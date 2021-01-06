Подрался – в тюрьму. 33 года назад форвард «Миннесоты» Сиссарелли получил срок за драку на площадке

КЛЮШКОЙ ПО ГОЛОВЕ

Форвард итальянского происхождения налетел на защитника «Торонто» Люка Ричардсона и дважды ударил его клюшкой по голове. Сиссарелли показалось этого мало, и он, сбросив перчатку, нанес сопернику удар кулаком в лицо.

Ричардсон серьезных повреждений в том эпизоде не получил, но шумиха в Канаде поднялась большая. Полиция Торонто на основании полученных видеоматериалов возбудила против Сиссарелли уголовное дело.

В суде Сиссарелли был признан виновным в организации драки в общественном месте и оштрафован на 1000 долларов, а также приговорен к одному дню тюрьмы. Один день, конечно, это что-то. Но юридически - это срок.

Таким образом, Сиссарелли стал первым в истории хоккеистом, отправившимся за решетку за неподобающее поведение на хоккейной площадке.

НУДИСТ ДИНО

Возможно, вердикт судей не был бы столь суров, если бы ни еще один «грех» Сиссарелли. За несколько месяцев до драки на площадке, а именно в ноябре 1987 года в Миннеаполисе Дино вышел из дома, чтобы проверить свой почтовый ящик. Из одежды на нем был лишь свитер. Соседка увидела хоккеиста в таком «одеянии». Она посчитала такую форму одежды возмутительной и написала заявление в полицию. Сиссарелли был осужден на год условно. Этот срок до инцидента в Торонто нападающий отбыть не успел.