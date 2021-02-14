Евротур не будет прежним. Доказано Ларионовым и компанией

Ее и у поздних Быкова – Захаркина, Билялетдинова или Знарка, наших тренеров - чемпионов мира, на Евротуре не было в полном достатке. Зато есть она у Ларионова и его парней. Первому необходимо в свои 60 в срочном порядке доказывать правильность выбранного пути – стать тренером в столь почтенном уже возрасте. А для хоккеистов от 17 и старше участие в таких турнирах – повод заявить о себе.

Сейчас трудно предположить, как было бы, если бы на осеннем Кубке «Карьяла» Россия не устроила евротуровскую революцию. Отправив в Хельсинки молодежную сборную с ее тренером Игорем Ларионовым. Вполне вероятно, что мы по-прежнему зевали бы у экранов, глядя на мучения Шипачева и компании, которых призвали бы потрудиться на международной арене в надцатый раз в паузе чемпионата КХЛ. Что-то подсказывает, что и девяти побед в девяти играх россиянам было бы в этом случае не видать. Помимо мастерства, для подобных суперсерий на таких соревнованиях стопроцентно нужна предельная мотивация. А где она у наевшихся до пуза кахаэловскими деньгами игроков в возрасте от 27-ми?

Так и жил год за годом Евротур, теряя популярность, свою значимость и зрительский интерес. Пока не пришел коронавирус - и все изменилось. Не без инициатив, конечно, штаба нашей сборной.

У бортика скучали в думах о «Салавате» Вячеслав Быков и Игорь Захаркин. Картину впору было называть «Трудовая повинность». Журналисты призывали отправлять на этапы молодежь, но ФХР стояла на своем. Федерации нужны были победы, а в видении Владислава Третьяка добиваться этого можно было исключительно сильнейшими составами. Скукота, да и только.

Лет десять назад Евротур был совсем другим. На него было принято возить звезд КХЛ. Те ехали по проложенным годами маршрутам отбывать долг перед родиной в мало что значащих матчах, не успевая переключаться мысленно на евротуровские баталии с кахаэловских сражений. Что поделать – раз страна сказала надо.

Одно дело выходить в КХЛ в третьих звеньях, когда вся ответственность за результат лежит на других. И совсем иная история попытаться взять на себе бремя лидерства в команде, где все примерно в равных статусе и условиях. Доказывай, что достоин. Проявляй себя, как сделали это в Мальме Коваленко-младший, Мисюль, Чибриков и другие.

Этим и подкупает сборная-2020/21. За нее хочется переживать. Да, она не первая. Быть может, вторая или полуторная. Не в этом суть. Евротур благодаря русскому новшеству получил новую жизнь. Здесь болеешь даже не за конечный результат – хотя куда без него, но за отдельных личностей.

Было любопытно наблюдать за Профессором, когда он подзывал к себе судей в незначительных на первый взгляд ситуациях. Дали шведу не пять плюс двадцать штрафного времени, а две минуты – Ларионов возмущается, словно матч на ЧМ решающий. Обрезал наш защитник на синей – пихает ему в оба уха, чтобы больше так не делал. И так после каждой ошибки, судейской или игроцкой.

Ни одна помарка не осталась без «профессорского» внимания. Без крика, спокойно, но и без лишней любезности тренер учит и учит. Планка ответственности поднята на высочайший уровень. Нет рядовых и товарищеских матчей для этой команды. Каждая игра – главная. Оттого и смотрится такой хоккей на ура. Оттого и не может никто обыграть Россию в нынешнем Евротуре.

Матч с чехами в Мальме, который Россия перевернула за полтора периода с 1:3 до 7:4, стал лишь очередным доказательством в правильности подобного шага. Помнится, как возмущались в ноябре чехи, шведы и финны, говоря о недопустимости понижения уровня евротуровских сборных. Было это после оглашения состава российской команды перед поездкой на «Карьяла». Нам что-то еще говорили о пунктах договора. А что сегодня все они могут против этого возразить?

Нет у них аргументов против такой России. Европейцы и сами, глядя на нас, убрали из составов многих завсегдатаев национальных сборных. Напичкали свои команды игроками из местных чемпионатов, разбавляя не самыми лучшими легионерами КХЛ. Какой смысл был в том, чтобы проверять проверенных годами.

Коронавирус рано или поздно уйдет из нашей жизни. Или же жизнь приспособится к нему. Но хоккей на Евротуре уже не будет прежним. Даже когда вернутся зрители. Было бы интересно устроить глобальный опрос хоккейных болельщиков с целью выяснить, на какую сборную им хотелось бы смотреть по ходу сезона в соперничестве с чехами, финнами и шведами. Сомневаюсь, что большинство проголосовало бы за прежний формат. Нет его и, судя по всему, больше не будет.