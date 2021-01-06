Подрался – в тюрьму. 33 года назад форвард «Миннесоты» Сиссарелли получил срок за драку на площадке

КЛЮШКОЙ ПО ГОЛОВЕ
Форвард итальянского происхождения налетел на защитника «Торонто» Люка Ричардсона и дважды ударил его клюшкой по голове. Сиссарелли показалось этого мало, и он, сбросив перчатку, нанес сопернику удар кулаком в лицо.
Ричардсон серьезных повреждений в том эпизоде не получил, но шумиха в Канаде поднялась большая. Полиция Торонто на основании полученных видеоматериалов возбудила против Сиссарелли уголовное дело.
В суде Сиссарелли был признан виновным в организации драки в общественном месте и оштрафован на 1000 долларов, а также приговорен к одному дню тюрьмы. Один день, конечно, это что-то. Но юридически - это срок.
Таким образом, Сиссарелли стал первым в истории хоккеистом, отправившимся за решетку за неподобающее поведение на хоккейной площадке.
НУДИСТ ДИНО
Возможно, вердикт судей не был бы столь суров, если бы ни еще один «грех» Сиссарелли. За несколько месяцев до драки на площадке, а именно в ноябре 1987 года в Миннеаполисе Дино вышел из дома, чтобы проверить свой почтовый ящик. Из одежды на нем был лишь свитер. Соседка увидела хоккеиста в таком «одеянии». Она посчитала такую форму одежды возмутительной и написала заявление в полицию. Сиссарелли был осужден на год условно. Этот срок до инцидента в Торонто нападающий отбыть не успел.
ЗАКАТ КАРЬЕРЫ
Дино оставил свой заметный след в «Миннесоте», «Вашингтоне», «Детройте».
Но летом 1996 года «Детройт» приобрел у «Хартфорда» Брендона Шэнахана, похожего по манере на Сиссарелли, но гораздо моложе. В итоге Дино обменяли в «Тампу Бэй».
«Тампа» проигрывала всем подряд, не помышляя о борьбе за плей-офф. Но даже в такой ситуации ветеран Сиссарелли показывал хороший уровень, набрав 60 очков (35+25). Следующий сезон стал для нападающего неудачным. В 34 матчах за одну из худших команд лиги Дино набрал лишь 17 очков (10+7), и 15 января 1998 года был обменян во «Флориду Пантерз».
«Флорида» была немногим лучше «Тампы», в том сезоне в плей-офф также не попала. Сиссарелли был уже в возрасте, к тому же страдал от болей в спине. Он провел за «пантер» 28 матчей и набрал 16 очков (5+11). Сезон 1998-1999 годов стал для Дино последним в карьере.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ХОККЕЯ
После завершения карьеры Сиссарелли занялся бизнесом. В Детройте он открыл ночной клуб под названием «Клуб 22» - Дино играл под 22-м номером в «Вашингтоне» и «Детройте». В 2011 клуб закрылся, а на его месте теперь расположен спорт-бар, принадлежащий Дино. Позднее в Детройте Сиссарелли открыл еще два таких же спорт-бара.
НАША СПРАВКА
Дино Сиссарелли
Родился 8 февраля 1960 года в городке Сарния (провинция Онтарио, Канада).
В НХЛ провел 19 сезонов. Вступал за «Миннесоту», «Вашингтон», «Детройт», «Тампу», «Флориду»,
За карьеру заработал 1200 очков в регулярных чемпионатах.
Забросил 608 шайб, что является действующим рекордом НХЛ для незадрафтованных хоккеистов.
Бронзовый призер ЧМ-1982 в составе сборной Канады.
В 2010 году Сиссарелли избран в Зал хоккейной славы в Торонто.
Сиссарелли стал первым хоккеистом, приговоренным к тюремному сроку за нападение на игрока во время матча.