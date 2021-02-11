«Отлично» от Профессора. Сборная России победила финнов на ШХИ

Минулин попал в заявку на Кубок Первого канала-2020, но на лед так и не вышел. Так что этот матч можно считать его дебютом в форме сборной. «Сталевар» украсил его голом!

Первый период можно смело назвать бенефисом нового лидера российской национальной команды. Он показал себя искусным распасовщиком, дважды ассистировав голеадорам. Сначала Дамир поддержал усилия новичка сборной Александра Алексеева, втащившего шайбу в зону финнов, и длинной поперечной передачей от правого борта нашел своего одноклубника Ивана Чеховича, тот сделал скидку под разящий кистевой бросок защитнику Артема Минулина.

Спустя семь лет Жафяров вернулся в Мальме капитаном первой сборной, пусть приехавшей в экспериментальном составе.

Автор этих строк, вспоминая МЧМ-2014 в Мальме, ошибочно отправил его участника форварда Дамира Жафярова в первую тройку к Антону Слепышеву и Михаилу Григоренко. На самом деле Жафяров выходил во втором звене с Вячеславом Основиным и Александром Барабановым. Наши остались с бронзой, победив в утешительном финале Канаду (2:1).

Вскоре Жафяров уже с левого фланга снабдил шайбой того же Чеховича, который в касание поразил ворота Харри Сятери.

Еще хочется похвалить Николая Коваленко, таранившего оборону финнов не хуже Русского Танка - своего знаменитого отца, олимпийского чемпиона. Дважды железнодорожник вылезал на ворота. Особенно эффектно выглядел его проход через все поле с обводкой защитника, когда наши держали оборону в меньшинстве. Жаль, что не удалось завершить этот лихой слалом голом. Николай сблизился с вратарем и не сумел протолкнуть шайбу в сетку.

За первую 20-минутку финны сподобились только на один бросок в створ.

Сразу после перерыва Жафяров еще раз подтвердил дружбу с пасом, выведя на бросок Сергея Шмелева. Шайба колыхнула сетку с внешней стороны.

Мог наградить результативной передачей своего капитана защитник Даниил Пыленков, но почему-то постеснялся бросить по воротам с ползоны и стал искать адресат для передачи. А чуть раньше Владимир Бутузов решить не отдавать Павлу Красковскому и атаковал сам. Увы, угодил во вратаря.

А потом наши начали позволять себе вольности. Потерю Минулина финны простили, а Чеховича – наказали голом. В конце второго периода центрфорвард звена Жафярова Марат Хуснутдинов, вышедший в бригаде меньшинства, включил ноги, убежал от соперника, но не смог перехитрить Ортио. Но это еще полбеды, финн всем телом упал на руку нашего юниора. Тот немедленно ушел в раздевалку и на льду больше не появлялся.

Быстрый гол Бутузова в третьем периоде, которого бросил в прорыв Коваленко, остудил пыл финнов. Они еще сопротивлялись, дважды забили. Но первую из этих шайб не засчитали, поскольку она влетела в сдвинутые Александром Самоновым ворота. За 30 секунд до финальной сирены «львы» сократили счет до минимума и на этом успокоились. Есть седьмая подряд победа сборной России в Евротуре!

P.S. Травма плеча, полученная Маратом Хуснутдиновым, оказалась серьезной. По словам и.о. главного тренера сборной Игоря Ларионова, форвард СКА выбыл на длительный срок.

Статистика

Россия – Финляндия – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Мальме. Судьи: Нурд, Шеквист (оба – Швеция).

Голы: Минулин (Чехович, Жафяров, 13.31), Чехович (Жафяров, Зборовский, 16.06), Бутузов (Коваленко, 42.37) – Иннала (Оямяки, 33.52), Пуустинен (Лейно, Карьялайнен, 59.30)

Вратари: Самонов – Сятери (58.26)

Броски: 16 (7+4+5) – 22 (1+7+14)

Штраф: 8 (2+2+4) – 2 (2+0+0)