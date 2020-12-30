Дебют Ковальчука: гол, два удаления, поражение

В домашнем матче с одним из аутсайдеров «Куньлунем» гол Кови мог стать переломным, однако хозяева упустили победу на последних секундах третьего периода и уступили по буллитам 3:4Б.
Ковальчук, едва подписав с «Авангардом» контракт, решил не откладывать дебют на потом и вышел на лед уже сегодня. Сначала главный тренер омичей Боб Хартли определил его в третье звено к Кириллу Семенову и Александру Хохлачеву, опустив неумного Сергея Толчинского в четвертое. Однако во втором периоде Толчинский стал выходить с Кови. Рокировка помогла «ястребам» переломить ход матча.
На 36-й минуте Кови в зоне атаки перехватил шайбу и быстрым кистевым броском несильно отправил ее в левый от вратаря нижний угол. Напомнив о своем прощальном за СКА голе в шестом матче серии плей-офф-2018 с ЦСКА. Только тогда Легенда №17 увеличил перевес в счете (2:0), а перед броском в девятку ворот Ильи Сорокина обыграл на носовом платке Андрея Светлакова.
Но вот ведь парадокс – ни сегодняшняя шайба, ни та, двухлетней давности, не позволили командам Ковальчука победить. Хотя казалось, что гол Кови сломил агрессивных «драконов». Вскоре Павел Дедунов вывел хозяев вперед. Забей Илья в третьем периоде из левого круга вбрасывания, «ястребы» наверняка отпраздновали бы победу.
Однако шайба после броска Ковальчука угодила вратарю в запястье свободной руки. Голкиперу сборной Канады Кэму Уорду в финале ЧМ-2008 в аналогичной ситуации повезло куда меньше, чем Джереми Смиту, когда Кови сравнял счет (4:4).
Удержать минимальный перевес хозяевам не удалось. За 45 секунд до конца третьего периода цели достиг слабенький бросок защитника «драконов» Райана Спроула. Вратарь Шимон Грубец, закрытый капитаном команды Алекеем Емелиным (Кови вышел с буковкой «С»), пропустил шайбу между ног.
А в овертайме гости должны были забивать и побеждать. Они и забили, но ногой - форвард Антон Лазарев блеснул футбольным приемом. Гол, разумеется, не засчитали.
Ковальчук в дополнительной пятиминутке вышел на лед дважды – первое появление он увенчал удалением, причем фолил на Хантере Шинкаруке настойчиво, испытывая терпение судей. Это удаление стало вторым для Кови, первое он схватил по незнанию европейских правил, задержав шайбу в перчатке.
Перед финальной сиреной Хартли выпустил новичка с форвардами Иржи Секачем и Денисом Зерновым. Эта гремучая «химия» контролировала шайбу, но на бросок отважился только Кови. Пару раз он замахивался, прося передачу под щелчок, но партнеры его игнорировали.
В серии буллитов попытка Ковальчука стала последней. Гости дважды уязвили голкипера Грбеца, хозяева – единожды Смита. Кови бросил шайбу в щитки голкипера. «Авангард» проиграл 3:4Б. Кови провел на льду 20 минут 37 секунд, нанес 4 броска, забил гол, схватил два удаления, завершил игру с нейтральным показателем полезности. Если б «ястребы» побелили, дебют вполне можно было бы назвать успешным.
А часом раньше в Парке легенд «Спартак», который не проявил интерес к Ковальчуку, бездарно уступил аутсайдеру рижскому «Динамо», побеждающему по большим праздникам. Впрочем, удивляет не столько поражение (от них никто не застрахован), сколько счет – 2:5. Последний гвоздь в крышку красно-белого гроба вбил Денис Паршин, который также оказался не интересен Олегу Знарку. В отличие от Павла Чернова, уже бывшего партнера Паршина по рижскому звену. Новичок красно-белых покинул лед в минусах (с полезностью «-2»).
Вот так «Спартак» лишился запланированных двух очков, испортив настроение своим болельщикам перед Новым годом. Борьба за путевку плей-офф между красно-белыми, «Северсталью», «Витязем» и минским «Динамо» будет жаркой, можно не сомневаться.