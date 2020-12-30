Дебют Ковальчука: гол, два удаления, поражение

В домашнем матче с одним из аутсайдеров «Куньлунем» гол Кови мог стать переломным, однако хозяева упустили победу на последних секундах третьего периода и уступили по буллитам 3:4Б.

Ковальчук, едва подписав с «Авангардом» контракт, решил не откладывать дебют на потом и вышел на лед уже сегодня. Сначала главный тренер омичей Боб Хартли определил его в третье звено к Кириллу Семенову и Александру Хохлачеву, опустив неумного Сергея Толчинского в четвертое. Однако во втором периоде Толчинский стал выходить с Кови. Рокировка помогла «ястребам» переломить ход матча.

На 36-й минуте Кови в зоне атаки перехватил шайбу и быстрым кистевым броском несильно отправил ее в левый от вратаря нижний угол. Напомнив о своем прощальном за СКА голе в шестом матче серии плей-офф-2018 с ЦСКА. Только тогда Легенда №17 увеличил перевес в счете (2:0), а перед броском в девятку ворот Ильи Сорокина обыграл на носовом платке Андрея Светлакова.

Но вот ведь парадокс – ни сегодняшняя шайба, ни та, двухлетней давности, не позволили командам Ковальчука победить. Хотя казалось, что гол Кови сломил агрессивных «драконов». Вскоре Павел Дедунов вывел хозяев вперед. Забей Илья в третьем периоде из левого круга вбрасывания, «ястребы» наверняка отпраздновали бы победу.

Однако шайба после броска Ковальчука угодила вратарю в запястье свободной руки. Голкиперу сборной Канады Кэму Уорду в финале ЧМ-2008 в аналогичной ситуации повезло куда меньше, чем Джереми Смиту, когда Кови сравнял счет (4:4).