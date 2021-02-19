С листа Олимпиаду-2022 мы не выиграем. Канада уже знает половину пекинского состава. А что у нас?

Да канадцы, к примеру, этого и не скрывают. Глава штаба Кленовых и по совместительству «Сент-Луиса» Дуг Армстронг вчера в заокеанских СМИ четко обозначил позицию фаворита номер один Игр-2022:

Честно, я не представляю, как при имеющемся сейчас в НХЛ наборе игроков мы сможем с листа хотя бы до финала Игр-2022 в Пекине добраться. Мало того, что Канада, США, Швеция на бумаге сильнее. У них и национальная система, которая выстраивалась десятилетиями, лучше отлажена. Не говоря уже о финнах. Все они еще вчера прекрасно знали, в какой хоккей будут играть через год в Поднебесной, какими путями и за счет каких фамильных козырей добиваться успеха.

Хотя, если разобраться, ничего здесь предосудительного нет. Возможно, это вообще единственный для нас способ выиграть НХЛ-Олимпиаду. Доказано в 1980 году. Сборной США, составленной из студентов. Чтобы свершить то чудо в Лейк-Плэсиде, которое ИИХФ назвала главным событием и одновременно самой громкой сенсацией в истории мирового хоккея, никому неизвестным американцам всего-то и понадобилось, что пожить и потренироваться полгода вместе. Под руководством мудрого Херба Брукса.

Невольно возникают крамольные мысли: а может, ну их – наших раскрученных заокеанских персон - и послать, аки на Евротур в Хельсинки и Мальме, молодых голодных волков с Профессором во главе?

А ведь ныне на лед вышли почти все отечественные мегазвезды и их потенциальные наследники – Овечкин и Малкин, Панарин и Дадонов, Кузнецов и Капризов, Барбашев и Бучневич, Проворов и Зуб, Григоренко и Михеев. Последний и забросил ту единственную шайбу от Красной машины. Но опять же - в чьи ворота? Мертвой «Оттавы»! Американец Метьюз тут 4 (2+2) очка нарубил, даже 41-летний канадец Торнтон 3 (1+2) баллами разжился. В итоге 7:3 в пользу «Торонто».

- С учетом восьмилетнего перерыва между Олимпиадами с участием НХЛ сборная Канады не имеет никаких обязательств ни перед кем. У нас есть новое поколение талантов. Я отслеживаю тех, кто играл на молодежных чемпионатах мира с 2010 по 2016 или 2017 год. Вероятно, большую часть парней в Пекин позовем из тех команд.

О как! Мы еще не успели предложить ФХР революционную идею сделать ставку в Китае на молодежь, как исторические противники негласно тут же подтвердили обоснованность и перспективность нашего тезиса.

Впрочем, Армстронг сразу подчеркнул, что ветераны из победных олимпийских коллективов обязательно будут:

- Поскольку мы не участвовали в Олимпиаде-2018, то собираемся посмотреть на парочку парней из команды 2010 года, еще пару – из команды 2014 года. Я уверен, в следующем году в олимпийском составе мы увидим Кросби, Прайса и Пьетранжело.

Попробуем предположить, кого из чемпионов Ванкувера, помимо Кросби, возьмут в Китай? Три кандидата – капитан «Бостона» Бержерон, капитан «Монреаля» Уэбер и Даути из «Лос-Анджелеса». Ставлю на Бержерона в связке с его монструозным одноклубником Маршаном.

Кто, помимо Прайса, из сочинских триумфаторов? Ах да, я и забыл, что экс-капитан чемпионского «Сент-Луиса» Пьетранжело тоже играл на Олимпиаде-2014!

В любом случае нет оснований не верить Армстронгу, что в канадской сборной-2022 окажутся лишь четверо тех, кому в районе 35 лет. При этом босс Кленовых, выигравший по два раза Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли, уже сейчас железно знает почти половину олимпийского состава:

- На сегодня у нас занято 10 или 11 мест. Остается 14-15 вакансий, которые являются предметом обсуждения. В списке кандидатов примерно 50 игроков. Дальнейшее – просто процесс сокращения. Добавляем парней в первый список и удаляем тех, кто больше не рассматривается. В итоге количество претендентов будет становиться меньше и меньше.

Вот так – все просто и понятно. И никаких глубокомысленных рассуждений о «вертикали» и «системе».

Но что у нас? Кто может войти по примеру канадцев в квартет аксакалов? Малкин и Овечкин из варианта Ванкувера. Тарасенко и Варламов – из версии Сочи. Ну, понятно, без Панарина и Свечникова, Сергачева и Капризова, Василевского и Проворова, Кучерова и Гаврикова никак не обойтись.

А может, остальных – хотя бы две целиком пятерки - подготовить дома в централизованном порядке? И приступить к китайскому проекту уже этим летом. Что сделали американцы в августе 1979 года.