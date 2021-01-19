Веское слово армейского капитана. ЦСКА выиграл у «Спартака» (видео)

Четвертое в регулярном чемпионате дерби ЦСКА – «Спартак» привлекало не только интригой вокруг первенства в неофициальном чемпионате Москвы – ничья в основное время гарантировала армейцам титул. Красно-белые попросту нуждались в очках. После двух домашних поражений подряд (от «Автомобилиста» и «Йокерита») и рывка своего прямого конкурента в борьбе за путевку в плей-офф «Витязя».
Правда, команда Олега Знарка получила паузу на два дня больше, чем московские армейцы, уверенно победившие в воскресенье своих питерских одноклубников (3:1). При плотном турнирном графике это немалое подспорье.
Красно-белые, уже почувствовавшие вкус победы в этом сезоне над красно-синими (3:2 Б), сделали ставку на разумную агрессию. За первый период соперники хитовали по пять раз – прилично для КХЛ и финской коробки. Потом, правда, силовая борьба пошла на убыль.
Стартовый отрезок запомнился голом-красавцем форварда красно-синих Брендэна Лайпсика. Получив шайбу от Максима Соркина, рукастый канадец развернулся на синей линии, ушел от защитника Евгения Кулика и эстетски переиграл вратаря Юлиуса Гудачека.
В «Вашингтоне» Лайпсик получал не более десяти минут игрового времени, в ЦСКА же он король – забивает-отдает-солирует. Можно пожурить Кулика, который обязан был сыграть в корпус, но правильнее будет похвалить канадца.
В начале второй 20-минутки бывший армеец Александр Торченюк закрыл зону, перехватив шайбу после передачи оборонца Артема Сергеева, и вывел нападающего Илью Талалуева к воротам. А тот расчетливым броском с острого угла отыскал щель между стойкой и вратарем Ларсом Юханссоном. Швед, мягко говоря, не выручил.
Получив допинг в виде ответного гола, номинальные гости резко активизировались. Их преимущество в свежести стало очевидным. Главному тренеру ЦСКА Игорю Никитину даже пришлось пойти на перестановки в составе, переведя ветерана Александра Попова из центра на фланг. В первое звено был переведен 20-летний Соркин.
В третьем периоде 40-летний армеец, проводивший 701-й матч в КХЛ, мог забить и покорить высоту «400 очков в КХЛ». Но получив шайбу от Лайпсика, забыл бросить.
Развязка наступил за 140 секунд до сирены. Судьи нашли криминал в действиях армейца Максима Шалунова, дотронувшегося до клюшки спартаковца Сергея Широкова. Его орудие труда от легкого прикосновения взлетела чуть ни под потолок «ЦСКА Арены».
Но шайба влетела не в ворота Ларса. Капитан красно-синих Сергей Андронов увенчал перехват рывком к владениям Гудачека и перехитрил словака. У гостей оставались 80 секунд на розыгрыш лишнего, они сняли вратаря, но финального штурма не получилось. Без травмированного Йори Лехтеря их легионерская спецбригада большинства потеряла зубы.
Шанса отыграться чемпионы не оставили.
– Мы несколько переоценили наше физическое состояние, – признался после финальной сирены Никитин.
Перебросав в третьем периоде соперников 10-4, а в сумме 23-14, заблокировав 20 бросков, красно-белые не разжились даже очком за ничью в основное время.
Благодаря победе в дерби и домашнему поражению «Ак Барса» от рижского «Динамо» (4:5ОТ), ЦСКА догнал по потерянным очкам Казань в сводной таблице чемпионата. У армейцев одна игра в запасе.
А «Спартак» рискует опуститься на девятое место в Западной конференции – «Витязь» совсем рядом. Борьба за Кубок континента и путевки в плей-офф разгорается.