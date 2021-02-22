Армия Брагина отквитала три шайбы в Мытищах, а «Витязь» оказался на щите в Хельсинки

В Мытищах ко второму перерыву «драконы» из Пекина забросили три безответные шайбы в ворота Магнуса Хелльберга. И начали третий период с двумя лишними. Но большинство «5 на 3» хозяева разыгрывали на редкость бездарно, создав всего один полумомент.

А потом форвард гостей Мальте Стремвалль забил гол из ничего, кистевым броском с приличного расстояния. Блестяще игравший вратарь Дмитрий Шикин мог и выручить.

Конечно, можно пожурить за потерю на чужой синей линии нападающего хозяев Вячеслава Лещенко, которого несколько лет назад приглашали в сборную, а теперь он опустился до «Ред Стар».

За первой ответной шайбой последовала вторая – от победителя Кубка Первого канала Кирилла Марченко. Потом Стремвалль реализовал численное преимущество (хозяева сфолили только один раз за матч). А за 16 секунд до сирены Марченко принес армейцам победу, откликнувшись на скрытую чудо-передачу из-за ворот Владимира Ткачева.

К слову, во второй 20-минутке Ткачева вывел к воротам Шикина небрежным пасом защитник «драконов» Виктор Балдаев, однако вратарь выиграл ближний бой у признанного мастера буллитов.

Тренерский штаб гостей, который недавно пополнил Александр Титов, выставил уж очень экспериментальный состав. На лед не вышли лидеры Антон Бурдасов – Иван Морозов – Андрей Кузьменко, кадровый капитан команды Евгений Кетов, Йоонас Кемппайнен, Игорь Ожиганов…

Отыграть три шайбы было бы проблематично для самого боевого состава, а тут это сделали честолюбивые дублеры.

Жаль наставника хозяев Алексея Ковалева, которому 24 февраля исполнится 48 лет. Такого контрнаступления армии Питера он явно не ожидал. Не помог «драконам» взятый после второй пропущенной шайбы тайм-аут.

Эта суперволевая победа никак не отразилась на турнирном положении СКА, который уже не сдвинется со второго места в Западной конференции. Но она поможет команде поверить в свои силы, что чрезвычайно важно в преддверии плей-офф, который возьмет старт 2 марта.

«Витязю», рвущемуся в плей-офф, очки терять смерти подобно. В прямом и переносном смысле. Подмосковная команда прибыла в Хельсинки на спаренные матчи с «Йокеритом». Рассерженные упущенной победой над московским «Динамо» «шуты» не вошли в сложное турнирное положение гостей и победили 5:1. Команда из Подмосковья не смогла извлечь выгоду из козырного стандарта «5 на 3», к тому же не всегда выручал вратарь Илья Ежов.

Уступая 0:2, гости дважды подряд поразили ворота финнов. Но засчитали только один гол – первый (Даниила Пыленкова), с помощью хоккейного VAR. А второй, за авторством Джастина Дэнфорта, забитый в продолжении атаки, пришлось отменить и отмотать секундомер назад. Игру у гостей заканчивал голкипер Антон Тодыков. Скорее всего, завтра он начнет повторный матч. Практика спаренных встреч говорит, что вторую подряд выиграть сложно. Но необходимо. Ведь идущий восьмым «Спартак» вряд ли позволит себе осечку в домашнем матче с ХК «Сочи».