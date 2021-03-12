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В ковид-протоколах - четыре игрока, а с Олимпиадой-2022 – туман. Год назад НХЛ остановила сезон
12 марта 15:53
автор: Виталий Славин

В ковид-протоколах - четыре игрока, а с Олимпиадой-2022 – туман. Год назад НХЛ остановила сезон

12 марта 2020 года, на следующий день после первого случая заболевания вирусом в НБА, поставила свой чемпионат на паузу и НХЛ. Комиссар лиги Гари Беттман по случаю годовщины сделал несколько важных заявлений.

Судя по всему, худшее позади. Более того, глава НХЛ уже пообещал, что следующий сезон пройдет в обычном режиме со стандартными дивизионами. С одним изменением. Новичок лиги «Сиэтл Кракен» войдет в Тихоокеанский дивизион, откуда «Аризона Койотиз» переместится в Центральный.

- Мы надеемся, что будущий сезон пройдет в формате очень близком к нормальному, если не полностью нормальном. Строим наши планы, исходя из этого. Мы настроены оптимистично и верим, что сможем начать следующий сезон вовремя, - сказал комиссар.

На уточняющий вопрос, сколько все-таки будет в регулярном чемпионате туров и откроются ли арены в полном объеме, Беттман подтвердил привычные 82 игры для каждого клуба с возможностью зрителей посещать игры без каких-либо ограничений.

- Сейчас уже больше половины клубов проводят домашние матчи со зрителями, пусть с ограничениями на посещаемость, - уточнил глава НХЛ. - Мы считаем, что это число продолжит расти на фоне успехов в борьбе с пандемией, с проведением масштабной вакцинации. Мы с оптимизмом смотрим на плей-офф, полагая, что количество открытых дворцов, а также зрителей на трибунах будет и дальше увеличиваться. Мы продолжим реагировать на изменения в ситуации, чтобы успешно завершить регулярный чемпионат и разыграть Кубок Стэнли.

Однако НХЛ до сих пор так и не определилась, как и где пройдут два финальных раунда плей-офф-2021. Напомним, все матчи регулярного чемпионата и два стартовых кубковых раунда команды играют строго внутри дивизионов. Канада по-прежнему закрыта, а потому неизвестно сможет ли команда из США пересечь границу и сыграть с победителем канадского дивизиона на его льду. Но пересекутся клубы двух стран только в середине июня. Так что время разобраться с этим вопросом у НХЛ еще есть.

Внезапно подвис и вопрос с участием энхаэловцев в Олимпиаде-2022 в Пекине. По словам вице-президента НХЛ Билла Дейли, его переговоры с ИИХФ и профсоюзом игроков по этому поводу все еще продолжаются. А вот с Международным олимпийским комитетом контакты приостановлены:

- МОК сейчас полностью занят летними Играми в Токио. Они знают о нашем вопросе (возможном участии игроков НХЛ) и понимают, что его нужно решать. Но пока у них нет для этого возможности. МОК обязательно займется им в не столь далеком будущем совместно с ИИХФ. Но только после того, как они разберутся с организацией Олимпиады в Японии.

Вот так! А все СМИ уже вовсю олимпийские составы из звезд НХЛ обсуждают. Не все, выходит, так однозначно. Абсолютно право руководство ФХР, продолжая держать активированным план Б на случай неприезда НХЛ в Пекин.

В заключение Беттман сообщил, что 12 февраля в ковид-протоколе НХЛ находилось 59 игроков, что стало рекордным показателем. Позавчера в этих списках числилось четыре человека. Комиссар напоследок заверил:

- Здоровье и безопасность людей остаются нашим основным приоритетом. Так было 365 дней назад, так будет и впредь!

Тем временем КХЛ продолжает крушить рекорды посещаемости пандемийного сезона. Вслед за Минском, где два кубковых матча «Динамо» - СКА в сумме собрали 25 тысяч болельщиков, вчера отличилась Уфа. Победу «Салавата Юлаева» над «Трактором» благодаря буллиту на 60-й минуте Гранлунда и выход в полуфинал Востока оглушительной овацией приветствовали 7865 зрителей. Полна коробочка!

Ждем продолжения роскошного банкета в Москве и Санкт-Петербурге, Ярославле и Казани, Балашихе и… Возможно, узнаем сегодня в Нур-Султане.

источник: «Советский спорт»
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