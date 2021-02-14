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«Красная машина» переехала чехов. Выиграв Шведские игры и Евротур
14 февраля 17:10
автор: Владислав Домрачев

«Красная машина» переехала чехов. Выиграв Шведские игры и Евротур

Уступая чехам во втором периоде 1:3, сборная России забросила шесть шайб подряд и вырвала победу 7:4. Выиграв попутно турнир в Мальме и досрочно Евротур-2020/21.

Сегодня человечество отмечает День всех влюбленных. А россияне не должны забывать об исторической победе на Олимпиаде-1976 в Инсбруке. Ровно 45 лет назад 14 февраля сборная СССР совершила феноменальный камбэк в решающем матче турнира с чехословаками. Уступая после первого периода 0:2 и за пять минут до финальной сирены 2:3, наши забросили две шайбы и одержали победу 4:3. Победный гол забил армеец Валерий Харламов, а золотой, чемпионский – спартаковец Александр Якушев. Дело в том, что советскую команду устраивала ничья.

В нынешней сборной, которую повез в Мальме легенда Игорь Ларионов, спартаковцев нет. Разве что и.о. главного тренера в юности болел за красно-белых и считал кумиром центрфорварда Владимира Шадрина – подносчика «снарядов» Якушеву. Хотя вполне заслуживали приглашения молодые форварды Александр Талалуев и особенно Максим Цыплаков. Но они в клубе готовятся к решающим схваткам за путевку в плей-офф. В отличие от «витязей» Даниила Пыленкова, Захара Бардакова и Данилы Моисеева, которые в своем клубе (прямом конкуренте «Спартака») не на последних ролях.

В матче с чехами тренеры решили проверить резервистов, не выходивших на лед против финнов и шведов – вратаря Ярослава Аскарова, защитников Шакира Мухамадуллина и Семена Чистякова, форварда Германа Рубцова.

В составе чехов нет действующих игроков из КХЛ, но есть бывшие. Один из которых вратарь Доминик Граховина, не забывший пребывания в «Барысе». Мы его знали как ненадежного стража ворот. Сегодня он не единожды выручал команду. Уже на второй минуте лишил Максима Соркина, замыкавшего штангу, верного гола. Потом ликвидировал угрозы от Чистякова, Павла Красовского, Ивана Чеховича. Но ничего не смог поделать с добиванием Бардакова, среагировавшего на отскок шайбы от ловушки. Также отметим молодых Кирилла Кирсанова и Никиту Чибрикова – первый бросал, второй подправлял.

Но куда больше был загружен работой Аскаров. Его оставляли с глазу на глаз с соперником (провал Мухамадуллина), позволяли добивать. Увлекшись советским хоккеем, юный Чибриков на своей синей линии решился на передачу себе за спину и подарил шайбу сопернику.

В конце концов, количество чешских моментов конвертировалось в качество. Форвард Михаэль Шпачек в толчее на пятачке протолкнул шайбу в сетку под щитками Аскарова. Судьи на всякий случай сходили в «кино» и гол засчитали.

Во втором периоде чехи продолжили загружать Аскарова работой, тот дал мастер-класс по игре ловушкой.

А когда в штрафной бокс один за другим отправились Пыленков и защитник Сергей Зборовский, оставив команду втроем на 1 минуту и 51 секунду, стало совсем тревожно. Однако наша спецбригада в составе Чистякова, Даниила Мисюля, Соркина и, конечно, Аскарова защищалась под стать Владимиру Шадрину, Юрию Ляпкину и Геннадию Цыганкова в том историческом матче ОИ-1976.

Когда же самое страшное-тревожное, казалось, было позади, расслабился наш вратарь и пропустил шайбу между щитков с острейшего угла. Вскоре чехи после вчистую проигранного Соркиным вбрасывания повели 3:1 – Лукаш Клок запустил шайбу в самую паутину.

Чувствуя вину, Аскаров начал чудить на выходах и едва не получил шайбу в пустые ворота. Спасибо ярославским парням за второй гол. Николай Коваленко за воротами выудил шайбу из-под ловушки Граховины и переадресовал ее на пятачок Красковскому.

А ближе к середине третьего периода Русский Танк II сравнял счет. Тачдаун в стиле его знаменитого отца смотрелся эффектно. Коваленко мог тем же «макаром» забить финнам, но их выручил вратарь Харри Сятери.

Ничья в основное время делала сборную России победителем турнира. Но наши решили не сушить игру, а с новыми силами полетели на чешские ворота. И впереди всех Мисюль, позволивший нанести тот самый бросок с острого угла, после которого чехи вышли вперед. Неожиданная атака защитника почти с линии ворот заставила капитулировать Граховину – шайба влетела под перекладину между ушей вратаря.

И следом тачдаун номер два исполнил Василий Подколзин, которому помог овладеть шайбой Бардаков.

Гол Владимира Бутузова в пустые ворота ничего уже не решал. Но неутомимый Чибриков после комбинации с участием Подколзина и Бардакова забил седьмой гол и сделал себе подарок к 18-летию, которое он отпразднует 16 февраля. Так бы и на ЮЧМ в Далласе, куда Никита отправится капитаном сборной.

Но и это еще не все. На последних секундах Чибриков, пытаясь выбить шайбу у прорвавшегося к воротам Давида Томашека, сделал это ценой сломанной клюшки и буллита. Пострадавший реализовал штрафной бросок, слегка испортив настроение Аскарову. 7:4. Но только не болельщикам и ветеранам, заставив их вспомнить подвиг сборной СССР 45-летней давности, с которого мы начали рассказ об этом матче.

Девять побед подряд в Евротуре – повторение рекорда сборной, ведомой Вячеславом Быковым и Игорем Захаркиным в сезоне-2008/09, венцом которого стало золото ЧМ в Берне.

СТАТИСТИКА

Россия – Чехия – 7:4 (1:1, 1:2, 5:1)

Голы: Бардаков, Красковский, Коваленко, Мисюль, Подколзин, Бутузов (п.в.), Чибриков – Шпачек, Флек, Клок, Томашек

Вратари: Аскаров – Граховина (57.12-57.26)

Броски: 31 (9+12+10) – 36 (17+14+5)

Штраф: 34 (14, 20, 0) -12 (4, 8, 0)

источник: «Советский спорт»
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