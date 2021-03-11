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«Трактор» убил буллит. «Салават» ждет «зеленое дерби»?
11 марта 20:30
автор: Владислав Домрачев

«Трактор» убил буллит. «Салават» ждет «зеленое дерби»?

Исход пятого матча серии «Салават Юлаев» - «Трактор» решил штрафной бросок в ворота уральцев, назначенный за 19 секунд до конца третьего периода при счете 2:2. Уфимцы выиграли серию 4-2 и ждут победы «Металлурга» над «Барысом».

За два матча в Челябинске «Трактор» так и не смог поразить ворота Юхи Метсолы, уступив 0:4 и 0:3. Но сегодня в Уфе при заполненных под завязку трибунах сумел вернуться в игру, уступая 0:2. На голы Тему Хартикайнена и Сакари Маннинена заброшенными шайбами ответили Игорь Полыгалов и Александр Авцин.

Гости были близки к победе, но неважно разыгрывали большинство, которое получили после удаления Эдуарда Гиматова на 52-й минуте.

На последней минуте «финская линия» хозяев заперла челябинцев в их зоне, закрутила карусель, посеяв в рядах обороняющихся панику. И голкипер-гренадер гсотей, дабы разрядить обстановку, слегка подтолкнул щитками ворота и сдвинул их. Раньше в таких случаях судьи на первый раз предупреждали вратарей. Но в этом плей-офф рефери не щадят стражей ворот, выписывая им штрафы. Так, московского армейца Ларса Юханссона в серии со «Спартаком» трижды наказали за подобные проделки.

Конечно, надо иметь веские основания решиться на подобную кару за 20 секунд до финальной сирены (в последние две минуты матча за сдвиг ворот автоматически назначается буллит). Тем более когда штрафной бросок может закрыть серию. Рефери Юрий Оскирко и Максим Сидоренко после консилиума со своими помощниками (поход в «кино» и подсказка «друга» из «военной комнаты» в таких случаях исключены) вынесли вердикт в пользу атаки.

Тщетно возмущался голкипер Федотов и главный тренер гостей Анвар Гатиятулин. Маркус Гранлунд хладнокровно переиграл 2-метрового вратаря, запустив ему шайбу между щитков. Финский хет-трик принес юлаевцам победу в матче номер четыре (несмотря на перевес гостей по броскам 36-21 и времени в атаке 12:51-8:54) и серии.

«Салават Юлаев» взял реванш у «Трактора» и его наставника за сенсационное поражение во втором круге плей-офф трехлетней давности.

Команда Томи Лямся, занявшая в регулярном чемпионате четвертое место, ждет результат завтрашнего матча в Нур-Султане. В случае победы «Металлурга» уфимцы выходят на «Ак Барс». Если же выиграет «Барыс», то вопрос о составе пар полуфиналистов Восточной конференции откладывается до воскресенья.

Болельщикам в Казани и Уфе наверняка интереснее «зеленое дерби», ставшее классикой КХЛ и отечественных чемпионатов. Противостояние «Авангард» - «Металлург» тоже богато на исторические события. Дважды в соперничестве «ястребов» и «сталеваров» решалась судьба золотых медалей. Правда, давно – в первой половине нулевых, в докахаэловскую эпоху. Впрочем, доживем до пятницы.

А на Западе обе пары известны со вчерашнего дня. Соперники находятся в равных условиях. Команды получили отдых, одну из них, правда, лишили одного выходного за слабую концовку последнего матча.

СТАТИСТИКА

Салават Юлаев – Трактор – 3:2 (счет в серии 4-1)

КАЛЕНДАРЬ ВТОРОГО КРУГА ПЛЕЙ-ОФФ

Западная конференция

17 марта, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29*

ЦСКА (1) – Локомотив (4)

18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30*

СКА (2) – Динамо М (3)

Восточная конференция

17 марта, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29*

Ак Барс (1) – ?

18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30*

Авангард (2) – ?

*Если потребуется.

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