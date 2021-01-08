«После игры его, в стельку пьяного, уводили под руки». Сериал «Мы/я – Игорь Ларионов». Часть 2

Раз уж мы решили копать глубоко, станцуем от печки. Все согласны, что архитектор того самого советского хоккея, который Игорь Николаевич грозится возродить – Анатолий Владимирович Тарасов. Своим крестным отцом в профессии всю жизнь он считал уроженца Киевской губернии Михаила Давидовича Товаровского, который был всего-то на 15 лет его старше. Начал он, разумеется, с футбола, ибо шайба к нам пришла только после Великой Отечественной. В 1936 году Товаровский добыл с киевским «Динамо» серебро весеннего чемпионата СССР, а на следующий год взял бронзу. Параллельно с Борисом Аркадьевым одним из первых в Союзе разработал тактическую схему тотального футбола. Когда в институте физкультуры в Москве возник вопрос, кому возглавить кафедру спортивных игр, сомнений не было – Товаровскому.

- Это счастье, что жизнь свела меня с великим Товаровским, - вспоминал Тарасов. - Профессором. Человеком редкостного таланта. Рафинированным интеллигентом. Его уважал сам Михей — знаменитый футбольный тренер Михаил Иосифович Якушин. Товаровский ценил в спортсменах мастерство. В силу природной интеллигентности он не мог повысить голос и — тем более — стукнуть кулаком по столу, когда требовалось. Но педагогом Михаил Давидович был гениальным. Его я считаю своим учителем. Много ли вы знаете профессоров, которые в ответ на вопрос студента могли сказать: «Я не знаю, мне нужно подумать, приходите завтра». Товаровский не стеснялся так говорить. Он все время учился у других.

А вот слушателю Высшей школы тренеров Тарасову он запретил это делать категорически! Это было эпохальное решение. Потому я и остановился столь подробно на фигуре Товаровского. Иначе нам бы сегодня не было что обсуждать, а Ларионову – куда возвращаться.

Сведения из источников разнятся, но суть одна. Когда начинающий тренер Тарасов уже купил билеты на самолет и собирался отправиться то ли на Олимпиаду-1948 в Санкт-Морице, то ли в Скандинавию на какой-то хоккейный турнир, и перед отъездом за железный занавес поспешил поделиться радостью со своим гуру, встретил на редкость холодный прием:

- Молодой человек, немедленно сдайте билеты и приезжайте ко мне.