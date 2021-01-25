ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Италия - Серия А не начался Виртус Рим 0 Бриндизи 0
Сорокин опять проиграл. А его команда не забила
25 января 07:30
автор: Владислав Домрачев

Сорокин опять проиграл. А его команда не забила

Второй матч в НХЛ российского вратаря Ильи Сорокина, как и дебютный, завершился сухим поражением его «Айлендерс». Сегодня в гостях «островитяне» попали под рассерженных «дьяволов» 0:2

Напомню, дебют лучшего голкипера КХЛ последних сезонов вышел комом. Он пропустил пять безответных шайб от «Рейнджерс». В то время как его сменщик Семен Варламов все свои три матча выиграл, засушив два «сухаря». Он был близок и к третьему, но запустил «бабочку» после нехитрого броска издалека форварда «дьяволов» Нэйтана Бастиана, когда «айлы» имели численное преимущество. Та встреча завершилась их убедительной победой 4:1.

На вторую игру против «Нью-Джерси» главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц решил поставить Сорокина. Трудно сказать, успели ли его ассистенты поработать с Ильей над положением ловушки или над какими-то другими огрехами в технике. Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов, к слову, клюшкой бил по ловушке Сорокина, чтобы та приняла правильное положение.

Нет, сегодня ловушка исправно засасывала шайбы. Отчасти подкачал блин. И контроль отскоков. Хотя, по правде говоря, Сорокина вряд ли стоит упрекать за пропущенные шайбы от молодых американца Джека Хьюза и чеха Павла Захи. Первый из них выстрелил со среднего пятачка точно в правую от Сорокина девятку, реализовав численное преимущество. Юниору позволили подготовить бросок и приблизиться к воротам, к тому же перед вратарем установили сразу два экрана. Американец атаковал с любимой точки нашего Никиты Гусева, от которого Сорокин столько настрадался в КХЛ. В интервью «Советскому спорту» Илья признался, что прочитать намерения Гусева он не состоянии – тот всегда найдет свободную щель и положит туда шайбу. Теперь такую щель отыскал Хьюз.

А чех подкараулил отскок от вратарских щитков. Гусев в зоне атаки блеснул обводкой на носовом платке, бросил метров с 10-12, Сорокин отбил, и чех в окружении защищавшихся доел момент. Гусеву заслуженно записали ассист – это его первый бомбардирский балл в новом сезоне. На обе шайбы хозяева затратили 2 минуты 28 секунд в конце первого периода.

Гости же начали матч уверенно, где-то даже вальяжно – мол, голы и победа никуда от них не денутся. Не насторожили их две острейшие контратаки «дьяволов». От неприятностей их уберег Сорокин, среагировав на броски Трэвиса Зайджака (в переводе на простой русский Зайца) и Майлза Вуда.

А в противоположных воротах зажигал Уэджвуд, который Скотт, заменивший сидящего на карантине Блэквуда. Ох уже эти вуды…

Правда, стопроцентных моментов «дьяволы» почти не создавали. Запомнились два броска Джордана Эберле, да атака Кейси Сизикаса Уэджвуд вышел на первый план в третьем периоде, когда гости пошли на штурм. А до этого чаще в игру вступал Сорокин.

Однажды он выронил шайбу после наброса от борта, Майкл Маклауд коршуном кинулся на добивание, к черту снес голкипера и ворота. В КХЛ за подобное малый штраф бы выписали…

Праворукий Гусев в большинстве занял позицию у правого борта, а не слева. Но все равно создал голевой момент неожиданным переводом шайбы на противоположный фланг под уантаймер.

В заключительной трети игры фамилию Гусев местные комментаторы не называли. Зато зычно, на распев то и дело произносили: «Ша-ран-го-вич». Белорусский форвард отменно подготовился к сезону в минском «Динамо». А в «Нью-Джерси» превращается в ключевую фигуру бригад меньшинства. Но вне конкуренции был тот самый Скотт, затмивший Сорокина и даже автора победного гола Хьюза-младшего. За третий период вратарь отразил 12 бросков.

Гостям представился шанс размочить счет, когда за 5:49 до сирены в штрафной бокс присел Янне Коукканен. Их «большевики» эффектно возили-перепасовывали шайбу в зоне «дьяволов», напрочь забыв про броски. Без которых голы в хоккее бывают в особых случаях.

«Айлы» могли получить в пустые ворота, но Сорокин, устремившись на лавку, успел вернуться и в падении парировать шайбу клюшкой.

«Нью-Джерси» Дэвилз – «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

Голы: Хьюз (Смит, Палмьери), 17:00 – 1:0. Заха (Гусев, Смит), 19:00 – 2:0.

Вратари: Уэджвуд – Сорокин (57:50)

Броски: 24 (12+8+4) – 28 (10+6+12)

Штраф: 4-4

Наши: Гусев (12:15), Куликов (23:44)

Три звезды: Уэджвуд, Хьюз, Смит (все – «Нью-Джерси)»

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Хабиб Нурмагомедов: "Вот что происходит, когда вы меняете команду..."UFC потвердели бой Яна и Стерлинга: бойцы встретятся на ринге на турнире UFC 259Видео лучших моментов боя Амира Альбази и Жалгаса ЖумагуловаЭта Соня не даст уснуть: россиянка "взорвала" СетьУкраинка с 15-м размером бюста показала все свои прелестиФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети
Бей финнов, чтоб норвежцы боялись. Как Большунов при помощи палки нарвался на дисквал
Второй день подряд этап Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти сотрясают скандалы.
Как Порье вырубил Макгрегора. Главное о шокирующем поражении Конора на «Бойцовском острове»
Главный бой на турнире UFC 257 в Абу-Даби завершился неожиданной победой американца Дастина Порье, нокаутировавшего Конора Макгрегора во втором раунде.
Царь стандартов – даже фейковых. Головин двумя навесами перевернул матч с «Марселем» (видео)
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сверхудачно вышел на замену в центральном матче 21-го тура Лиги 1 "Монако" – "Марсель" (3:1).
«Панарин вместо политики мог бы больше думать о родной школе». Интервью с тренером суперзвезды НХЛ
Детский тренер российского лидера «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина Юрий Тряскин – об игре, поступках и характере воспитанника подольского «Витязя».
Хабиб над схваткой. Какой рекорд должен побить бой Порье – Макгрегор
До начала главного события 2021 года в UFC остаются считанные часы. Самое время еще раз оценить расклад в поединке Дастина Порье и Конора Макгрегора в Абу-Даби.
Валуев уверен в победе Макгрегора, если Порье не «заползет» за экватор
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на главный бой UFC 257, в котором в ночь с 23 на 24 января сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.
Конор легче Порье на полкило, но получит на 4 «лимона» больше. Главное о супербое UFC 257
«Плеймейкер» собрал интересные факты накануне боя Дастина Порье и Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби.
«Даже убийство списывают лет через 15…» Червиченко – о словах Шамханова про договорной матч 1998 года «Спартак» – «Торпедо»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» высказывание экс-спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова о том, что в 1998 и 1999 годах «Спартак» сыграл с «Торпедо» два договорняка.
Брат-2 остается. Как Березуцкие окружили Гончаренко в штабе ЦСКА
Алексей Березуцкий, вопреки слухам, не покинул армейский клуб, а, наоборот, стал тренером красно-синих.
От «Был великой надеждой» до «Сдуется через 3-4 матча». Реакция на переход Кокорина в «Фиорентину»
«Плеймейкер» собрал интересные мнения о трансфере спартаковца Александра Кокорина в «Фиорентину».

Футбол. «Ювентус» взял Суперкубок, «Реал» слился, «Манчестер Юнайтед» лидирует.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика