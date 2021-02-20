«Вы хоть знаете, с кем мы будем играть?» Знарок осадил «Ак Барс» и журналистку КХЛ ТВ

На этом флеш-интервью тренера после победы красно-белых над «Ак Барсом» завершилось. Знарок поставил на место и «Ак Барс», и очередную Зухру, ничего не понимающую в хоккее.

- В чем слабые места команды? - Какой? Вы хоть знаете, с кем мы будем играть следующий матч? Такие вопросы задаете…

Для первенства в Восточной конференции «Ак Барсу» хватало одного очка. В начале третьего периода команда Дмитрия Квартальнова повела 2:0.

Но капитан гостей Анатолий Никонцев показал, что не даром носит литеру «С» на джерси. Его щелчок с чистого льда застал врасплох шведа Адама Рейдеборна, потерявшего ворота. Потом Никонцев принял участие в комбинации, завершившейся голом Робина Ганзла. А в овертайме организовал контратаку «2 в 1», увенчавшуюся неотразимым броском Якова Рылова. Москвичи увозят из Казани два очка – предел мечтаний. Чем в понедельник ответит «Витязь» в Хельсинки?

Команда Знарка наверняка попьет немало крови у своего соперника в плей-офф. Тем более что этот вероятный соперник, досрочно выиграв Западную конференцию, продолжает эксперименты. Свой последний домашний матч регулярного чемпионата ЦСКА провел молодежным составом (15 игроков не старше 20 лет), разбавленным опытными Антоном Слепышевым, Егором Рыковым, вратарем Александром Шарыченковым. Чемпионы осчастливили давно забывшее вкус побед рижское «Динамо» - 1:4. До плей-офф команду Игоря Никитина ждут три встречи в гостях – в Череповце, Ярославле и Казани. Вполне можно привезти из турне «баранку» и соответствующее настроение в преддверии плей-офф.

В Ярославле главный тренер СКА Валерий Брагин показал много пропустивших форвардов Миро Аалтонена и Владимира Эдуардовича Ткачева - кандидатов в сборные, дав отдохнуть лучшему форварду команды Антону Бурдасову. Огненный матч, героями которого стали российские вратари Илья Коновалов (лучший новичок КХЛ позапрошлого сезона) и Александр Самонов, завершился победой железнодорожников 2:1.

На гол в меньшинстве Йонаса Кемппайнена точными бросками ответили Рушан Рафиков и Павел Красковский. Наверное, лучший голкипер двух этапов Евротура мог выручить после атаки защитника железнодорожников и сборной России – шайба после несильного кистевого броска нашла путь в сетку подо льдом. Но эффектную комбинацию-стенку двух «К» - Красковского и Егора Коршкова – Самонов прочитать не сумел. Уж очень хитро вернул шайбу партнеру свежеиспеченный герой Шведских игр.

СКА смотрелся куда симпатичнее и боевитее, чем в четверг в домашнем матче с московским «Динамо» (1:3). Однако даже самое достойное поражение остается поражением и порождает в головах болельщиков неправильные мысли. Впрочем, питерские армейцы давно застолбили за собой второе мест в конференции и готовятся к плей-офф в ожидании соперника. Назвать его сейчас весьма сложно.