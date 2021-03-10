Не пора ли Овечкину включить Герда Мюллера?

У каждого поколения свои герои. В футболе таковыми в моем детстве были Николай Осянин, Олег Блохин, Владимир Гуцаев – из наших. Но куда сильнее будоражили юношескую душу далекие, овеянные ореолом таинственности, едва ли не боги Йохан Круифф (именно так – Альберта Эйнштейна ведь никому не приходит в голову в Айнштайна переименовывать), Джордж «Битл» Бест и, конечно, Герд Мюллер.

С кем из них можно сравнить Овечкина? Правильно – ни с кем. По манере игры. А вот в качестве гол-машины великий немецкий мужичок с ноготок очень даже подходит. 68 мячей в 62 играх за доминировавшую на планете в начале 70-х годов сборную ФРГ – уникальная результативность. Как забыть победную ковыряшку «девятки» в финале ЧМ-1974 в ворота невероятных летучих голландцев Михелса и Круиффа!

Впрочем, в прямом эфире я ее не увидел, а только услышал: у нас на даче под Минском вырубили свет, пришлось срочно переключаться на «Спидолу». Однако комментатор настолько живописно расписал решающий гол, что я его словно своими глазами наблюдал. С другой стороны, там особого слога и не требовалось: Мюллер забивал, как сейчас бы сказали, аки бешеный принтер. Прибежал в штрафную, а лучше во вратарскую, подкараулил отскок, рикошет, прострел. Изловчился, как только он умел, и ногой, головой, грудью – как угодно! – черпанул мяч в сетку. Всех и делов-то!

Именно Мюллер сегодня как-то вдруг прорезался в памяти, когда я следил в ночи за очередными мучениями капитана «Вашингтона». Да еще в поединке с безнадежным аутсайдером НХЛ – это поражение стало для «дьяволов» шестым в семи последних турах. Причем они уступили «Кэпиталз» во всех четырех играх сезона. Но Ови недалеко от бедолаг из Ньюарка ушел: после 7 февраля у лучшего снайпер современности в 13 матчах карикатурные три шайбы!

В клубе больше даже у Бекстрема с Враной – по 10 голов. По очкам москвич – 18 (8+10) вовсе четвертый после Бекстрема – 29 (10+19), защитника Карлсона – 21 (5+16), Враны – 18 (10+8). При этом у чеха полезность «плюс 10», а у россиянина – «минус 10», худший показатель в команде! До лидеров снайперской гонки – Остона Меттьюза («Торонто») - 20 шайб, Тайлера Тоффоли («Монреаль»), Коннора Макдэвида («Эдмонтон») – по 15 вообще как до Гретцки пик-894.