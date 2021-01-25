Сорокин опять проиграл. А его команда не забила

Напомню, дебют лучшего голкипера КХЛ последних сезонов вышел комом. Он пропустил пять безответных шайб от «Рейнджерс». В то время как его сменщик Семен Варламов все свои три матча выиграл, засушив два «сухаря». Он был близок и к третьему, но запустил «бабочку» после нехитрого броска издалека форварда «дьяволов» Нэйтана Бастиана, когда «айлы» имели численное преимущество. Та встреча завершилась их убедительной победой 4:1.

На вторую игру против «Нью-Джерси» главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц решил поставить Сорокина. Трудно сказать, успели ли его ассистенты поработать с Ильей над положением ловушки или над какими-то другими огрехами в технике. Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов, к слову, клюшкой бил по ловушке Сорокина, чтобы та приняла правильное положение.

Нет, сегодня ловушка исправно засасывала шайбы. Отчасти подкачал блин. И контроль отскоков. Хотя, по правде говоря, Сорокина вряд ли стоит упрекать за пропущенные шайбы от молодых американца Джека Хьюза и чеха Павла Захи. Первый из них выстрелил со среднего пятачка точно в правую от Сорокина девятку, реализовав численное преимущество. Юниору позволили подготовить бросок и приблизиться к воротам, к тому же перед вратарем установили сразу два экрана. Американец атаковал с любимой точки нашего Никиты Гусева, от которого Сорокин столько настрадался в КХЛ. В интервью «Советскому спорту» Илья признался, что прочитать намерения Гусева он не состоянии – тот всегда найдет свободную щель и положит туда шайбу. Теперь такую щель отыскал Хьюз.

А чех подкараулил отскок от вратарских щитков. Гусев в зоне атаки блеснул обводкой на носовом платке, бросил метров с 10-12, Сорокин отбил, и чех в окружении защищавшихся доел момент. Гусеву заслуженно записали ассист – это его первый бомбардирский балл в новом сезоне. На обе шайбы хозяева затратили 2 минуты 28 секунд в конце первого периода.

Гости же начали матч уверенно, где-то даже вальяжно – мол, голы и победа никуда от них не денутся. Не насторожили их две острейшие контратаки «дьяволов». От неприятностей их уберег Сорокин, среагировав на броски Трэвиса Зайджака (в переводе на простой русский Зайца) и Майлза Вуда.

А в противоположных воротах зажигал Уэджвуд, который Скотт, заменивший сидящего на карантине Блэквуда. Ох уже эти вуды…

Правда, стопроцентных моментов «дьяволы» почти не создавали. Запомнились два броска Джордана Эберле, да атака Кейси Сизикаса Уэджвуд вышел на первый план в третьем периоде, когда гости пошли на штурм. А до этого чаще в игру вступал Сорокин.

Однажды он выронил шайбу после наброса от борта, Майкл Маклауд коршуном кинулся на добивание, к черту снес голкипера и ворота. В КХЛ за подобное малый штраф бы выписали…

Праворукий Гусев в большинстве занял позицию у правого борта, а не слева. Но все равно создал голевой момент неожиданным переводом шайбы на противоположный фланг под уантаймер.

В заключительной трети игры фамилию Гусев местные комментаторы не называли. Зато зычно, на распев то и дело произносили: «Ша-ран-го-вич». Белорусский форвард отменно подготовился к сезону в минском «Динамо». А в «Нью-Джерси» превращается в ключевую фигуру бригад меньшинства. Но вне конкуренции был тот самый Скотт, затмивший Сорокина и даже автора победного гола Хьюза-младшего. За третий период вратарь отразил 12 бросков.

Гостям представился шанс размочить счет, когда за 5:49 до сирены в штрафной бокс присел Янне Коукканен. Их «большевики» эффектно возили-перепасовывали шайбу в зоне «дьяволов», напрочь забыв про броски. Без которых голы в хоккее бывают в особых случаях.

«Айлы» могли получить в пустые ворота, но Сорокин, устремившись на лавку, успел вернуться и в падении парировать шайбу клюшкой.

«Нью-Джерси» Дэвилз – «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

Голы: Хьюз (Смит, Палмьери), 17:00 – 1:0. Заха (Гусев, Смит), 19:00 – 2:0.

Вратари: Уэджвуд – Сорокин (57:50)

Броски: 24 (12+8+4) – 28 (10+6+12)

Штраф: 4-4

Наши: Гусев (12:15), Куликов (23:44)