Топ-5 афер: 1,5 ярда Радулова - не рекорд, Федорова кинули намного круче

1. Сергей ФЕДОРОВ

Знаменитый хоккеист потерял почти все деньги, заработанные на хоккейной площадке. Он попался на удочку международного афериста Джозефа Зады. Тот предложил инвестировать в саудовскую нефть, а Федоров и еще группа состоятельных людей повелись на обман. Сергей вложил в «нефтянку» 60 миллионов долларов. Он доверял Заде, который в течение нескольких лет был финансовым советником хоккеиста. Федоров вкладывал десятки и сотни тысяч долларов, и получал хорошую прибыль. Оказалось, что аферист так заманивал неискушенного в финансовых делах спортсмена. Сергей даже выступал поручителем в банках за американского проходимца. Когда же афера вскрылась, Федоров пострадал дважды: потерял все свои деньги, после чего к нему предъявили претензии представители банков по кредитам Зады. Федорову пришлось продать всю недвижимость, чтобы рассчитаться. Таким образом, в один далеко не прекрасный день форвард «Детройта» проснулся не мультимиллионером, а банкротом.

2. Александр РАДУЛОВ

Самый свежий кидок состоятельного российского спортсмена. Адвокат Александра Радулова Сергей Ташков на днях обнародовал информацию, что один из российских банков прикарманил 1,5 миллиарда рублей: часть зарплаты хоккеиста, которую он перечислял на протяжении последних пяти лет. Непонятно, правда, о чем думал спортсмен, переводивший деньги в банк, у которого отозвали лицензию. Но это уже второй вопрос. Первый: сможет ли Александр вернуть утраченные деньги? Пока ситуация для Радулова представляется не самой радужной: банкиры то бегали от его представителей, а теперь перешли в атаку и грозят тем, что отправят запрос в США по поводу налогов спортсмена.

3. Александр КЕРЖАКОВ

Третье место в нашем рейтинге занимает экс-форвард футбольной сборной России, собиравшийся строить нефтеперерабатывающий завод под Воронежем. Тут тоже не обошлось без обаятельного афериста Михаила Сурина, сумевшего развести доверчивого спортсмена на 300 миллионов рублей. Кержаков думал, что инвестирует в строительство, на самом деле инвестировал в не чистого на руку приятеля. Часть денег все же пошла на возведение завода, однако он так и не был достроен. Был суд, приговоривший Сурина к четырем годам лишения свободы. Как-то мало за 300 миллионов...

4. Евгений МАЛКИН

Еще один хоккеист в списке обманутых вкладчиков. Форварда «Питтсбурга» развели не традиционным, а самым что ни на есть инновационным способом - предложили вложиться в блокчейн стартап. Малкин вложил четыре миллиона долларов, однако бизнес с криптовалютой не пошел. Партнеры пожили на широкую ногу на деньги Евгения, а потом заявили, что финансов им не хватило, поэтому они ничего не запускают.

5. Дмитрий СЫЧЕВ и большая группа экс-футболистов

На вкладах в банке «Замоскворецкий» погорели в основном бывшие футболисты. Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко потеряли в сумме 124 миллиона рублей, Дмитрий Сычев - 90 миллионов, Евгений Алдонин – 47,3 млн.