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Веское слово армейского капитана. ЦСКА выиграл у «Спартака» (видео)
19 января 23:00
автор: Владислав Домрачев

Веское слово армейского капитана. ЦСКА выиграл у «Спартака» (видео)

Четвертое дерби заклятых соперников принесло победу армейцам (2:1). Решающий гол забил их капитан Андронов. ЦСКА досрочно стал неофициальным чемпионом Москвы.

Четвертое в регулярном чемпионате дерби ЦСКА – «Спартак» привлекало не только интригой вокруг первенства в неофициальном чемпионате Москвы – ничья в основное время гарантировала армейцам титул. Красно-белые попросту нуждались в очках. После двух домашних поражений подряд (от «Автомобилиста» и «Йокерита») и рывка своего прямого конкурента в борьбе за путевку в плей-офф «Витязя».

Правда, команда Олега Знарка получила паузу на два дня больше, чем московские армейцы, уверенно победившие в воскресенье своих питерских одноклубников (3:1). При плотном турнирном графике это немалое подспорье.

Красно-белые, уже почувствовавшие вкус победы в этом сезоне над красно-синими (3:2 Б), сделали ставку на разумную агрессию. За первый период соперники хитовали по пять раз – прилично для КХЛ и финской коробки. Потом, правда, силовая борьба пошла на убыль.

Стартовый отрезок запомнился голом-красавцем форварда красно-синих Брендэна Лайпсика. Получив шайбу от Максима Соркина, рукастый канадец развернулся на синей линии, ушел от защитника Евгения Кулика и эстетски переиграл вратаря Юлиуса Гудачека.

В «Вашингтоне» Лайпсик получал не более десяти минут игрового времени, в ЦСКА же он король – забивает-отдает-солирует. Можно пожурить Кулика, который обязан был сыграть в корпус, но правильнее будет похвалить канадца.

В начале второй 20-минутки бывший армеец Александр Торченюк закрыл зону, перехватив шайбу после передачи оборонца Артема Сергеева, и вывел нападающего Илью Талалуева к воротам. А тот расчетливым броском с острого угла отыскал щель между стойкой и вратарем Ларсом Юханссоном. Швед, мягко говоря, не выручил.

Получив допинг в виде ответного гола, номинальные гости резко активизировались. Их преимущество в свежести стало очевидным. Главному тренеру ЦСКА Игорю Никитину даже пришлось пойти на перестановки в составе, переведя ветерана Александра Попова из центра на фланг. В первое звено был переведен 20-летний Соркин.

В третьем периоде 40-летний армеец, проводивший 701-й матч в КХЛ, мог забить и покорить высоту «400 очков в КХЛ». Но получив шайбу от Лайпсика, забыл бросить.

Развязка наступил за 140 секунд до сирены. Судьи нашли криминал в действиях армейца Максима Шалунова, дотронувшегося до клюшки спартаковца Сергея Широкова. Его орудие труда от легкого прикосновения взлетела чуть ни под потолок «ЦСКА Арены».

Но шайба влетела не в ворота Ларса. Капитан красно-синих Сергей Андронов увенчал перехват рывком к владениям Гудачека и перехитрил словака. У гостей оставались 80 секунд на розыгрыш лишнего, они сняли вратаря, но финального штурма не получилось. Без травмированного Йори Лехтеря их легионерская спецбригада большинства потеряла зубы.

Шанса отыграться чемпионы не оставили.

Мы несколько переоценили наше физическое состояние, признался после финальной сирены Никитин.

Перебросав в третьем периоде соперников 10-4, а в сумме 23-14, заблокировав 20 бросков, красно-белые не разжились даже очком за ничью в основное время.

Благодаря победе в дерби и домашнему поражению «Ак Барса» от рижского «Динамо» (4:5ОТ), ЦСКА догнал по потерянным очкам Казань в сводной таблице чемпионата. У армейцев одна игра в запасе.

А «Спартак» рискует опуститься на девятое место в Западной конференции – «Витязь» совсем рядом. Борьба за Кубок континента и путевки в плей-офф разгорается.

источник: «Советский спорт»
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