Бело-голубые идут дальше. «Северсталь» заканчивает сезон

Распечатал Александра Еременко Абдул. А в третьем периоде дважды отличился Вадим Кудако, сократив разрыв до минимума. За пять секунд до конца Андрей Разин взял тайм-аут. Атака получилась, и Гераськин даже попал в перекладину, но не вышло. 4:3. «Северсталь» заканчивает выступление в этом сезоне, «Динамо» проходит во второй раунд.

- Хочется поздравить «Динамо» с победой. С выходом в следующий круг. Хорошая команда, хорошие лидеры, проявили себя. Особенно череповецкие ребята. Молодцы. Нашей команде жалко упускать такую серию. Дома две игры, которые должны были выигрывать, обязаны выигрывать. Сегодня жалко, что за пять секунд попали в штангу. Скажем так, серия упущенных возможностей. Как я сказал сейчас ребятам в раздевалке: Вы стали на год опытнее, на год мастеровитее. Если в прошлом году мы заняли десятое место, то в этом году команда уверенно вошла в плей-офф. Поступательное движение есть. К сожалению, сезон приходится на такой ноте заканчивать. Жалко. Все ребята с опущенными головами, это грустно. Но это радует. Спасибо болельщикам, которые сегодня приехали. Их было очень много. Спасибо им за сезон. И в Череповце были очереди на плей-офф. Думаю, череповецким болельщикам понравилась наша команда. Спасибо за поддержку. Сезон был трудным. Их было слышно. Эта поддержка чувствовалась. Я думаю, мы их отблагодарили своей игрой и своей самоотдачей.

- Что помешало «Северстали» в первых двух периодах играть так, как в третьем?

- Не скажу, что в первых двух периодах мы плохо играли. Первый – как обычно – мы начинаем плохо. «Динамо» с моих времен всегда отличалось тем, что первый период очень мощно начинает. Здесь ничего не поменялось. Хорошо, что выдержали такой натиск. Мы пропустили гол втроем. В остальном выстояли. Второй период – начало плохое конечно. За всю серию мы ни одного гола в большинстве не забили и вот как раз вот этот второй гол надломил нас, пропустили в большинстве. Потом, во втором периоде у нас тоже были моменты, когда могли побольше, чем один гол забить. Третий период – забили, могли еще забить. По счету 2:0 выиграли, но конечно играли получше, учитывая, что мы сегодня столько раз играли втроем. Спасибо судьям хочется сказать за сезон. Молодцы.

- Чем вам запомнился этот сезон? Вы довольны ребятами?

- Я не хвалю потому, что не хочется сглазить. Похвалил одного – он раз потерялся немножко. Хочется подстегивать, подбадривать. Ребята молодцы, сейчас можно об этом говорить. Мы задачу на сезон очень уверенно выполнили, вышли с шестого места. Многие не ожидали, что мы с такого места войдем в плей-офф. Многие за два с половиной года собирались, практически их никто не знал. Взять тоже же Адамчука, который играл в ВХЛ. Хороший сезон провел. Кодола, Петунин. Их мало, кто знал. Петунин у нас был лидером. Вовченко, наверное, лучший сезон провел. Хотя по тому, как они выходили на лед – они играли не с сильнейшими соперниками. Они третьими выходили. Морозов, Гераськин, Капустин, Лишка, боюсь забыть - они лучший сезон выдали. Молодежь сильно добавила. Гуслистов особенно рекорд ставил. Казаков, Рогов. Все набрали первые очки, забили голы. Прогресс у команды большой. Подъяпольский хороший плей-офф провел. Он выложился в третьей игре, очень много эмоций отдал. Это читалось, что после таких игр можно в яму уйти. Жалко, что мы ту игру проиграли.

- Берглунд сыграл только один матч. Забил гол, не попал в пустые ворота и больше его не ставили. Вы были недовольны его игрой или было повреждение?

- Я был недоволен вообще его игровыми действиями, а не тем, что он не попал в пустые ворота.

- Вы довольны уровнем агрессии против первого звена «Динамо»? Может, надо было сыграть где-то за гранью фола?

- Четыре матча закончились с разницей в одну шайбу. Четвертая игра за полторы минуты мы выпустили шестого и пропустили гол в пустые ворота. Я считаю, что эта игра тоже могла закончиться с разницей в одну шайбу. Это хоккей, это игра. Здесь можно совершать ошибки. У нас жестко играли Адамчук, Лалонд. Жалко, что еще у нас Провольнева не было. Ну кто у нас будет жестко играть? Петунин? Гераськин? Вовченко? Кодола? У нас жестких форвардов практически нет, все старались. Тот же Морозов, Лишка, по крайней мере, в силовой борьбе не уступали.

- Можно как-то уровень мастерства Шипачева и его бригады нивелировать? Либо они всегда будут забивать, как бы тренерский штаб ни готовился?

- Как не готовился? 5 на 4 – использование одного лишнего игрока. Когда люди обладают хорошей техникой приема передачи, игровым мышлением. Тут разбирай – не разбирай, если у человека, например, у Шипачева пять вариантов продолжения атаки, он один да найдет. Тут хоть все разбирай. Сегодня мы три раза выстояли втроем. Мы разбирали это. Вот сегодня выстояли. Если у людей, все в порядке, можно все разобрать по мелочам, но люди играют головой. Они видят, кто кого перекрывает, кто куда идет. Если человек обладает хорошим мышлением, тут 5 на 4 практически нереально перекрыть все.

- С чем связано такое большое количество провалов в большинстве?

- Если люди обладают великолепным видением площадки и способны отдать сильную подкидку на любое расстояние, а тот, кто принимает, способен принять подкидку в радиусе одного метра. У нас, к сожалению, с этим пока беда. Сегодня пропустил гол, вошли в зону, бросок не в ворота, не в рамку, а в стекло. Тут же контратака два в один. Разница в этом – в мастерстве.

Наставник московского «Динамо», Владимир Крикунов о матче и серии:

- Хорошо, что мы сегодня выиграли. Не надо ехать в Череповец теперь. Но так играть нельзя, как мы играли в третьем периоде. Народ собрался отдыхать при 4:0. Даже при удалении 5 на 3 ничего не могли сделать. Все идет от головы. Так разваливаться нельзя. По серии скажу, что нам очень повезло, что мы попали на такую команду, так как нам пришлось биться во всех играх. «Северсталь» шла на ворота, им терять было нечего.

- Шесть минут 5 на 3 не реализовало первое звено. Вы принципиально их выпускали?

- Нет, нам нет разницы, кто должен забивать.

- «Динамо» способно хорошо весь матч провести на высоком уровне?

- Мы проводили много таких игр. Посмотрим, как будет против СКА.

- Почему сегодня Еременко играл?

- Потому что тренер по вратарям так сказал.

- Какие мысли перед СКА?

- В плей-офф будет другой хоккей, то, что мы выиграли 4 игры в регулярке – ни о чем не говорит.

- На СКА проще настроиться?

- Игроков не надо будет настраивать. Они сами свою голову на место поставят.

- Что было после матча? Вы не знали, что нужно по регламенту?

- Нам сказали, что рукопожатия отменены из-за пандемии. Мы ребятам говорили, что надо идти.

- Миронов необязательный матч-штраф получил…

- Мы посмотрим, там не Миронов был.