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В армейском дерби зажигали сборники. А победил СКА
22 декабря 22:12
автор: Владислав Домрачев

В армейском дерби зажигали сборники. А победил СКА

Ровно 74 года стартовал первый чемпионат СССР.

Теперь 22 декабря объявлено в России Днем хоккея. Этим вечером в статусном матче СКА взял реванш у ЦСКА за октябрьское поражение (1:3), победив чемпиона 4:3 по буллитам.

…Он должен был готовиться в «пузыре» Эдмонтона к молодежному чемпионату мира. А мог дебютировать в ЦСКА и КХЛ в Санкт-Петербурге. 19-летний форвард Матвей Гуськов, несколько лет назад гостивший в редакции «Советского спорта» вместе со своим знаменитым отцом Александром – ныне боссом МХЛ, попал в заявку чемпионов на статусный матч против СКА.

Гуськов-младший прошел летний сбор молодежки в Сочи, но с тех пор не играл – из-за пандемии чемпионат в юниорской лиге Онтарио стартует не раньше февраля. Приглашать даже талантливого центрфорварда, лишенного игровой практики, Игорь Ларионов не решился. Хотя Сергей Федоров, который вел затяжную контрактную тяжбу с «Детройтом», в последний момент заскочил в олимпийский состав Нагано-98 и не дал повода вспомнить о своем вынужденном почти что полугодовом простое.

Теперь Гуськов подписал долгосрочный контракт с ЦСКА, успел засветиться в «Красной Армии» и заслужил вызов в чемпионскую команду. Однако бросать юниора в пекло наставник москвичей Игорь Никитин сразу не решился. В этот вечер на льду шла война. Не случайно ведь хозяева выбрали форму болотного цвета в стиле милитари.

В первом периоде питерская армия Питера теснила противника, контролировала шайбу, однако заставила капитулировать вратаря гостей Александра Шарыченкова только единожды. Антон Бурдасов, открывший личный голевой счет в сборной на Кубке Первого канала, завершил атаку сходу в… большинстве.

Ответ московской армии не заставил ждать. Никита Сошников уязвил ворота Магнуса Хелльберга в лихой контратаке «2 в 1». Оба гола на счету героев московского этапа Евротура.

Конечно, хотелось увидеть на льду, а не на лавке лучшего вратаря Кубка Первого канала Александра Самонова, который в прошлом сезоне трижды побеждал ЦСКА – один раз в «Витязе» и два после перехода в СКА. Но главнокомандующий питерской армии Валерий Брагин предоставил голкиперу передышку, сыгравшему три матча за четыре дня турнира.

Интересно, знал ли Брагин, что за два с хвостиком сезона гренадер Хелльберг у ЦСКА ни разу не выигрывал?

Следующего гола пришлось ждать 41 минуту. Владимир Ткачев, от которого ждут феерии в сборной, поделился с шайбой с Иваном Морозовым. Поразить пустые ворота победителю Кубка Первого канала не составило труда.

Только тогда Никитин впервые выпустил Гуськова. Всего на три смены. Остроты атакам гостей он не добавил.

Казалось, вопрос о победителе снял внезапным броском Кирилл Марченко, сыгравший на Кубке Первого канала только с финнами. Однако Константин Окулов, которого штаб сборной почему-то забанил, не дал умереть интриге. А на последней минуте пропустивший Кубок Первого канала из-за травмы Максим Шалунов с острейшего угла заставил ошибиться Хелльберга.

На буллиты вышел Самонов. И победил, хотя пропустил после первого же броска. Но в противоположных воротах чудил ненадежный Шарыченков, забивший после атаки Линдена Веля сам себе.

источник: «Советский спорт»
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