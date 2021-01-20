Риге поможет Вильнюс? Литовцы предложат принять часть матчей ЧМ-2021

- Хоккейных соревнований такого уровня в нашей стране до сих пор не было, возможность проведения элитного турнира является для Литвы историческим шансом. Наше предложение было оценено положительно, с благодарностью за готовность помочь, - цитирует литовского министра ТАСС.

В одиночку столица Латвии такой турнир не потянет. Одной «Ареной Рига» здесь не обойтись. Уместить четыре матча в один игровой день – утопия. А в спешном порядке возводить второй дворец, наподобие «Сконто Арены» с временными трибунами, принимавшей матчи ЧМ-2006 – вариант сомнительный. Президент ИИХФ Рене Фазель опасается за качество льда в жаркие июньские денечки (ЧМ-2021 завершится 6-го в первый месяц лета).

Дантист из Швейцарии наверняка не забыл, как в разгар матча группового этапа Швеция – Швейцария (3:3) на «Сконто Арене» откололся кусок льда весом под 5 кило. Рефери из России Александр Поляков (впоследствии глава департамента судейства КХЛ) не знал, что делать. Встречу остановили, фрагмент как-то вживили-приморозили. Вплоть до финальной сирены арбитр опасался, когда игра перемещалась в сторону «айсберга».

Так что вариант с Вильнюсом имеет право на существование. Тем более что столица Литвы принимала чемпионаты мира низших дивизионов. Но вот беда – сборная этой страны к элите мирового хоккея не имеет никакого отношения. Когда произносим «Литва и шайба» – подразумеваем Дарюса Каспарайтиса, родившегося в Электренае, но почти всю карьеру выступавшего за Россию, и Дайнюса Зубруса, ныне президента Федерации хоккея Литвы. Тот тоже уроженец Электреная, на Кубке мира-2004 примерил форму российской сборной, однако в дальнейшем сохранял верность Литве – выступал на ЧМ в Каунасе и Нур-Султане (в столице Казахстана – уже будучи чиновником).

Когда в последний раз ЧМ проводили в стране, не представленной на нем его хозяевами? Покопавшись в памяти, рискну предположить: в Швейцарии-1990 (Берне и Фрибурге) с участием восьми сборных. Перед турниром лидеры советской команды Вячеслав Быков и Андрей Хомутов подписали контракты с местным «Фрибургом» и обеспечили горячую поддержку «Красной машине», которая завоевала золотые медали, обыграв шведов, канадцев и чехословаков с общим счетом 15:1.