Каким третьим способом легально обходить в КХЛ потолок зарплат. Инструкция от Морозова

Удивительное признание вчера сделал президент КХЛ Алексей Морозов по поводу потолка зарплат:

– Если говорить о конкретных ситуациях – естественно, ни один клуб потолок зарплат не превышал. В случае нарушения игрока просто нельзя заявить для участия в матчах чемпионата. Понимаю, что неспециалистам тяжело разобраться во всех тонкостях регламента, поэтому и есть высказывания, что та или иная команда превысила потолок.

Приведу пример. Скажем, игрок с контрактом в 60 миллионов за сезон переходит в середине чемпионата в другой клуб. Естественно, этот клуб платит ему только оставшуюся часть суммы контракта, и именно она учитывается при расчете потолка. Под это подходят трансферы, например, Наиля Якупова или Никиты Сошникова.

Во как! Оказывается, если игрок с зарплатой 60 млн рублей в год, на которую Сошников подписался с «Салаватом Юлаевым», переходит в другую команду (ЦСКА), то под потолок этой новой команды включают уже не все 60 млн, а только ту сумма, которую осталось этому игроку заплатить в текущем сезоне. Чем позже переход, тем меньше учитывается в платежке нового клуба.

Красота! Сказка для толстосумов, стремящихся укрепиться перед плей-офф. Олигархи КХЛ вплоть до закрытия трансферного окна могут усиливаться дорогими игроками, не выходя за потолок зарплат в 900 млн рублей.