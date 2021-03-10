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Из Риги с почестями на вершину и катастрофа на спуске: Знарок повторил путь Тихонова
10 марта 13:08
автор: Виталий Славин

Из Риги с почестями на вершину и катастрофа на спуске: Знарок повторил путь Тихонова

Аттракцион, имя, афиша, публика, касса! Нет, Казимир Алмазов, ты не прав: ЦСКА – «Спартак» - это избиение подмастерьев-неумех, забрасывающих полшайбы за игру.

Любовная лодка разбилась о быт.
С тобой мы в расчете. И не к чему перечень
Взаимных болей, бед и обид.

К строкам классика после 0:1, 1:5, 0:3, 1:3 особо и добавить нечего. Тем не менее попробуем.

Хорошо помню, как Олег Знарок начинал в рижском «Динамо» и сборной Латвии. Едва ли не в каждом интервью обязательно напоминал, что любого в команде знает едва ли не с детства, многих пестовал еще в юниорах. Так и говорил – мои мальчишки.

В ХК МВД и московском «Динамо» на пару с Андреем Сафроновым сконструировал из никому не нужных деталей маленький дизелек, который пыхтел-кряхтел, но ехал исправно. Сперва до финала добрался, а потом пару Кубков Гагарина оприходовал.

Ну и как вершина карьеры – золото чемпионата мира, фабрика звезд в СКА, долгожданная олимпийская победа.

Что самое опасное в альпинизме? Верно: спуск! Возвращение на урановые рудники увенчалось для заслуженного наставника грандиозным фиаско.

Кажется, еще Виктор Тихонов говорил, что любой тренер, мечтающий о признании, должен начинать с самых низов – порубить уголек в шахте. Как Виктор Васильевич и поступил: вытащил всеми забытое, списанное в утиль рижское «Динамо» из болота второй союзной лиги в высшее общество и добрался до четвертого места в советской элите. А вскоре весь мир ужаснулся Красной машине, крушившей всех подряд. Кроме разве что американских студентов на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. Но, вы понимаете, уступили мы тогда ради развития мирового хоккея, прежде всего в США. Точно так же, как в Суперсерии-1972 подарили национальный праздник Канаде. Мы – добрые.

Но в 1992 году сказка Страны Советов, сборной СССР и ЦСКА исчерпала себя. Шутка ли, после того как после золота Олимпиады-1992 от Тихонова сбежали за океан все вплоть до точильщиков коньков, в центр ударного звена армейцев пришлось ставить 16-летнего Александра Харламова! Легендарный клуб вдруг очутился у дырявого корыта.

Так Тихонов нежданно-негаданно во второй раз спустился в шахту. Чем все это завершилось для ЦСКА, вспоминать не стоит – только раны бередить. Хотя как забыть возвращение в 2003 году трехкратного олимпийского чемпиона-тренера в сборную! Катастрофа, сопоставимая с Питером-2000: на ЧМ-2004 в Чехии россияне финишировали десятыми после Латвии, Швейцарии и даже Германии.

Словом, удивляться провалу Знарка не нужно. Ни он – первый, ни он – наверняка и последний.

Что дальше делать ему и руководству «Спартака»? Для начала всем вместе садиться и пункт за пунктом разбираться. В конце концов в четвертьфиналах Кубка Гагарина-2021 не только красно-белые со свистом пролетели. Проще сказать, кто зацепился, не считая иностранцев. «Северсталь» и «Трактор». Впрочем, больше, чем на одну викторию, их, похоже, не хватит. Равно как и «Автомобилиста». Хотя по финансовым возможностям екатеринбуржцы – не чета спартаковцам.

Что меня насторожило в работе Знарка с самого дебюта в прославленной команде? Еще в августе 2019 года на Кубке мэра столицы сильно покоробила тотальная ставка на стариков. Уже тогда Олег Валерьевич изменил себе образца рижского «Динамо» да и ХК МВД. Не ведаю – по своей воле либо состав ему торжественно вручили вместе со спартаковскими тренерскими корочками.

Так часто слышал эту фразу, что готов приписать ее Виктору Тихонову и Владимиру Юрзинову, Игорю Дмитриеву и Владимиру Васильеву, Валерию Белоусову и Петру Воробьеву. А именно:

- Какой смысл на освободившееся место брать ветерана? Его возможности, потолок всем отлично известны. Лучше я поставлю молодого ретивого пацана, который будет грызть лед и расти вместе с командой.

Ну да, доброе государство с нашего молчаливого согласия вдрызг развратило отечественный так называемый профессиональный спорт. Благодаря бездонному госкарману, разумеется, проще купить матерого легионера, чем возиться с местной шпаной. Но ведь в Риге и отчасти в Балашихе Знарок справился и, можно сказать, всем все доказал. Почему же сейчас в «Спартаке» не оперся на молодежь? Опять сразу оговорюсь: возможно, упрек не по адресу. Но тогда - зачем идти туда, где за тебя в принципиальных вопросах решают другие?

Давайте взглянем на вчерашний состав «гладиаторов», пропустивший напоследок три шайбы от ЦСКА:

вратарь – 32-летний словак Гудачек;
защитники (по времени на льду) - 27-летний швед Юсе (23:47), Вишневский (31 год, 21:00), Зубарев (34, 20:59), Рылов (36, 17:37), Кулик (27, 14:55), Соколов (22, 13:23), Никишин (19, 0:18);
нападающие – чех Ганзл (32, 20:04), Широков (35, 19.00), финн Лехтеря (33, 18:50), Федоров (27, 18:01), словак Бакош (30, 17:09), Никонцев (30, 16:39), Талалуев (23, 15:32), Цыплаков (22, 14:09), Торченюк (19, 11:52), Зубов (34, 10:58), Злобин (28, 9:03), Кара (22, 9:01).

Как видите, и второй сезон в «Спартаке» Знарок увенчал ставкой на возрастных легионеров и россиян, которым хорошо за 30. Или около того.

Вывод: у этой команды нет перспективы. Ноль без шансов. Кому строить новый коллектив и на каких принципах, решать руководству клуба.

Красно-белые трижды брали союзное золото на моих глазах, скидывая с трона могучий ЦСКА, бывший тогда филиалом сборной СССР. Основу тех чемпионских легенд всегда составляли собственные воспитанники. Подозреваю, что сейчас времена иные. Возможно, родник в Сокольниках забился камнями, зарос бурьяном. Но в Москве ведь десятки хоккейных школ. Неужели все они работают вхолостую?!

источник: «Советский спорт»
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