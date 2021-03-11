«Трактор» убил буллит. «Салават» ждет «зеленое дерби»?

За два матча в Челябинске «Трактор» так и не смог поразить ворота Юхи Метсолы, уступив 0:4 и 0:3. Но сегодня в Уфе при заполненных под завязку трибунах сумел вернуться в игру, уступая 0:2. На голы Тему Хартикайнена и Сакари Маннинена заброшенными шайбами ответили Игорь Полыгалов и Александр Авцин.

Гости были близки к победе, но неважно разыгрывали большинство, которое получили после удаления Эдуарда Гиматова на 52-й минуте.

На последней минуте «финская линия» хозяев заперла челябинцев в их зоне, закрутила карусель, посеяв в рядах обороняющихся панику. И голкипер-гренадер гсотей, дабы разрядить обстановку, слегка подтолкнул щитками ворота и сдвинул их. Раньше в таких случаях судьи на первый раз предупреждали вратарей. Но в этом плей-офф рефери не щадят стражей ворот, выписывая им штрафы. Так, московского армейца Ларса Юханссона в серии со «Спартаком» трижды наказали за подобные проделки.

Конечно, надо иметь веские основания решиться на подобную кару за 20 секунд до финальной сирены (в последние две минуты матча за сдвиг ворот автоматически назначается буллит). Тем более когда штрафной бросок может закрыть серию. Рефери Юрий Оскирко и Максим Сидоренко после консилиума со своими помощниками (поход в «кино» и подсказка «друга» из «военной комнаты» в таких случаях исключены) вынесли вердикт в пользу атаки.

Тщетно возмущался голкипер Федотов и главный тренер гостей Анвар Гатиятулин. Маркус Гранлунд хладнокровно переиграл 2-метрового вратаря, запустив ему шайбу между щитков. Финский хет-трик принес юлаевцам победу в матче номер четыре (несмотря на перевес гостей по броскам 36-21 и времени в атаке 12:51-8:54) и серии.