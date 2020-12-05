Каким третьим способом легально обходить в КХЛ потолок зарплат. Инструкция от Морозова

Удивительное признание вчера сделал президент КХЛ Алексей Морозов по поводу потолка зарплат:
– Если говорить о конкретных ситуациях – естественно, ни один клуб потолок зарплат не превышал. В случае нарушения игрока просто нельзя заявить для участия в матчах чемпионата. Понимаю, что неспециалистам тяжело разобраться во всех тонкостях регламента, поэтому и есть высказывания, что та или иная команда превысила потолок.
Приведу пример. Скажем, игрок с контрактом в 60 миллионов за сезон переходит в середине чемпионата в другой клуб. Естественно, этот клуб платит ему только оставшуюся часть суммы контракта, и именно она учитывается при расчете потолка. Под это подходят трансферы, например, Наиля Якупова или Никиты Сошникова.
Во как! Оказывается, если игрок с зарплатой 60 млн рублей в год, на которую Сошников подписался с «Салаватом Юлаевым», переходит в другую команду (ЦСКА), то под потолок этой новой команды включают уже не все 60 млн, а только ту сумма, которую осталось этому игроку заплатить в текущем сезоне. Чем позже переход, тем меньше учитывается в платежке нового клуба.
Красота! Сказка для толстосумов, стремящихся укрепиться перед плей-офф. Олигархи КХЛ вплоть до закрытия трансферного окна могут усиливаться дорогими игроками, не выходя за потолок зарплат в 900 млн рублей.
Вот в НХЛ тупые, до такой простой вещи не догадались! Представляете, если бы и там потолок зарплат считали так же. Скольких звездных игроков на последнем годе многомиллионных контрактов из команд, не проходящих в Кубок Стэнли, могли бы набрать в дедлайн фавориты, прижатые к верхнему пределу платежки!
А мы то, наивные, никак не могли понять, как Якупов перешел из «Амура» в «Авангард», а Сошников – из «СЮ» в ЦСКА, но их новые команды потолок зарплат не пробили! Ничего не скажешь, гениальное ноу-хау КХЛ!
Ну а если серьезно, лига своими руками убивает главное, что должно быть в нормальной лиге – равные условия для всех. Конкурентоспособность всех, а нет тех, у кого короче тропинка к бездонным карманам госмонополий и госкомпаний.
Тем более что на самом-то деле потолок зарплат в КХЛ не 900 млн рублей, а 1,26 миллиарда. Индивидуальные и командные премии, не превышающие 20 процентов от суммы контракта игрока, в потолке не учитываются. Равно как отдельной графой идут вообще ничем неограниченные бонусы за выход в финал конференции. Да, их еще надо заработать. Но если, скажем, ЦСКА или СКА в этот самый финал Запада не попадут, в клубе полетят головы всех.
Короче, учись, НХЛ! У кого в наступающем сезоне последний год контракта? Овечкина? Гусева? Задорова? Анисимова? Бучневича? С североамериканцами сами разбирайтесь. Не было бы у вас кэп-хитов (средняя зарплата игрока по контракту за год, которая неизменна), бери до конца плей-офф любого. Правда, надо с их клубами еще договориться. Но это уже не вопрос потолка зарплат.