Победа, которую ждали 26 лет. Три года назад Россия выиграла олимпийский хоккейный турнир

ЭМОЦИИ

Любой хоккейный болельщик из 150-миллионной России с ходу расскажет, где и как он смотрел финал Олимпиады три года назад. Сколько эмоций подарил стране тот хоккейный турнир – и особенно счастливая развязка битвы за золото. Как гнулась клюшка Капризова после мощнейшего броска из правого круга. Как шайба летела точнехонько в ближнюю девятку. Как русская четверка, сотворившая важнейший гол целой хоккейной эпохи, на ликующем форсаже неслась навстречу командной скамейке – а навстречу им сыпались на лед остальные герои Красной Машины. Как срывались голосовые связки и комок подкатывал к горлу. Как пела душа, наполняясь счастьем. «Мы! Олимпийские!! Чемпионы!!!!»

Это была большая победа. Хоккейная держава так долго ждала своего девятого олимпийского золота. Да и дорога к успеху оказалась такой, что забыть ее просто невозможно. О чемпионском походе России-2018 еще снимут фильмы, которые побьют все рекорды кинопроката. О нем, как о Суперсерии или финале Квебека, будут помнить и говорить всегда. Его не раз прокрутят по ТВ, хоккейные видео с Олимпиады обрастут миллиардами просмотров. А болельщики следующих поколений по-хорошему позавидуют тем, кто смотрел за золотым походом Красной Машины вживую.

Это была блестящая, по-настоящему чемпионская сборная. Она допустила осечку на старте – но потом шла только вперед и вверх. В матче с США команда России поймала вкус уверенных побед над серьезным соперником. На Словении потренировала дисциплину, умение не выключаться из игры до последней секунды. На Норвегию пришелся олимпийский четвертьфинал – барьер, который наконец-то надо было пройти, и мы его прошли. С Чехией сыграли так, как нужно в матчах медального раунда на топ-турнирах. Ну а в финале пришлось вынуть из себя все. Особенно волю к победе. Тем сильнее были золотые эмоции российской команды. Тем дольше будет жить память о ее чемпионстве.

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

ФХР

Кошечкин к моменту поездки на свою первую Олимпиаду уже собрал все медали ЧМ (золото, серебро и бронзу), но ни разу не был основным вратарем сборной на топ-турнире. И вот на Играх-2018 он стал безоговорочным первым номером золотого состава. Отбил 118 бросков с коэффициентом надежности в 94 %, одержал 5 побед, дважды сыграл на ноль против элитных соперников – в том числе в полуфинале.

И для Ковальчука, и для Дацюка Олимпиада-2018 стала пятой – и наконец-то золотой. Илья стал самым ценным игроком турнира и, нащелкав 5 шайб, побил рекорд Буре по голам на Белых Играх. А Павел, повесив на шею чемпионскую медаль, вошел в четверной золотой клуб – выиграл ОИ, ЧМ, Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. Он, умнейший диспетчер, тащил на себе команду от первого матча до последнего. Отбирая и доставляя шайбу, выполняя огромный объем ледовой работы. Став опорой, на которой расцвели премьеры того самого финала, партнеры Волшебника по тройке.

Гусев и Капризов. Один стал лучшим бомбардиром Олимпиады с 12 очками, другой занял второе место. Один забил немцам в меньшинстве за 56 секунд до конца третьего периода, другой поставил золотую точку в овертайме финала. Один спас надежды хоккейной страны, другой заставил ее кричать от счастья. Впрочем, 25 февраля 2018-го вы помните не хуже меня.

А был еще обладатель лучшего олимпийского «плюс-минуса» Войнов. Гавриков, Телегин и Григоренко – парни, которые забивали и отдавали в самые нужные моменты матчей плей-офф. Прохоркин с Мозякиным, чьи атакующие подвиги пришлись на встречу с американцами. И вообще, героями на той Олимпиаде были вообще все. Те, кто работал в обороне, ложился под шайбу в меньшинстве, изматывал противника скоростными прорывами. Это была Команда с большой буквы. Сборная России верила, трудилась – и взошла на вершину.

СИСТЕМНАЯ ПОБЕДА

ФХР

Выиграв Олимпиаду, хоккейная команда получила от страны заслуженный поток славы и любви. От миллионов восторженных комментариев в соцсетях до торжественного приема в Кремле с вручением государственных наград президентом страны. Мы по праву гордимся и чтим золотую сборную до сих пор. Кстати, показательно, что об успехе на Играх-2018 хоккейная Россия вспоминает не только 25 февраля. Его обсуждают в самых разных ситуациях, контекстах, смысловых полях.

И вот тут хотелось бы отметить очень принципиальный аспект. Ценность Олимпиады-2018 была не только в том, чтобы вытащить финал в истинно русском стиле, на сплаве характера и мастерства. Чуть ли не более важным наследием стало уважение к системной подготовительной работе. Ведь это была очень правильная, показательная жизненная история. Когда успех пришел к тем, кто работал, старался, стремился. Кто упорно и настойчиво шел к цели. Кто не жалел интеллектуальных, управленческих усилий. Кто разрабатывал тонкие и мудрые решения. Кто каждый день клал по кирпичику в фундамент будущего успеха. Делая шаг за шагом в направлении чемпионской вершины.

Пока в ожидании Игр-2018 страна мечтала об олимпийском золоте, Федерация хоккея России делала все, чтобы страну порадовать. Работа была системной, комплексной и ежедневной.

Как пример – работа над одним из ключевых компонентов. Подготовкой кадрового потенциала. Выращивать и наигрывать хоккеистов для будущего чемпионского состава начали за несколько лет до самих Игр. Тот же олимпийский герой Гусев еще в 2015-м ездил на Матч звезд в статусе подающего надежды представителя «Югры». Но потом был приглашен в СКА, наделен доверием, попал в условия, идеально способствующие спортивному расцвету и выходу на уровень лидера национальной сборной. А еще в течение олимпийского цикла в Питере растили и развивали Барабанова, Зуба, Гаврикова, Прохоркина.

Другим, уже сложившимся мастерам, помогли с системной подготовкой и отработкой ролевых навыков. На базе тех же невских армейцев штаб сборной России создавал клубные связки и обкатывал их в боевых условиях. Именно с прицелом на Олимпиаду. Дацюка, Войнова, Нестерова, Григоренко деликатно сподвигли к возвращению из НХЛ. Под перспективы борьбы за золото Белых Игр-2018.

ФХР

Ну а символом того, как вознаграждается кропотливая работа по воспитанию молодежи, стал автор золотой шайбы Пхенчхана. По ходу четырехлетнего цикла Капризову сначала давали зеленый свет в молодежке. Потом, в предолимпийском сезоне, стали подпускать к взрослой сборной на Евротуре. В итоге в овертайме финала забил игрок, родившийся в тот же год, когда его партнеры по сборной-2018, Дацюк с Мозякиным, уже играли в хоккей на профессиональном уровне.

Мелочей при подготовке к Олимпиаде не было – и именно благодаря этому хоккейная Россия пришла к результату мечты. ФХР обеспечила сборной России полноценный тренировочный сбор перед Играми. Для того, чтобы подготовка стала наиболее эффективной, регулярку КХЛ приостановили чуть ли не за 20 дней до старта турнира. Национальная команда собралась в оптимальном боевом составе, занималась в Новогорске, прибыла в Корею за 8 дней до первого олимпийского матча. Три контрольные игры, смягчившая акклиматизацию пауза – без такой подготовительной работе пришлось бы гораздо сложнее.

А уж обстановка, обеспечивающая командную работу, и вовсе была организована идеально. Питание, занятия на льду корейской олимпийской арены, оформление раздевалки, тактика, психология. Герб и слова «Россия в моем сердце» - нашить вдохновляющие символы на обратную сторону командных пиджаков не могли помешать никакие санкции от МОК. На высоте оказалась и работа хоккейного менеджмента по ходу самого турнира. Кадровые решения, перестановки в поиске оптимальных сочетаний, командные мероприятия. Все это позволило сборной прибавлять по ходу Игр.

И закончилось тем счастливым чемпионским итогом, который мы и спустя три года помним так хорошо, будто он случился только вчера. Это была наша победа. Это была Олимпиада, которой вправе гордиться российский хоккей.