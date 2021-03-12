Не пора ли Гусеву возвращаться в КХЛ?

По сути сезон для «Девилз» завершен. С их нынешними 19 очками и отрывом от граничного четвертого кубкового места в 13 баллов рассчитывать даже на чудо уже не приходится. После того как надолго выбыл из строя швейцарский капитан «дьяволов» Хишир, выяснилось, что в команде попросту некому забивать: 58 шайб в 23 матчах – вместе с «Баффало» худшая результативность в лиге.

Неудивительно, что на ведущие роли выдвинулись славянские дебютанты - экс-форвард СКА Мальцев и белорус Шарангович, в активе которых по четыре гола. Интересно, что в 11 матчах в НХЛ Михаил забросил больше, чем в 52 в КХЛ, где он отличился только дважды. Оба на контрактах новичка со смешными гонорарами – соответственно 809 и 776 тысяч долларов в год.

А что же Гусев с его четырьмя с половиной миллионами? В 16 играх жалкие 5 (2+3) очков и худшая в клубе полезность – «минус 10». Как известно, брали Никиту в «Нью-Джерси» как нападающего топ-6 с постоянным местом в спецбригаде большинства. В прошлом сезоне, несмотря на сложное начало и долгие терки с тогдашним тренером Хайнсом, москвич постепенно освоился и более или менее справился – 44 (13+31) очка, в том числе 15 (5+10) в большинстве. Однако и в том чемпионате показатель «+/-» получился удручающий – «минус 15».

Казалось бы, потеря Хишира и высвободившееся игровое время помогут Гусеву воспрянуть, проявить себя, особенно при реализации численного преимущества. Но нет. После провального января – одна передача в девяти матчах при полезности «минус 6» он было вспыхнул в конце февраля. В трех подряд играх – с «Вашингтоном» и дважды с «Баффало» забивал и отдавал – как раз тогда набрал свое единственное очко в большинстве. Однако это оказался всего лишь мимолетный всплеск. В следующих четырех турах Никита отметился одной передачей, но трижды завершал игру с отрицательной полезностью. После 3:6 от «Рейнджерс» и очередных «минус 2» терпение Линди Раффа лопнуло.

Так с 6 марта Гусев и сидит в запасе. С третьей между прочим зарплатой среди действующих форвардов «Нью-Джерси». Возможно, спасение в обмене. Тем более что у россиянина последний год контракта. Но 4,5 млн нужно еще суметь впихнуть под потолок зарплат. Среди фаворитов сегодня нет ни одного клуба с таким свободным местом в платежке.