«Красная машина» переехала чехов. Выиграв Шведские игры и Евротур

Сегодня человечество отмечает День всех влюбленных. А россияне не должны забывать об исторической победе на Олимпиаде-1976 в Инсбруке. Ровно 45 лет назад 14 февраля сборная СССР совершила феноменальный камбэк в решающем матче турнира с чехословаками. Уступая после первого периода 0:2 и за пять минут до финальной сирены 2:3, наши забросили две шайбы и одержали победу 4:3. Победный гол забил армеец Валерий Харламов, а золотой, чемпионский – спартаковец Александр Якушев. Дело в том, что советскую команду устраивала ничья.

В нынешней сборной, которую повез в Мальме легенда Игорь Ларионов, спартаковцев нет. Разве что и.о. главного тренера в юности болел за красно-белых и считал кумиром центрфорварда Владимира Шадрина – подносчика «снарядов» Якушеву. Хотя вполне заслуживали приглашения молодые форварды Александр Талалуев и особенно Максим Цыплаков. Но они в клубе готовятся к решающим схваткам за путевку в плей-офф. В отличие от «витязей» Даниила Пыленкова, Захара Бардакова и Данилы Моисеева, которые в своем клубе (прямом конкуренте «Спартака») не на последних ролях.

В матче с чехами тренеры решили проверить резервистов, не выходивших на лед против финнов и шведов – вратаря Ярослава Аскарова, защитников Шакира Мухамадуллина и Семена Чистякова, форварда Германа Рубцова.

В составе чехов нет действующих игроков из КХЛ, но есть бывшие. Один из которых вратарь Доминик Граховина, не забывший пребывания в «Барысе». Мы его знали как ненадежного стража ворот. Сегодня он не единожды выручал команду. Уже на второй минуте лишил Максима Соркина, замыкавшего штангу, верного гола. Потом ликвидировал угрозы от Чистякова, Павла Красовского, Ивана Чеховича. Но ничего не смог поделать с добиванием Бардакова, среагировавшего на отскок шайбы от ловушки. Также отметим молодых Кирилла Кирсанова и Никиту Чибрикова – первый бросал, второй подправлял.

Но куда больше был загружен работой Аскаров. Его оставляли с глазу на глаз с соперником (провал Мухамадуллина), позволяли добивать. Увлекшись советским хоккеем, юный Чибриков на своей синей линии решился на передачу себе за спину и подарил шайбу сопернику.