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Неудачные гастроли Гуда-шоу. «Спартак» снова не смог победить в Магнитогорске
04 января 22:00
автор: Александр Федоровский
автор фото: ХК «Спартак». На фото: Юлиус Гудачек против Архипа Неколенко (№12)

Неудачные гастроли Гуда-шоу. «Спартак» снова не смог победить в Магнитогорске

На первый матч года «Спартак» отправился в Магнитогорск. В этом городе красно-белые не побеждали никогда. Традиция заложена в 1993 году и жива до сих пор.

Команда Олега Знарка неоднозначно провела отрезок между паузой на Кубок Первого канала и Новым годом. С одной стороны был переигран «Витязь» в одном из ретро-матчей и следом добыта волевая победа над «Авангардом», а с другой ретро-сухарь от казанского «Ак Барса» и унизительные домашние поражения от динамовцев Москвы и Риги с общей разницей шайб 2:11.

В этом отношении визит команды в Магнитогорск был отличным шансом для «Спартака» одной победой отмазаться за предновогодний провал. За 27 лет посещения домашних матчей своей команды, поклонники «Металлурга» никогда своими глазами не видели побеждающий здесь «Спартак». Шок-традиция живет без малого 30 лет и после сегодняшнего результата она протянет еще как минимум год.

А начиналось все для «Спартака» более чем неплохо. Легионеры красно-белых и примкнувший к ним Сергей Широков напомнили, что еще недавно команда входил в топ-3 лиги по реализации лишнего игрока – и вот уже гости повели с разницей в две шайбы.

«Металлург», впрочем, к середине встречи одну шайбу отыграл, клонировав комбинацию «Спартака» в эпизоде с первым голом и вообще ничейный итог второго периода стал еще одним плюсиком «Спартаку», так как Юлиус Гудачек был основательно загружен бросками, а в моменте с выходом два в одного Чибисова и Расмуссена и вовсе совершил плакатное спасение, оставив свою команду на плаву.

После третьей шайбы, которую для «Спартака» организовали Лукаш Радил и Робин Ганзл казалось, что магнитогорское проклятье падет именно сегодня. Снова плюс два в пользу москвичей и Илья Воробьев снимает с игры Юхо Олкинуору. Место в воротах занимает Василий Кошечкин, и «Металлург» организует камбэк в режиме блицкрига.

Всего полторы минуты потребовалось хозяевам для того, чтобы сравнять счет. Переправление Николая Кулемина и добивание Сергея Плотникова сделали счет 3:3 аж за 12 минут до окончания третьего периода. Времени вагон для того, чтобы забросить тем и другим.

Развязка оказалась для «Спартака» поистине фатальной. Когда казалось, что уже никто или ничто не помешает гостям увезти из Магнитогорска хотя бы одно очко, Николай Прохоркин закатился в зону атаки справа и нанес нехитрый кистевой бросок со средней дистанции в направлении ближнего угла и... о ужас – Гудачек пропустил легкую шайбу, голкипера не спасла даже ретро-амуниция. Так за 40 секунд до окончания матча «Металлург» впервые вышел вперед и победил.

«Спартак» терпит третье поражение подряд, а «Металлург» прерывает неудачную серию из двух матчей, в которых он уступил «Барысу» и «Салавату Юлаеву».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Спартак» (Москва) – 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
Голы: Ганзл (Юсе, Широков), 02:49 – 0:1 (бол). Юсе (Радил, Бакош), 22:22 – 0:2 (бол). Нестрашил (Бек, Хольм), 28:08 – 1:2. Ганзл (Радил, Бакош), 43:45 – 1:3. Кулемин (Земченок, Яковлев), 46:41 – 2:3. Плотников (Мартынов, Чибисов), 48:14 – 3:3. Прохоркин (Яковлев, Голдобин), 59:30 – 4:3.
Вратари: Олкинуора (Кошечкин, 43:45) – Гудачек.

источник: «Советский спорт»
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