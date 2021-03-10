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Армия Брагина сразится с московским «Динамо». Армия Никитина – с «Локомотивом»
10 марта 22:46
автор: Владислав Домрачев

Армия Брагина сразится с московским «Динамо». Армия Никитина – с «Локомотивом»

Сегодня определились обе пары полуфиналистов Западной конференции.

СКА с приключениями одолел в Санкт-Петербурге минское «Динамо» 4:3 ОТ. «Динамо» московское – «Северсталь», и тоже 4:3 (в основное время, но тоже с приключениями). «Металлург» оказался сильнее «Барыса» 5:1, «Авангард» - «Автомобилиста» 3:1 и вышел во второй раунд.

Магнитогорск: Мозякин начинает, «Магнитка» побеждает

Капитан «сталеваров» Сергей Мозякин, пропустив предыдущий матч, восстановил силы и открыл счет. Гости не уступали хозяевам в активности, по голевым моментам, но шайбы по закону подлости влетали в ворота Йони Ортио, потерявшего уверенность. Чего не скажешь о его оппоненте Василии Кошечкине, вернувшимся в ворота после неудачи на старте первого матча серии (после трех пропущенных шайб присел на лавку).

Опять отличился Николай Голдобин, на его снайперском счету уже пять – он лучший голеадор лиги в плей-офф! В итоге же 5:1. И серия возвращается в Нур-Султан, где может завершиться в пятницу.

Санкт-Петербург: Галимов включил Харламова и Михайлова

Наблюдая за серией СКА – «Динамо» Минск, ловишь себя на мысли, что смотришь не плей-офф. Главным образом в исполнении армейцев. Они сами играют и сопернику дают. Да и с составом чудят.

Так, сегодня вдруг в воротах появился Магнус Хелльберг, а в запасе из-за лимита легионеров остался его соотечественник Мальте Стремвалль. Возможно, к Александру Самонову есть вопросы по пропущенным шайбам, но при этом он выручал. А Хелльберг, по мнению экспертов, слабее 18-летнего Ярослава Аскарова, который в плей-офф засветился только на лавке.

В третьем периоде меньше чем за минуту швед пропустил две не самые сложные шайбы и поставил свою команду в сложное положение. «Зубры», уступая 1:2, вышли вперед и довели бы игру до победы, если бы не Эмиль Галимов. Быстроногий форвард СКА уже забыл о травме лица, из-за которой ему пришлось выходить в молодежной «сетке» (полной лицевой маске). У него открылись глаза, и он выдал на-гора два разных гола и организовал третий. Первый был забит в харламовском проходе. Второй – с ближнего пятачка, в стиле легенды Бориса Михайлова.

За две с копейками минуты до конца третьего периода Галимов восхитил еще одним харламовским соло, только теперь не сам завершил атаку, а скинул шайбу Кириллу Марченко, который сравнял счет и затащил матч в овертайм.

Дублем также отметился форвард «зубров» Павел Варфоломеев, пропустивший игру номер четыре из-за дисквалификации. После финальной сирены первой встречи в Минске он запустил по льду флягу в сторону судей, покидающих лед, за что был наказан большим дисциплинарным штрафом.

В овертайме «зубр» Артем Демков улетел к владениям хозяев, объехал не только длинный щиток Хелльберга, но и ворота. Вскоре чеккер Владислав Цецюра заработал численное преимущество, которое реализовал Андрей Кузьменко, подправив бросок от синей линии Антона Бурдасова. Дополнительный период завершился на 9-й минуте.

Балашиха: Дацюк забивает, Ковальчук выбывает, «Авангард» побеждает

В Балашихе гости из Екатеринбурга вышли как на самый последний и решительный. Их капитан Павел Дацюк открыл счет, реализовав большинство. Его гол стал самым великовозрастным в плей-офф за всю историю КХЛ. Волшебник забил его в 42 года и 233 дня. Раньше этим достижением мог похвастать Сергей Федоров, забивший в 2013-м за «Магнитку» (причем тоже «Авангарду»), когда ему было 42 года и 100 дней.

На 10-й минуте закончился матч для лидера атак «ястребов» Ильи Ковальчука, которого удалили до конца игры за удар коленом защитника Александра Щемерова.

Хозяев эта потеря лишь мобилизовала, они выстояли в меньшинстве, а во втором периоде дважды уязвили вратаря гостей Якуба Коваржа.

Счет 3:1 не изменился, «Авангард» продолжает поход за Кубком Гагарина.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Металлург – Барыс – 5:1 (счет в серии 3-2),
Динамо М – Северсталь – 4:3 (4-1),
СКА – Динамо Мн – 4:3ОТ (4-1),
Авангард – Автомобилист – 3:1 (4-1).

источник: «Советский спорт»
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