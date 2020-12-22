В армейском дерби зажигали сборники. А победил СКА

Теперь 22 декабря объявлено в России Днем хоккея. Этим вечером в статусном матче СКА взял реванш у ЦСКА за октябрьское поражение (1:3), победив чемпиона 4:3 по буллитам.

…Он должен был готовиться в «пузыре» Эдмонтона к молодежному чемпионату мира. А мог дебютировать в ЦСКА и КХЛ в Санкт-Петербурге. 19-летний форвард Матвей Гуськов, несколько лет назад гостивший в редакции «Советского спорта» вместе со своим знаменитым отцом Александром – ныне боссом МХЛ, попал в заявку чемпионов на статусный матч против СКА.

Гуськов-младший прошел летний сбор молодежки в Сочи, но с тех пор не играл – из-за пандемии чемпионат в юниорской лиге Онтарио стартует не раньше февраля. Приглашать даже талантливого центрфорварда, лишенного игровой практики, Игорь Ларионов не решился. Хотя Сергей Федоров, который вел затяжную контрактную тяжбу с «Детройтом», в последний момент заскочил в олимпийский состав Нагано-98 и не дал повода вспомнить о своем вынужденном почти что полугодовом простое.

Теперь Гуськов подписал долгосрочный контракт с ЦСКА, успел засветиться в «Красной Армии» и заслужил вызов в чемпионскую команду. Однако бросать юниора в пекло наставник москвичей Игорь Никитин сразу не решился. В этот вечер на льду шла война. Не случайно ведь хозяева выбрали форму болотного цвета в стиле милитари.

В первом периоде питерская армия Питера теснила противника, контролировала шайбу, однако заставила капитулировать вратаря гостей Александра Шарыченкова только единожды. Антон Бурдасов, открывший личный голевой счет в сборной на Кубке Первого канала, завершил атаку сходу в… большинстве.