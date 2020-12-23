Вечный рекорд ГДР под угрозой пандемийного календаря НХЛ

Нынешнее молодое поколение болельщиков не хочет знать историю. Не понимает, например, почему взрослые чемпионаты мира в Канаде не проводят, а молодежные – добро пожаловать хоть каждый год. Или почему тренер клуба КХЛ априори не имеет права критиковать ФХР. Сомневаюсь, что мне по щелчку расшифруют аббревиатуру РСФСР, СФРЮ, ГДР…

К чему это я залез в дебри застойного социализма, говорите? Да потому что именно в Германской Демократической Республике, той самой ГДР, в 70-х годах прошлого века установили рекорд, который, как тогда казалось, невозможно побить. Две динамовские команды Берлина и Вайсвассера, а других в Восточной Германии просто не было, определяли чемпиона страны в серии из… 12-14 матчей!

Но пандемия рушит все. В новом сезоне НХЛ клубы до полуфинала Кубка Стэнли будут играть строго в своих дивизионах. В трех американских – по восемь команд. Предполагается, что они сыграют в восемь кругов, вот и набегают 56 матчей на брата, о чем как о данности уже известила лига. Но в канадской группе, в которой более чем за 100 лет существования НХЛ наконец-то выявят чистокровного чемпиона Страны Кленового листа, только семь клубов. Им как быть?

Мелькнула информация, что они сыграют меж собой от восьми до девяти раз. Но зачем тогда сводили всех семерых представителей родины хоккея вместе, помимо закрытой с США границы, конечно? Ведь главная задача – минимизировать потери от пустых трибун, для того и сформировали дивизионы по географическому принципу, чтобы максимально сократить переезды. И как тогда быть с «Ванкувером» с Тихоокеанского побережья, который отделяют три часовых пояса от Атлантики? В лучшие-то годы «Монреаль», «Торонто», «Оттава» наведывались в Британскую Колумбию исключительно по большим праздникам. А теперь – с гарантированными убытками в сотни миллионов долларов! – гранды Востока сыграют в гостях у «Кэнакс» по четыре-пять матчей, что ли?

Странно как-то выглядит. Не стыкуется. НХЛ, как ни крути, не КХЛ: в частной лавке каждый доллар на счету.