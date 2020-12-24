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Девять шайб, две драки: «Ак Барс» разгромил московское «Динамо»
24 декабря 23:14
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

Девять шайб, две драки: «Ак Барс» разгромил московское «Динамо»

Доус пролил кровь, Любимов сделал голевую, Гарипов пропустил пять, а Крикунов предлагает сделать Зайцеву операцию.

В четверг вечером московское «Динамо» принимало у себя лидера чемпионата, казанский «Ак Барс». Эмоциональный матч закончился со счетом 7:2 в пользу гостей.

Начали встречу бело-голубые по-хозяйски, обосновавшись в зоне соперника. Сразу было заметно, что большое внимание казанцев удостоился Дмитрий Яшкин. Форварда москвичей опекали уж очень активно, иногда забывая о здравом смысле. Так удалился Юдин, который сделал подножку уде бросившему по воротам Билялова 23-му номеру динамовцев. Так целых три игрока «Ак Барс» «водили хоровод» вокруг Яшкина на пятачке, когда забивал Кагарлицкий. Гол бело-голубой «девятки» стал третьим в матче.

Открывали счет молодые динамовцы - Рашевский в дебютной игре отдал отличный пас на Круглова, которому оставалось лишь замкнуть. Почву для этой шайбы подготовило звено Шипачева, утомившее казанцев своими комбинациями.

Потом Воронков сравнял, грамотно воспользовавшись неразберихой у ворот Гарипова. Обороняясь, Бойков потерял клюшку, а потом и вовсе оказался на льду рядом с вратарем «Динамо». Шайба попала в суматоху на пятаке и зашла точно из-под защитника хозяев.

Вторая шайба в ворота Гарипова тоже вышла довольно обидной. Позиционная атака, не самая сложная комбинация, бросок Глухова, рикошет об клюшку защитника «Динамо», и вынимай Эмиль. 2:2 Кстати, дебютировавший за казанский клуб форвард Роман Любимов набрал очко, став автором голевой передачи.

ВЕЗЕНИЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ

Казалось, что казанцам просто везет, но «Ак Барс» во втором периоде доказал расхожее выражение: «Везет тем, кто везёт». Началась работа. В начале отрезка Кирилл Петров вылетел в контратаку на пару с Михаилом Фисенко. Петров протащил и отдал, Фисенко замкнул. У динамовцев начались проблемы с дисциплиной. Два удаления - два гола. Доус и Да Коста отличились, реализовав большинство в обоих случаях. Пропустив пять шайб, Эмиль Гарипов уступил место в воротах Ивану Бочарову. Но и того барсы «поприветствовали» быстро - Да Коста оформил дубль. 2:6

И ПРОЛИЛАСЬ КРОВЬ...

Третий период ознаменовался побоищами. Первая драка случилась на старте финального отрезка. Бойков жестко толкнул на борт Доуса, визор которого даже окрасился в красный цвет крови. Вступившийся за партнера Воронков также получил повреждение. Защитник динамовцев Бойков был удален до конца встречи.

За шесть минут до конца в отношения на кулаках выясняли уже Волков и Кормье, который впечатал не владеющего шайбой Миронова в борт. Окончательный счет матча установил Никита Дыняк. Казанцы выиграли вбрасывание в зоне хозяев, Данис Зарипов отдал невероятно хитрый диагональный пас. 2:7

«Начали неплохо, - комментирует прошедший матч Владимир Крикунов, главный тренер «Динамо», - забили первый и второй гол, но сделали такие глупые ошибки. В первом голе Зайцев допустил детскую ошибку, сделав пас по диагонали. Тут же получили второй гол со вбрасывания. При счете 2:2 вдруг решили поиграть с «Ак Барсом» в открытый хоккей! Тут же получили гол на контратаке, а потом пошли удаления, которые использовал соперник. И всё – игра была сделана. В третьем периоде всё смешалось из-за больших удалений. В принципе, крупно и неграмотно проиграли второй период, что и определило результат. Что делать, когда защитник ни в первый раз допускает такие ошибки? Мы уже говорили Зайцеву сто раз. Может, операцию ему надо на мозгах сделать? Ещё в детской команде учат защитника, что нельзя делать такие передачи. Естественно, мы разбирали с ним это. Он и с ЦСКА такой подарочек нам сделал, и с «Сочи» ошибся. Я не знаю, может ему правда, что-то отрезать в голове».

Понятно, что наставник бело-голубых сказал это на эмоциях, но защитник топ-клуба, действительно, не должен допускать глупых ошибок, а тем более повторять их из раза в раз. Какие выводы из разгрома сделают москвичи можно будет увидеть уже в субботу, 26 декабря. «Динамо» сыграет со СКА. «Ак Барс» же увозит из столицы 4 очка - повержены красно-белые и бело-голубые.

источник: «Советский спорт»
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