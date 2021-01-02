Чешский пример заразителен: россияне чудом не обломали зубы о защитный бетон – теперь немецкий

Чехи предметно показали, как обыгрывать россиян. Один – впереди, четверо – всегда сзади. И ждем шанса убежать в отрыв. На 2:0 наработали.

Кто мог подумать, что никогда не игравшие в плей-офф немцы займут в группе третье место? Мы после трех подряд сухих викторий США финишировали в своем дивизионе вторыми и получили вроде бы наилучшего противника, какого могли только мечтать. Но никто не забыл финал Игр-2018 в Корее, где нас от вселенского позора в матче с теми же немцами спасло только чудо в лице Никиты Гусева.

А дальше началось волшебство. Как на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. С третьей игры для Штюцле и Ко по сути стартовал плей-офф. Андердоги сенсационно одолели с теми же 14 штыками в овертайме словаков, а затем и швейцарцев – уже со всеми четырьмя пятерками.

В результате немцы начали чемпионат после единственной раскатки в день матча с финнами, при этом даже на три полные пятерки здоровых душ не наскребли. С 14 полевыми, казалось бы, заведомые аутсайдеры проиграли Суоми, а от канадцев проглотили аж 16 шайб. Но и ответили двумя.

Дед Мороз преподнес нам новогодний подарок, выделив в первого соперника в плей-офф сборную Германии. Самую пострадавшую от вируса на МЧМ-2021 команду. Мало того, что немцы потеряли еще дома в тренировочном лагере нескольких ведущих персон. Аж восемь игроков сдали положительные тесты уже в Эдмонтоне, а непосредственно перед стартом турнира инфекцию выявили у еще одного бундестимовца, который и четвертьфинал встретил на карантине.

Нашим тоже ничего не нужно было придумывать. На той стороне тотальный раздрай в функциональном состоянии. Одни уже три матча отпахали в усеченном составе, другие – только лед толком опробовали. Движение, давление по всей поляне, все шайбы на ворота, добивания, экраны и так далее. Но главное при этом – соблюдать баланс. То есть не допускать обрезов, держать концентрацию и всем обязательно отрабатывать назад.

Так игра и развернулась. Хотя неутомимый Штюцле едва не открыл счет в самом дебюте – угодил в штангу, инициативу россияне забрали полностью. Шутка ли, за весь первый период немцы лишь трижды побеспокоили Аскарова. Но это и огромная проблема. Владислав Третьяк не устает повторять, что для вратаря хуже простоя ничего нет. Когда броска по воротам можешь ждать минут десять, а то и 15, проще простого выпасть из игры, замерзнуть и не выручить команду, когда от тебя все этого ждут.

Германцы отлично смоделировали стиль чехов. Опять мы в основном кружили в чужой зоне по периметру, а большинство бросков издали оппоненты блокировали. Помогло удаление… Чайки на 9-й минуте. Спустя шесть (!!!) секунд Пономарев, укатив один на один, распечатал Бюгля.

В дальнейшем немцы старались не проваливаться. В принципе им это удалось. Даже при численном преимуществе атаковали очень аккуратно, с оглядкой на тыл.

Удвоили мы счет лишь на 29-й минуте, когда прессингом накрыли соперников в их зоне. Да и в целом к концу второй трети доминировали, хотя голевых моментов создавали немного. А Элиас еще при счете 1:0 мог восстановить равновесие, когда с пары метров промахнулся по пустой рамке.

После второго перерыва, при счете 2:0, Николай Озеров сказа бы: «Теперь игра идет до заброшенной шайбы». И уже спустя три с половиной минуты Элиас реабилитировался – 2:1. Причем наши сами организовали себе гол, не разобравшись в простой ситуации на выходе из своей зоны.

А затем чудом Петерка не сравнял счет. Аскаров парировал, а добивание прошло мимо. Ух… Игра переместилась к нашим воротам. Элиас подправил в перекладину, а за три минуты до сирены с двух метров метнул шайбу в живот Аскарову. Это был последний реальный момент отыграться, не помогли и шесть полевых игроков. Своего Гусева у сборной Германии не нашлось...

К счастью, в полуфинале железобетона чешской закалки уже не будет. Либо США, либо Канада. Посоревнуемся, кто лучше двигает шайбу впереди, а не тупо ждет ошибки противника.