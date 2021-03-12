В ковид-протоколах - четыре игрока, а с Олимпиадой-2022 – туман. Год назад НХЛ остановила сезон

Судя по всему, худшее позади. Более того, глава НХЛ уже пообещал, что следующий сезон пройдет в обычном режиме со стандартными дивизионами. С одним изменением. Новичок лиги «Сиэтл Кракен» войдет в Тихоокеанский дивизион, откуда «Аризона Койотиз» переместится в Центральный.

- Мы надеемся, что будущий сезон пройдет в формате очень близком к нормальному, если не полностью нормальном. Строим наши планы, исходя из этого. Мы настроены оптимистично и верим, что сможем начать следующий сезон вовремя, - сказал комиссар.

На уточняющий вопрос, сколько все-таки будет в регулярном чемпионате туров и откроются ли арены в полном объеме, Беттман подтвердил привычные 82 игры для каждого клуба с возможностью зрителей посещать игры без каких-либо ограничений.

- Сейчас уже больше половины клубов проводят домашние матчи со зрителями, пусть с ограничениями на посещаемость, - уточнил глава НХЛ. - Мы считаем, что это число продолжит расти на фоне успехов в борьбе с пандемией, с проведением масштабной вакцинации. Мы с оптимизмом смотрим на плей-офф, полагая, что количество открытых дворцов, а также зрителей на трибунах будет и дальше увеличиваться. Мы продолжим реагировать на изменения в ситуации, чтобы успешно завершить регулярный чемпионат и разыграть Кубок Стэнли.

Однако НХЛ до сих пор так и не определилась, как и где пройдут два финальных раунда плей-офф-2021. Напомним, все матчи регулярного чемпионата и два стартовых кубковых раунда команды играют строго внутри дивизионов. Канада по-прежнему закрыта, а потому неизвестно сможет ли команда из США пересечь границу и сыграть с победителем канадского дивизиона на его льду. Но пересекутся клубы двух стран только в середине июня. Так что время разобраться с этим вопросом у НХЛ еще есть.