в КХЛ потолок зарплат. Инструкция от Морозова
05 декабря 21:00
автор: Виталий Славин

Каким третьим способом легально обходить в КХЛ потолок зарплат. Инструкция от Морозова

Обозреватель «Советского спорта» удивляется тому, как ведется расчет при потолке зарплат в КХЛ.

Удивительное признание вчера сделал президент КХЛ Алексей Морозов по поводу потолка зарплат:

– Если говорить о конкретных ситуациях естественно, ни один клуб потолок зарплат не превышал. В случае нарушения игрока просто нельзя заявить для участия в матчах чемпионата. Понимаю, что неспециалистам тяжело разобраться во всех тонкостях регламента, поэтому и есть высказывания, что та или иная команда превысила потолок.

Приведу пример. Скажем, игрок с контрактом в 60 миллионов за сезон переходит в середине чемпионата в другой клуб. Естественно, этот клуб платит ему только оставшуюся часть суммы контракта, и именно она учитывается при расчете потолка. Под это подходят трансферы, например, Наиля Якупова или Никиты Сошникова.

Во как! Оказывается, если игрок с зарплатой 60 млн рублей в год, на которую Сошников подписался с «Салаватом Юлаевым», переходит в другую команду (ЦСКА), то под потолок этой новой команды включают уже не все 60 млн, а только ту сумма, которую осталось этому игроку заплатить в текущем сезоне. Чем позже переход, тем меньше учитывается в платежке нового клуба.

Красота! Сказка для толстосумов, стремящихся укрепиться перед плей-офф. Олигархи КХЛ вплоть до закрытия трансферного окна могут усиливаться дорогими игроками, не выходя за потолок зарплат в 900 млн рублей.

Вот в НХЛ тупые, до такой простой вещи не догадались! Представляете, если бы и там потолок зарплат считали так же. Скольких звездных игроков на последнем годе многомиллионных контрактов из команд, не проходящих в Кубок Стэнли, могли бы набрать в дедлайн фавориты, прижатые к верхнему пределу платежки!

А мы то, наивные, никак не могли понять, как Якупов перешел из «Амура» в «Авангард», а Сошников – из «СЮ» в ЦСКА, но их новые команды потолок зарплат не пробили! Ничего не скажешь, гениальное ноу-хау КХЛ!

Ну а если серьезно, лига своими руками убивает главное, что должно быть в нормальной лиге – равные условия для всех. Конкурентоспособность всех, а нет тех, у кого короче тропинка к бездонным карманам госмонополий и госкомпаний.

Тем более что на самом-то деле потолок зарплат в КХЛ не 900 млн рублей, а 1,26 миллиарда. Индивидуальные и командные премии, не превышающие 20 процентов от суммы контракта игрока, в потолке не учитываются. Равно как отдельной графой идут вообще ничем неограниченные бонусы за выход в финал конференции. Да, их еще надо заработать. Но если, скажем, ЦСКА или СКА в этот самый финал Запада не попадут, в клубе полетят головы всех.

Короче, учись, НХЛ! У кого в наступающем сезоне последний год контракта? Овечкина? Гусева? Задорова? Анисимова? Бучневича? С североамериканцами сами разбирайтесь. Не было бы у вас кэп-хитов (средняя зарплата игрока по контракту за год, которая неизменна), бери до конца плей-офф любого. Правда, надо с их клубами еще договориться. Но это уже не вопрос потолка зарплат.

источник: «Советский спорт»
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