Рига, Братислава или кто-то еще? К переносу ЧМ в Минске уже все готово

Отказ многолетних партнеров спонсировать чемпионат мира в Минске не оставляет Рене Фазелю шансов избежать смены организатора. Всего несколько дней назад ситуация не выглядела столь критичной. Но политика все-таки победила спорт.
Президент Международной федерации хоккея говорит о том, что на компании, поддерживающие ЧМ, оказали серьезное давление. Инициатива исходила вроде бы от белорусской оппозиции, представители которой потрудились направить письма спонсорам чемпионата. А те, вникши в проблемы белорусского общества, так распереживались, что решили свернуть всю финансовую помощь мероприятию. Объявив об этом почти одновременно, словно под чью-то дирижерскую палочку.
Кто его знает, кто там был инициатором. Ясно одно: лозунг «спорт вне политики» не работает уже не только де-факто, но и де-юре. Это не сегодня произошло. Точно также выпроваживали из руководства ФИФА Йозефа Блаттера. Тогда такие монстры как Coca-Cola, McDonald's, Visa и другие компании выступили с общим заявлением, в котором потребовали незамедлительной отставки президента. Перед этим еще генеральный прокурор Швейцарии возбудил уголовное дело против чиновников футбольной ассоциации. И дело было в шляпе.
Сегодня ситуация несколько иная. Фазеля никто не гонит. Он сам уходит через несколько месяцев. Но Рене наверняка полагал, что сможет самостоятельно дорулить хоккеем в последний год своей долгой и плодотворной карьеры. Сам решить, кому организовывать мировое первенство. Но – как бы не так.
Турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Латвия отказалась проводить чемпионат совместно с соседями сразу после старта массовых уличных протестов, которые начались на фоне президентских выборов в Белоруссии летом. А теперь Рига говорит о том, что готова принять весь турнир. Все 16 команд. Для этой цели рижане собираются быстро оборудовать вторую площадку (в Риге только одна приличная хоккейная арена). Опыт похожий уже есть.
Так, кстати, было при первом латвийском чемпионате в 2006-м, когда второй лед залили в спортивном холле «Сконто». Сейчас латышами будет предложено подобное решение, только, по их уверениям, более качественное и хорошее. За 15 лет технологии быстрого возведения любых строительных объектов продвинулись далеко. Так что за постройку можно не волноваться.
Есть у ИИХФ еще два запасных варианта – с Данией и Словакией. Но в данном случае речь идет о переносе туда минской группы А. Состоит она из сборных России, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Большинство этих стран (за исключением хозяев, россиян и вечно нейтральных швейцарцев) как раз и выступают за отмену ЧМ в Минске.
В любом случае Фазель обещает, что чемпионат мира в 2021 году не будет отменен. Это было бы перебором – два года подряд остаться без ЧМ по хоккею. Тем более в последний год его президентства. Однако не видно вариантов, чтобы провести турнир можно было бы сохранив статус-кво.
«У нас есть решение провести чемпионат. Если нам нужно будет поменять место его проведения, то мы получили предложения из Латвии и Дании, а также мы в стадии обсуждения проведения турнира с Братиславой», – ответил Фазель на вопрос, будет ли праздник хоккея в грядущем мае.
В прошлом году турнир должна была принимать Швейцария, но ЧМ не состоялся из-за пандемии коронавируса. Глава ИИХФ подчеркнул, что провести там чемпионат в текущем году не удастся - слишком дорого это обойдется. «Отели и все прочее стоят столько, что вы не можете себе этого представить. Бюджет чемпионата мира в прошлом году составил 37 млн евро. В Братиславе было 18 млн, в Швейцарии в два раза дороже», – подчеркнул Рене.
На фоне разгула эпидемии, которая ставит под вопрос проведение турнира со зрителями, финансовые риски и так велики. Влезать в дополнительные убытки никто не желает. Тут бы дожить до первого вбрасывания – уже было бы хорошо. Все остальное – мелочи.