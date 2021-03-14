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Овечкин в голе от Эспозито, Панарин вернулся, «Спартак» обогнал ЦСКА, Большунов убежал от Клэбо
14 марта 08:14
автор: Дмитрий Кузнецов

Овечкин в голе от Эспозито, Панарин вернулся, «Спартак» обогнал ЦСКА, Большунов убежал от Клэбо

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Овечкин забил 716-й гол в карьере

«Вашингтон» победил на выезде «Филадельфию» - 5:4. Александр Овечкин забросил десятую шайбу в сезоне и 716-ю в карьере, реализовав большинство. Также Ови был признан первой звездой встречи. Капитан «Кэпиталз» теперь отстает от Фила Эспозито, занимающего шестое место в списке лучших снайперов НХЛ, всего на один гол (717). Результативная передача у форварда «столичных» Евгения Кузнецова. Вратарь победителей Илья Самсонов отразил 28 бросков.

Денис Гурьянов прервал свою безголевую серию из 15 матчей, отличившись в игре с «Коламбусом». «Даллас», правда, уступил в овертайме – 3:4. Голкипер «Старз» Антон Худобин остался в запасе, а его одноклубник форвард Александр Радулов пока не восстановился после травмы. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду 22 минуты 23 секунды, заработав «+2».

«Питтсбург» всухую переиграл «Баффало» - 3:0. Евгений Малкин записал на свой счет голевой пас. «Сейбрз» потерпели десятое поражение подряд.

Вторую передачу в сезоне сделал нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, который долгое время восстанавливался после травмы плеча. «Блюз» проиграл дома «Вегасу» - 1:5.

Панарин сыграл впервые с 20 февраля

Артемий Панарин вернулся в состав «Рейнджерс» после 9-матчевой паузы. Форвард сделал голевую передачу в гостевой игре с «Бостоном» - 4:0. Россиянин первым успел к отраженной вратарем Ярославом Галаком шайбе и отдал пас на Райана Строума, который расстрелял голкипера.

Игровое время Панарина составило 18 минут 45 секунд. Он завершил встречу с показателем полезности «+1». У нападающего ньюйоркцев Павла Бучневича 2 (1+1) очка и «+3».

Напомним, что Панарин взял игровую паузу после громких обвинений со стороны своего бывшего тренера по «Витязю» Андрея Назарова в избиение 18-летней девушки в 2011 году в одном из отелей Риги. Однако подтверждений эта скандальная истории пока не получила. Свидетели отрицают факт насилия, а конкретных доказательств Назаров не предоставил.

До этого последний раз Хлебушек, как называют в Америке хоккеиста, сыграл 20 февраля. Команда за этот период застряла на шестом месте в Восточном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на 9 очков. Теперь он сократился до семи.

«Спартак» выиграл в дерби у «Динамо», ЦСКА оступился в Туле

«Зенит» упрочил лидерство в РПЛ после победы над «Ахматом» в 22-м туре – 4:0. Все голы хозяева забили во втором тайме. Отличились у сине-бело-голубых Караваев, Азмун (с пенальти), Дзюба и Мостовой. Команда Сергея Семака на четыре очка опережает «Спартак» и на пять – ЦСКА.

Армейцы вчера неожиданно проиграли в Туле аутсайдеру турнира «Арсеналу» - 1:2. Оба мяча гости пропустили в концовке первого тайма. Сначала Пантелеев реализовал 11-метровый, назначенный за нарушение правил со стороны Зайнутдинова. А через три минуты Ломовицкий забил второй гол ударом в ближний угол. Хозяева заканчивали встречу вдевятером после двух удалений в концовке.

У красно-синих вернулись в строй голкипер Акинфеев и центральный защитник Дивеев, пропускавшие два матча из-за болезни. Однако уже на 25-й минуте ЦСКА потерял ведущего защитника Фернандеса. Бразильца унесли с поля на носилках и отправили в больницу. Он неудачно упал в борьбе в штрафной площади своей команды, а соперник невольно наступил ему шипами бутсы на лицо. Сотрясения Марио избежал, но его участие в игре с «Зенитом» 17 марта под вопросом.

«Спартак» одержал волевую победу в дерби над «Динамо» - 2:1. Все голы забили футболисты красно-белых. Маслов направил мяч в свои ворота на 18-й минуте, на 30-й Мозес счет сравнял, а Соболев после перерыва отличился с пенальти. «Динамо» в концовке имело несколько хороших моментов, но выручил спартаковцев вратарь Максименко.

«Реал» приблизился к «Атлетико»

«Реал» сократил отставание от «Атлетико» в чемпионате Испании до шести очков. Королевский клуб одержал победу над «Эльче» - 2:1, забив решающий гол добавленное время. Дубль оформил французский форвард Карим Бензема.

Команда Диего Симеоне потеряла очки в игре с «Хетафе» - 0:0. В шести последних матчах у «матрасников» три ничьих, поражение и две победы. В случае успеха в поединке с «Уэской» 15 марта «Барселона» приблизится к «Атлетико» на расстояние в 4 очка.

В чемпионате Италии «Фиорентина» Александра Кокорина разгромила в гостевом матче «Беневенто» - 4:1. Российский легионер пропускал очередную встречу из-за повреждения.

Большунов и Ступак выиграли масс-старты

Александр Большунов поставил на место норвежцев на финальном этапе Кубка мира, который в субботу стартовал в швейцарском Энгадине масс-стартом на 15 км классическим стилем. Российский лыжник на четвертом круге легко убежал от конкурентов в отрыв, опередив в итоге недавнего обидчика в марафоне на ЧМ Йоханнеса Клэбо на 18,4 секунды. Третьим финишировал еще один скандинав Пол Голберг.

Сегодня у мужчин пасьют на 50 км свободным стилем. Главная интрига – естественно противостояние Большунова и Клэбо. Недавнее столкновение на финише полтинника в Оберстдорфе обернулось для обоих потерей золота чемпионата мира. Россиянин сломал палку, снизил скорость и пропустил вперед Эмиля Иверсена, который стал первым после дисквалификации Клэбо. «Матч-реванш» обещает быть огненным.

У женщин также вчера первенствовала российская спортсменка. Юлия Ступак стала лучшей в гонке на 10 км. Эта победа стала для нее второй в сезоне и четвертой в карьере. Серебро досталось норвежке Хайди Венг, бронза - шведке Эббе Андерссон.

14 марта в финале Кубка мира в женской гонке преследования на 30 км первой на трассу с преимуществом в 7 секунд отправится Ступак.

источник: «Советский спорт»
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