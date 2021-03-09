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Сергей Андронов: Счет в серии не отражает напряженности матчей и борьбы  
09 марта 23:10
автор: Юлия Григорьевская

Сергей Андронов: Счет в серии не отражает напряженности матчей и борьбы  

После 4-го матча плей-офф КХЛ «Спартак» – ЦСКА (1:3), своими впечатлениями поделились Сергей Андронов и Юлиус Гудачек.  

– Подведите итоги первой серии. Насколько довольный игрой? – вопрос Андронову.

– Хорошая серия. Счет не отражает борьбы и напряженности, которая была все четыре матча. Мы играли хорошо, а где-то сбавляли обороты. Плюс в том, что закончили серию в четырех матчах. Это был хороший «Спартак», креативный, с характером. Мы были уверены, что сегодня они покажут свою лучшую игру. Они это и показали, но мы дотерпели.

– Какой матч был для вас самым сложным?

– Все матчи были напряженные до того, как мы вырывались в счете. Первый был самым сложным. Был овертайм. Первый период был интенсивный, потом все подравнялись.

– ЦСКА был не очень рад поспасть на «Спартак»?

– Мы не выбирали. Было все равно, на кого выходить. Мы готовились к любому сопернику, а когда определись, что это «Спартак, то готовились к нему. Понимали, что будет эмоциональная серия.

– Своей игрой довольны?

– Доволен, что мы выиграли все матчи и ровно сыграли звеном и всей командой. Личные амбиции подчинены команде.

«Все решила первая игра, в которой у нас были шансы на победу»

– Какие эмоции? – вопрос Гудачеку.

– Плохие. Ни одной победы. Но это были интересные матчи для болельщиков. Мы хотели лучше сыграть и порадовать болельщиков. Но ЦСКА играл без ошибок. Юханссон хорошо стоял, и мы забросили только две шайбы в серии.

– Какие самые большие сложности были для вас в этой серии?

– Мы хорошо игра все матчи, но игроки ЦСКА лучше были перед нашими и своими воротами. Они не дали нам шансов добивать после броска и передо мной были сильнее. В плей-офф все решается перед воротами.

– Во всех четырех матчах была отчаянная борьба. В каком из них было больше шансов на победу?

– В первой игре. Она все решала. Если бы победили, то пришли бы эмоции, и все было бы по-другому. У нас было большинство за две минуты до конца, и надо было забивать. И сегодня хорошо играли, первыми забили, просто надо было при счете 1:1 забрасывать в большинстве. Больше надо было бросать. Но вратарь ЦСКА видел все броски, потому что нас не было перед воротами соперника. Это решающий момент

– Среди нападающих ЦСКА кто самый опасный?

– Да все. Лайпсика отмечу и Шалунова. ЦСКА – это главный претендент на Кубок Гагарина. Если я допускал малейшую ошибку, они забивали. Надо играть без ошибок. У них 23-25 бросков за матчи и три – четыре гола они всегда забивают.

– Что могли бы сказать болельщикам?

– Спасибо за поддержку в сезоне. Мы хотели провести его лучше. Болельщики «Спартака» самые лучшие в России.

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