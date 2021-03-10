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Не пора ли Овечкину включить Герда Мюллера?
10 марта 10:37
автор: Виталий Славин

Не пора ли Овечкину включить Герда Мюллера?

«Вашингтон» опять победил – 5:4 в овертайме «Нью-Джерси», а Овечкин опять не забил. В 21 матче восемь голов – смешной КПД для Великой восьмерки.

У каждого поколения свои герои. В футболе таковыми в моем детстве были Николай Осянин, Олег Блохин, Владимир Гуцаев – из наших. Но куда сильнее будоражили юношескую душу далекие, овеянные ореолом таинственности, едва ли не боги Йохан Круифф (именно так – Альберта Эйнштейна ведь никому не приходит в голову в Айнштайна переименовывать), Джордж «Битл» Бест и, конечно, Герд Мюллер.

С кем из них можно сравнить Овечкина? Правильно – ни с кем. По манере игры. А вот в качестве гол-машины великий немецкий мужичок с ноготок очень даже подходит. 68 мячей в 62 играх за доминировавшую на планете в начале 70-х годов сборную ФРГ – уникальная результативность. Как забыть победную ковыряшку «девятки» в финале ЧМ-1974 в ворота невероятных летучих голландцев Михелса и Круиффа!

Впрочем, в прямом эфире я ее не увидел, а только услышал: у нас на даче под Минском вырубили свет, пришлось срочно переключаться на «Спидолу». Однако комментатор настолько живописно расписал решающий гол, что я его словно своими глазами наблюдал. С другой стороны, там особого слога и не требовалось: Мюллер забивал, как сейчас бы сказали, аки бешеный принтер. Прибежал в штрафную, а лучше во вратарскую, подкараулил отскок, рикошет, прострел. Изловчился, как только он умел, и ногой, головой, грудью – как угодно! – черпанул мяч в сетку. Всех и делов-то!

Именно Мюллер сегодня как-то вдруг прорезался в памяти, когда я следил в ночи за очередными мучениями капитана «Вашингтона». Да еще в поединке с безнадежным аутсайдером НХЛ – это поражение стало для «дьяволов» шестым в семи последних турах. Причем они уступили «Кэпиталз» во всех четырех играх сезона. Но Ови недалеко от бедолаг из Ньюарка ушел: после 7 февраля у лучшего снайпер современности в 13 матчах карикатурные три шайбы!

В клубе больше даже у Бекстрема с Враной – по 10 голов. По очкам москвич – 18 (8+10) вовсе четвертый после Бекстрема – 29 (10+19), защитника Карлсона – 21 (5+16), Враны – 18 (10+8). При этом у чеха полезность «плюс 10», а у россиянина – «минус 10», худший показатель в команде! До лидеров снайперской гонки – Остона Меттьюза («Торонто») - 20 шайб, Тайлера Тоффоли («Монреаль»), Коннора Макдэвида («Эдмонтон») – по 15 вообще как до Гретцки пик-894.

Здорово тревожит, что заглохло главное оружие Ови – гаубица из кабинета №8, особенно в большинстве. Всего две реализации. Хотя Питер Лавиолетт, как и прежние наставники, регулярно отдает нападающему почти все две минуты численного преимущества. Похоже, соперники приноровились к выстрелам в касание из левого круга, а других вариантов замкнуть комбинацию у Александра в арсенале вроде как и нет.

Как тут не вспомнить спецбригады «Питтсбурга» и «Бостона», которые Владимир Юрзинов назвал бы роем курсирующих по всей зоне в поисках жертвы смертоносных ос, каждая из которых готова в любой миг очень больно укусить. Именно так сегодня Пастрняк на Лонг-Айленде использовал лишнего, когда «Бостон» единственный раз распечатал Варламова: чех неожиданно выкатил в центр синей линии и в касание зарядил с подачи Маршана. Еще показательнее кружева Малкина – Кросби – Летанга. Евгений в большинстве готов шлепнуть с ходу слева и справа, а может, объехав ворота, завести шайбу в пустую рамку. Как Джино давеча это эффектно проделал в матче с «Филадельфией». Говорят, Всеволод Бобров так раздевал голкиперов на заре отечественной шайбы.

Но вернемся к Мюллеру. В чем была его главная сила и высочайшее искусство? Он использовал любой полумомент, штамповал голешники-близнецы из ничего. В мире так больше не умел никто. Папа Овечкина не даст соврать.

Так вот, в нынешнем пандемийном чемпионате особенно заметно, насколько вожаку «столичных» тяжело даются голевые шансы. Даже в стыках в андердогами их легко пересчитать по пальцам руки. Динамовцу уже 35. Очевидно, положение лучше не станет – быстрее он не побежит и забивать из-за уха вряд ли получится.

Выход один. Мюллер в помощь и в пример. К каждому выгодному эпизоду относиться как к последнему в этой конкретной игре. Полностью вкладываться в момент – в бросок, в добивание, в подправление. Короче, в любую ситуацию, которая может привести к голу. Забыть, что в этот день у тебя будет второй шанс. Нет, только здесь и сейчас.

Пока я вижу, что Александр зачастую не дорабатывает, не выедает-выгрызает момент. Особенно в дебюте матчей. Жаль. Включаться надо сразу.

источник: «Советский спорт»
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