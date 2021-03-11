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Скабелка против Армии Никитина. В полуфинале Запада сразятся ЦСКА и «Локомотив»
11 марта 15:38
автор: Владислав Домрачев

Скабелка против Армии Никитина. В полуфинале Запада сразятся ЦСКА и «Локомотив»

«Советский спорт» вспоминает серию ЦСКА и «Локомотива» четырехлетней давности и перекидывает мостик в 2021 год.  

Помнят ли в Ярославле 2017-й? Конечно, помнят! Разве можно забыть победу во втором раунде плей-офф над претендентом на Кубок Гагарина и победителем регулярного чемпионата. Тогда «Локомотив» под управлением «машиниста» Алексея Кудашова сенсационно (так казалось) снял с пробега московских армейцев и их главнокомандующего Дмитрия Квартальнова. Счет в серии 4-2.

Автор этих строк ездил в Ярославль и воочию наблюдал за развязкой. Тот день стал для болельщиков черным – по ходу второго периода пришло скорбное известие о внезапной смерти Сергея Гимаева.

Да и матч гостям не удался. Они дважды пропустили в меньшинстве и только незадолго до финальной сирены Стефан Да Коста размочил счет – 1:3. Пытался разбудить красно-синих защитник Григорий Панин, уложивший на лед одного за другим ярославских легионеров Брэндона Козуна и Макса Тальбо. За что судьи щедро выписали ему с полсотни штрафных минут.

- Надо было это раньше сделать, - заявил после поражения Квартальнов, которого вскоре уволили из ЦСКА. Несмотря на то что накануне финиша регулярки клуб продлил с ним контракт.

Армейцев возглавил Игорь Никитин, который в 2019-м завоевал Кубок Гагарина, а за год до этого затащил красно-синих в финал плей-офф (сняв с пробега базовый клуб сборной СКА во главе с Олегом Знарком). Его подопечные были готовы отхлебнуть шампанского из Кубка и в 2020-м, но помещал пресловутый коронавирус.

Любопытный штрих, дополняющий эту историю: едва стартовал сезоен-2017/18, как могильщика ЦСКА Алексея Кудашова заменил у руля «Локомотива»… Квартальнов. Кудашов же весной 2018-го стал помощником в СКА и сборной России Ильи Воробьева, а потом возглавил питерских армейцев и национальную команду.

Но вернемся в март 2017-го. В серии с ЦСКА выстрелило молодое звено железнодорожников Егор Коршков – Павел Красковский – Александр Полунин. Первые двое и теперь зажигают в Ярославле так, что выломали дверь в сборную и готовы пробить себе путевки на ЧМ-2021 в Ригу.

- ЦСКА умеет побеждать, не создавая голевых моментов, - эти слова после поражения в Москве от армейцев принадлежат главному тренеру «Локомотива» Андрею Скабелке.

Все четыре матча соперников в регулярке прошли в кубковом режиме. Быть может, за исключением их первой встречи в Ярославле, в которой чемпионы решили сыграть экспериментальным составом и оказались на щите 0:3. Впервые в сезоне покинув лед без заброшенных шайб.

А последнее свидание армейцев и железнодорожников в предпоследний игровой день гладкого чемпионата завершилось буллитной перестрелкой. Гости повели уже на первой минуте, во втором периоде хозяева вышил вперед, но в третьем армейцы прибавили, сравняли счет, выстояли на последней минуте в меньшинстве и могли вырвать победу в овертайме, если бы не подвели бригады большинства. В серии бросков три из четырех попыток гостей увенчались успехом, хозяева не смогли переиграть вратаря Ларса Юханссона.

- Из хорошего могу отметить, что в плей-офф не будет буллитов, - горько усмехнулся на пресс-конференции главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка.

Он умеет снимать скальпы с фаворитов. Его скромная, на первый взгляд, «Сибирь» в 2015-м заставила зачехлить клюшки действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлург» Майка Кинэна с его супертройкой Данис Зарипов – Ян Коварж – Сергей Мозякин.

А год назад Скабелка уже с «Барысом» снял с пробега ту же «Магнитку» с Мозякиным и Ильей Воробьевым, нанеся удар по и без того подмоченной репутации ее главного тренера.

Вряд ли бы казахстанские «барсы» справились бы во втором круге с «барсами» казанскими. Теперь Скабелка во главе топ-клуба с соответствующими амбициями. Если его «Локомотив» не пройдет ЦСКА, то в огород тренера вряд ли кинут камень. А в случае победы его котировки резко возрастут. Как и многих игроков – Владимира Ткачева, Рушана Рафикова, Даниила Мисюля, Красковского, Коршкова, Николая Коваленко, Дениса Алексеева, Артура Каюмова, Максима Осипова, Никиты Черепанова, Михаила Беляева, Георгия Иванова…

- Николай в сборной начал улыбаться, чего нет в его клубе, - поделился наблюдениями о своем сыне олимпийский чемпион Андрей Коваленко после победы сборной на Шведских играх.

Чтобы побеждать, улыбаться вовсе не обязательно, а подчас вредно. Доказано знаменитым тренером Петром Воробьевым, одним из учителей Скабелки, под руководством которого он с ярославским «Торпедо» стал чемпионом России в далеком 1997 году.

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