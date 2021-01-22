Варламов опять побеждает. А Гусев по-прежнему «молчит»

Вратарь «айлов» Семен Варламов вполне мог рассчитывать на третий подряд «сухарь», но зевнул легкую шайбу после дежурного броска метров с 15 Бастиана – нет, не Швайнштайгера, а всего лишь Нэйтана. Никто и ничто российскому голкиперу не мешал, экранов перед ним не ставил, трафика-движухи перед воротами не создавал. Хозяева в начале второго периода уверенно лидировали 2:0 и намеревались реализовать численное преимущество в третий раз, но неожиданно пропустили. Сухая серия Варли прервалась, она растянулась на 144 минуты 10 секунд.

Впрочем, досадный гол не смутил «островитян», не вывел их из равновесия, не заставил паниковать. В третьем периоде они еще дважды уязвили голкипера Скотта Уэджвуда в большинстве и перевели «партию» в выигрышный для себя эндшпиль. Блистательный Мэтью Барзал разжился 3 (1+2) баллами за результативность, Джордан Эберле оформил дубль. Варламов справился с 30 бросками.

При счете 4:1 оживился Никита Гусев. Дважды он не использовал полумоменты. В первом случае российский форвард, выехав из-за ворот, изящно обыграл не носовом платке соперника и бросил со своей излюбленной точки. Однако при дефиците времени не успел прицелиться, и шайба угодила в живот Варли. А в концовке Гусев атаковал с противоположной стороны, но его бросок низом с вытянутых рук опять не заставил голкипера капитулировать. Пока на бомбардирском счету одного из самобытнейших наших форвардов после четырех игр пусто.

По ходу трансляции из «Носсау Колизеум» телезрителям не уставали напоминать о династии «Айлендерс», завоевавших четыре Кубка Стэнли подряд (1980-83). То и дело камера выхватывала стяги легенд под совдами арены – тренера Эла Арбура, защитника Дени Потвена, форвардов Джона Тонелли (он, к слову, MVP Кубка Канады-1984), Брайна Тротье, Майка Босси, Кларка Гиллиса… В паузах успевали показать нарезку сэйвов вратаря Билли Смита, сравнивая с ним Варли. Много добрых слов посвятили современному тренеру с бабочкой – Барри Тротцу и его победе с «Вашингтоном» в 2018-м.

Намек ясен: не пора ли «Айлендерс» всерьез замахнуться на пятый трофей, у них все для этого есть.

Российский вратарь Илья Сорокин попал в правильную команду. Его первый блин, вышедший комом, не должен помешать успешной карьере в НХЛ. Как я уже рассказывал, Сорокин стал заложником ситуации – расслабухой своей команды после уверенной победы над «Рейнджерс» на старте сезона (4:0), коварством спаренных игр и травмой на раскатке Варламова, которому шайбой засветили в ключицу. «Отличился» силовик Кэл Клаттербак. Тротц был в бешенстве: мол, игроки должны думать о вратаре в первую очередь, ведь он ключевая фигура. В первой половине 1970-х возглавлявший рижское «Динамо» Виктор Тихонов за подобную шалость наградил своего ученика Хельмута Балдериса пощечиной. Форвард на тренировке случайно попал шайбой в голову вратаря. На свидетеля этой сцены - журналиста-дилетанта – экзекуция произвела сильное впечатление, и он заклеймил тренера позором.