«Северсталь» отняла у «Спартака» звание народной команды?

Один из болельщиков желто-черных провел интересный подсчет – сколько хоккеистов, открывшихся в Череповце (воспитанников и тех, кто получил тут верный вектор движения), играют в нынешнем плей-офф? Оказалось, что больше лишь представителей Ярославля. На втором месте – Череповец.

Зато там есть большое желание и талант. Эти две составляющих в Череповце находят выход – мы увидели лакросс-гол от Вовченко, хет-трик 18-летнего Никиты Гуслистова, как засияли в стали Александр Петунин и Владислав Провольнев – воспитанники московских клубов, оказавшиеся там не ко двору. Меня всегда жутко раздражали разговоры о сокращении лиги ценой закрытия клубов из маленьких городов, клубов с сильнейшими, хоккейными школами, клубов, где раскрываются не только свои, но и «чужие» хоккеисты.

Там нет звезд и бешеной мастеровитости. В этом и проблема большинства, которая зияла на старте чемпионата, была «залатана» мощными щелчками Владислава Провольнева, но вновь открылась в кубковом розыгрыше.

«Северсталь» провела отличный сезон. У сталеваров не было явных спадов и провалов. Случались точечные неудачи в виде жутких концовок, когда победа в матчах упускалась уже на финише. Кстати, так случилось и в знаковом, третьем матче серии. Но это скорее от недостатка опыта и мастерства. Команда молодая, многие провели первый сезон в КХЛ.

Когда череповецкая команда победила во втором матче серии плей-офф московское «Динамо» у некоторых своих коллег я видела заголовки а-ля «сенсация». И сразу же хотелось ответить: «Ну какая же сенсация? Вы вообще следили за клубом сталеваров в этом сезоне?». Очевидно, не очень хорошо. То, что «Северсталь» возьмет минимум одну игру в этом противостоянии – никакая не сенсация, закономерность. Вспомните с каким упорством, трудолюбием и желанием команда Андрея Разина шла по сезону. Неужели кто-то подумал, что в плей-офф рыси не будут кусаться?

Если посмотреть комментарии в социальных сетях, то можно увидеть, как болельщики абсолютно разных клубов пишут слова поддержки и восхищения череповецкому клубу. А журналистская братия уже не раз называла «Северсталь» народной командой.

«Северсталь» — народная команда? Ответственно стало, — сказал наставник желто-черных Андрей Разин на одной из пресс-конференций, — Теперь мы просто обязаны обыграть «Динамо» после таких слов».

И самое интересное, что рыси могли зацепиться. Все матчи серии они проигрывали в одну шайбу! Просто поставьте рядом бюджеты двух клубов – одна шайба между ними. Да, был четвертый матч, где динамовцы победили 5:2, но не сними Разин вратаря в концовке, разрыв бы и остался минимальный.

Я считаю, что решающая шайба была заброшена в третьем матче за три секунды до конца. Дмитрий Кагарлицкий, под недовольный свист вологодских трибун, переломил серию. Да, счет в серии тогда стал лишь 2:1, но психологическое преимущество перешло к москвичам. А психология в этом соперничестве значила много: противостояние Крикунова и Разина, Шипачев и Кагарлицкий против родного клуба, давление на фаворитов, когда они словно под лед проваливались в третьих периодах – тут был не только хоккей. Но тем интригующе все это было. Определенно, самая огненная пара Запада!

Чего не хватило «Северстали»?

В первую очередь, мастерства. У желто-черных была масса моментов забивать в этой серии больше. Выход два в ноль, перекладины и штанги, незамкнутые шайбы в тех моментах, когда промазать было сложнее, чем забить… Все это нарабатывается, и при должном подходе обязательно придет.

Во-вторых, травмы. Доигрывали чемпионат и всю серию череповчане выступали без основного защитника Владислава Провольнева. Хоккеист выдал лучший сезон в карьере и наколотил 10 шайб, 10 передач. Не думаю, что нужно превозносить хоккеиста, и у него в обороне случались провалы. Но он нашел свое место в розыгрыше лишнего и точно помог бы. Да и силовыми бы устрашал. Крупной потерей стал Йоонас Няттинен, завершивший сезон после первого периода третьего матча. В кое-то веке Череповцу повезло с легионером. Они долго ждали финна, но оно того стоило. Остаться без основного центрфорварда неприятно, 14-й номер желто-черных наверняка еще бы сказал свое слово.

В-третьих, опыта. Как сказал главный тренер череповчан, около 80% игроков впервые в плей-офф КХЛ. И в начале первого матча было заметно волнение. Потом «Северсталь» раскрепостилась, и началась жара. Волноваться начали уже динамовцы, особенно перед третьим матчем. Опыт и вера в свои силы тоже приходит со временем. В этом контексте мне очень понравилась игра Андрея Алексеева. 50-й номер обычно выполнял роль «рабочей лошадки» четвертого звена, но тут ему пришлось брать на себя роль одного из старших наставников. Как он боролся у бортов, как тащил шайбу! И молодежь не отставала. Это была настоящая команда. А как проявили себя голкиперы? Подъяпольский и Шугаев заслуживают отдельных оваций.

А вот чего не отнять у череповецкого клуба, так это стального характера и силы духа. Не развалиться при счете 4:0 и продолжать гнуть свою линию. Защитник Вадим Кудако, набирая вчера три очка, очень настойчиво «приглашал» своего тезку-земляка и Дмитрия Кагарлицкого на пятничный уик-энд в Череповец.

За 5 секунд до конца череповчане чуть не утащили матч в дополнительный период. Игорь Гераськин попал в перекладину. Не получилось ему повторить камбэк Кагарлицкого. Но, опять же, все дело времени. Однажды Гераськин уже обводил Кагарлицкого и забивал, принося «Северстали» долгожданную над СКА. Талант, помноженный на опыт, даст результат.

«Мужики – молодцы. Сезон хороший, вы сделали большой шаг вперед. Главное – не останавливаться. Жалко, что упустили такую серию. Я думаю, что вы не слабее», – сказал Андрей Разин своей команде в раздевалке, - Но все приходит потихоньку. Хочется прыгнуть высоко… Все эти игры доказали, что вы умеете и можете играть. Единственное – надо верить в победу с самого начала. Вы с прошлого года верили, что мы способны быть в плей-офф – мы туда и вошли уверенно. В плей-офф – жалко…Но вы на год стали старше, умнее, сильнее, опытнее. Спасибо вам за яркий, насыщенный сезон».

Хочется присоединиться к наставнику череповчан, а главное – сказать спасибо и самому Андрею Разину. «Северсталь», какой мы ее видим сейчас, его заслуга. Он взял утопающий корабль, залатал дыры, поднял паруса и поплыл.

Если команда сохранит тренера, основной костяк и получит увеличение бюджета для маневра, то, вполне вероятно, в следующем плей-офф ее ждет дальнее путешествие.