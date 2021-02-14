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Евротур не будет прежним. Доказано Ларионовым и компанией
14 февраля 19:43
автор: Дмитрий Кузнецов

Евротур не будет прежним. Доказано Ларионовым и компанией

Российский эксперимент с приглашением на матчи Евротура игроков молодежки оказался на редкость успешным.

Лет десять назад Евротур был совсем другим. На него было принято возить звезд КХЛ. Те ехали по проложенным годами маршрутам отбывать долг перед родиной в мало что значащих матчах, не успевая переключаться мысленно на евротуровские баталии с кахаэловских сражений. Что поделать – раз страна сказала надо.

У бортика скучали в думах о «Салавате» Вячеслав Быков и Игорь Захаркин. Картину впору было называть «Трудовая повинность». Журналисты призывали отправлять на этапы молодежь, но ФХР стояла на своем. Федерации нужны были победы, а в видении Владислава Третьяка добиваться этого можно было исключительно сильнейшими составами. Скукота, да и только.

Так и жил год за годом Евротур, теряя популярность, свою значимость и зрительский интерес. Пока не пришел коронавирус - и все изменилось. Не без инициатив, конечно, штаба нашей сборной.

Сейчас трудно предположить, как было бы, если бы на осеннем Кубке «Карьяла» Россия не устроила евротуровскую революцию. Отправив в Хельсинки молодежную сборную с ее тренером Игорем Ларионовым. Вполне вероятно, что мы по-прежнему зевали бы у экранов, глядя на мучения Шипачева и компании, которых призвали бы потрудиться на международной арене в надцатый раз в паузе чемпионата КХЛ. Что-то подсказывает, что и девяти побед в девяти играх россиянам было бы в этом случае не видать. Помимо мастерства, для подобных суперсерий на таких соревнованиях стопроцентно нужна предельная мотивация. А где она у наевшихся до пуза кахаэловскими деньгами игроков в возрасте от 27-ми?

Ее и у поздних Быкова – Захаркина, Билялетдинова или Знарка, наших тренеров - чемпионов мира, на Евротуре не было в полном достатке. Зато есть она у Ларионова и его парней. Первому необходимо в свои 60 в срочном порядке доказывать правильность выбранного пути – стать тренером в столь почтенном уже возрасте. А для хоккеистов от 17 и старше участие в таких турнирах – повод заявить о себе.

Одно дело выходить в КХЛ в третьих звеньях, когда вся ответственность за результат лежит на других. И совсем иная история попытаться взять на себе бремя лидерства в команде, где все примерно в равных статусе и условиях. Доказывай, что достоин. Проявляй себя, как сделали это в Мальме Коваленко-младший, Мисюль, Чибриков и другие.

Этим и подкупает сборная-2020/21. За нее хочется переживать. Да, она не первая. Быть может, вторая или полуторная. Не в этом суть. Евротур благодаря русскому новшеству получил новую жизнь. Здесь болеешь даже не за конечный результат – хотя куда без него, но за отдельных личностей.

Было любопытно наблюдать за Профессором, когда он подзывал к себе судей в незначительных на первый взгляд ситуациях. Дали шведу не пять плюс двадцать штрафного времени, а две минуты – Ларионов возмущается, словно матч на ЧМ решающий. Обрезал наш защитник на синей – пихает ему в оба уха, чтобы больше так не делал. И так после каждой ошибки, судейской или игроцкой.

Ни одна помарка не осталась без «профессорского» внимания. Без крика, спокойно, но и без лишней любезности тренер учит и учит. Планка ответственности поднята на высочайший уровень. Нет рядовых и товарищеских матчей для этой команды. Каждая игра – главная. Оттого и смотрится такой хоккей на ура. Оттого и не может никто обыграть Россию в нынешнем Евротуре.

Матч с чехами в Мальме, который Россия перевернула за полтора периода с 1:3 до 7:4, стал лишь очередным доказательством в правильности подобного шага. Помнится, как возмущались в ноябре чехи, шведы и финны, говоря о недопустимости понижения уровня евротуровских сборных. Было это после оглашения состава российской команды перед поездкой на «Карьяла». Нам что-то еще говорили о пунктах договора. А что сегодня все они могут против этого возразить?

Нет у них аргументов против такой России. Европейцы и сами, глядя на нас, убрали из составов многих завсегдатаев национальных сборных. Напичкали свои команды игроками из местных чемпионатов, разбавляя не самыми лучшими легионерами КХЛ. Какой смысл был в том, чтобы проверять проверенных годами.

Коронавирус рано или поздно уйдет из нашей жизни. Или же жизнь приспособится к нему. Но хоккей на Евротуре уже не будет прежним. Даже когда вернутся зрители. Было бы интересно устроить глобальный опрос хоккейных болельщиков с целью выяснить, на какую сборную им хотелось бы смотреть по ходу сезона в соперничестве с чехами, финнами и шведами. Сомневаюсь, что большинство проголосовало бы за прежний формат. Нет его и, судя по всему, больше не будет.

источник: «Советский спорт»
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