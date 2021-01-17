Рига, Братислава или кто-то еще? К переносу ЧМ в Минске уже все готово

Отказ многолетних партнеров спонсировать чемпионат мира в Минске не оставляет Рене Фазелю шансов избежать смены организатора. Всего несколько дней назад ситуация не выглядела столь критичной. Но политика все-таки победила спорт.

Президент Международной федерации хоккея говорит о том, что на компании, поддерживающие ЧМ, оказали серьезное давление. Инициатива исходила вроде бы от белорусской оппозиции, представители которой потрудились направить письма спонсорам чемпионата. А те, вникши в проблемы белорусского общества, так распереживались, что решили свернуть всю финансовую помощь мероприятию. Объявив об этом почти одновременно, словно под чью-то дирижерскую палочку.

Кто его знает, кто там был инициатором. Ясно одно: лозунг «спорт вне политики» не работает уже не только де-факто, но и де-юре. Это не сегодня произошло. Точно также выпроваживали из руководства ФИФА Йозефа Блаттера. Тогда такие монстры как Coca-Cola, McDonald's, Visa и другие компании выступили с общим заявлением, в котором потребовали незамедлительной отставки президента. Перед этим еще генеральный прокурор Швейцарии возбудил уголовное дело против чиновников футбольной ассоциации. И дело было в шляпе.

Сегодня ситуация несколько иная. Фазеля никто не гонит. Он сам уходит через несколько месяцев. Но Рене наверняка полагал, что сможет самостоятельно дорулить хоккеем в последний год своей долгой и плодотворной карьеры. Сам решить, кому организовывать мировое первенство. Но – как бы не так.

Турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Латвия отказалась проводить чемпионат совместно с соседями сразу после старта массовых уличных протестов, которые начались на фоне президентских выборов в Белоруссии летом. А теперь Рига говорит о том, что готова принять весь турнир. Все 16 команд. Для этой цели рижане собираются быстро оборудовать вторую площадку (в Риге только одна приличная хоккейная арена). Опыт похожий уже есть.