Неудачные гастроли Гуда-шоу. «Спартак» снова не смог победить в Магнитогорске

Команда Олега Знарка неоднозначно провела отрезок между паузой на Кубок Первого канала и Новым годом. С одной стороны был переигран «Витязь» в одном из ретро-матчей и следом добыта волевая победа над «Авангардом», а с другой ретро-сухарь от казанского «Ак Барса» и унизительные домашние поражения от динамовцев Москвы и Риги с общей разницей шайб 2:11.

В этом отношении визит команды в Магнитогорск был отличным шансом для «Спартака» одной победой отмазаться за предновогодний провал. За 27 лет посещения домашних матчей своей команды, поклонники «Металлурга» никогда своими глазами не видели побеждающий здесь «Спартак». Шок-традиция живет без малого 30 лет и после сегодняшнего результата она протянет еще как минимум год.

А начиналось все для «Спартака» более чем неплохо. Легионеры красно-белых и примкнувший к ним Сергей Широков напомнили, что еще недавно команда входил в топ-3 лиги по реализации лишнего игрока – и вот уже гости повели с разницей в две шайбы.

«Металлург», впрочем, к середине встречи одну шайбу отыграл, клонировав комбинацию «Спартака» в эпизоде с первым голом и вообще ничейный итог второго периода стал еще одним плюсиком «Спартаку», так как Юлиус Гудачек был основательно загружен бросками, а в моменте с выходом два в одного Чибисова и Расмуссена и вовсе совершил плакатное спасение, оставив свою команду на плаву.

После третьей шайбы, которую для «Спартака» организовали Лукаш Радил и Робин Ганзл казалось, что магнитогорское проклятье падет именно сегодня. Снова плюс два в пользу москвичей – и Илья Воробьев снимает с игры Юхо Олкинуору. Место в воротах занимает Василий Кошечкин, и «Металлург» организует камбэк в режиме блицкрига.