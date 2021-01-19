Веское слово армейского капитана. ЦСКА выиграл у «Спартака» (видео)

Четвертое в регулярном чемпионате дерби ЦСКА – «Спартак» привлекало не только интригой вокруг первенства в неофициальном чемпионате Москвы – ничья в основное время гарантировала армейцам титул. Красно-белые попросту нуждались в очках. После двух домашних поражений подряд (от «Автомобилиста» и «Йокерита») и рывка своего прямого конкурента в борьбе за путевку в плей-офф «Витязя».

Правда, команда Олега Знарка получила паузу на два дня больше, чем московские армейцы, уверенно победившие в воскресенье своих питерских одноклубников (3:1). При плотном турнирном графике это немалое подспорье.

Красно-белые, уже почувствовавшие вкус победы в этом сезоне над красно-синими (3:2 Б), сделали ставку на разумную агрессию. За первый период соперники хитовали по пять раз – прилично для КХЛ и финской коробки. Потом, правда, силовая борьба пошла на убыль.

Стартовый отрезок запомнился голом-красавцем форварда красно-синих Брендэна Лайпсика. Получив шайбу от Максима Соркина, рукастый канадец развернулся на синей линии, ушел от защитника Евгения Кулика и эстетски переиграл вратаря Юлиуса Гудачека.

В «Вашингтоне» Лайпсик получал не более десяти минут игрового времени, в ЦСКА же он король – забивает-отдает-солирует. Можно пожурить Кулика, который обязан был сыграть в корпус, но правильнее будет похвалить канадца.