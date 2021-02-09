У Кузнецова тоже был ковид. Но этой ночью Женя, возможно, сыграет против Проворова

Так что, за нашего представителя самой дефицитной в сборной позиции есть смысл, а главное – серьезные основания, бороться до самого конца.

Тем более что есть прецедент Набокова . Тогда тоже было много скепсиса относительно поездки заигранного за Казахстан вратаря на Олимпиаду-2006 в Турин. Но ФХР совместно с министром спорта Вячеславом Фетисовым договорилась и с ИИХФ, и с МОК, и с НХЛ. Евгений тогда в четвертьфинале выдал матч жизни против Канады (2:0), отправив действующих олимпийских чемпионов домой.

Надежду на прощение дает тот факт, что турнир на сей раз ожидается энхаэловским, а значит, слово боссов заокеанской лиги будет очень весомым. НХЛ кровно заинтересована в том, чтоб отрекламировать свой товар на всю планету во всей красе и на полную мощь. А для этого необходимы прежде всего звезды. Кузнецов – один из самых зрелищных хоккеистов мира.

- Мы всегда боремся за своих игроков, - прокомментировал перспективы Кузнецова на участие в Олимпиаде-2022 Роман Ротенберг. - Мы общаемся с юристами, но это решение ИИХФ. Федерация будет бороться и помогать всеми силами. Но на сегодня у него дисквалификация на четыре года.

Вчера первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг на зум-конференции перед шведским этапом Евротура сделал сенсационное заявление. Оказывается, дело с белым порошком Кузнецова имеет шанс быть пересмотренным. Наказание за употребление кокаина, за что уралец удостоился от ИИХФ четырехлетней дисквалификации, WADA резко сократила – не более трех месяцев. По идее Евгений давно вину искупил. Тем более его лишили бронзовой медали ЧМ-2019. А вот в НХЛ форварда «Вашингтона» отстранили лишь на три матча на старте прошлого сезона.

Ну а пока Женя борется с последствиями ковида. Да, он все-таки подхватил эту китайскую заразу. Недаром мы несколько дней назад недоумевали, куда пропал наш Кузя? Овечкин и Орлов давно вернулись в состав после карантина, а о челябинце ни слуху ни духу. Почему молчат игрок, клуб, НХЛ?

Вчера все они заговорили: Кузнецов и вратарь Самсонов, о болезни которого стало известно еще 21 января, впервые тренировались с командой после карантина. До этого в воскресенье Евгений катался индивидуально, а Илья крутил педали велотренажера. Наш вратарь вряд ли сыграет против «Флайерз» Ивана Проворова, а по поводу нападающего решение примут сегодня вечером по Москве после утренней раскатки в Вашингтоне.

- Я накоротке пообщался с Кузнецовым в понедельник после его первого командного занятия с 19 января, - рассказывает тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт. - Думаю, нам нужно еще раз все обсудить в день матча с «Филли»… Мы поговорим с Кузей на льду. Тогда станет понятно, насколько он готов.

Важно понимать, что по медицинским протоколам НХЛ внесенные в ковидные списки игроки должны самоизолироваться дома, любые ледовые тренировки исключены. То есть физическое состояние Жени вызывает огромные вопросы. Тем более что…

- Пережил тяжелое время, было совсем не весело, - признается Кузнецов, набравший 3 (1+2) очка в четырех играх до карантина и вчера тренировавшийся в звене с Паником и Спронгом. - Теперь понимаю заболевших - с симптомами или без. Это очень тяжело. Но сейчас чувствую себя хорошо. С сердцем все в порядке. Да и в целом все нормально. Могу тренироваться в полную силу.

У Самсонова ситуация сложнее:

- Выдались несколько очень неприятных дней. Было тяжело дышать, ходить. Чувствовал себя больным в течение нескольких дней. Но сейчас мне лучше, уже близок к комфортному состоянию. Скорость моего восстановления зависит только от меня. Надеюсь, во вторник на тренировке мне будет легче, и еще легче в среду. Надеюсь, буду прогрессировать с каждым днем. Я настроен позитивно.

И это здорово! Помощь двух россиян крайне необходима резко притормозившему «Вашингтону» - три поражения подряд. В отсутствие Кузнецова и Эллера, который недавно покинул лазарет, провисла центральная ось, а с постом номер 1 – просто беда. Чех Ванечек отлично стартовал, заслужив титул лучшего новичка НХЛ в январе. Однако в феврале выдохся и сдал ворота 39-летнему Андерсону, который к поединкам такого уровня элементарно не готов.

А каково значение голкипера в нынешней НХЛ, мы увидели сегодня в «Медисон Сквер Гарден». Семен Варламов отразил все 30 бросков «рейнджеров». В том числе совершил ключевой сейв в начале третьего периода, забрав намертво шайбу после выхода один на один Панарина. Чем так вдохновил партнеров, что «Айлендерс» во второй раз в чемпионате укатали «Рейнджерс» всухую – 2:0. Хотя Игорь Шестеркин снова в целом провел очень хороший матч. Но не без помарок.