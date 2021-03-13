По стопам Большунова. Ступак выиграла масс-старт в Швейцарии

Тем не менее, утром в день старта стало известно, что ни Тереза, ни другая фаворитка гонки на 10 км классикой – шведка Фрида Карлссон – в Швейцарии не выступят. Обеих подвели травмы руки. Что значительно повысило шансы Ступак попасть в медали. И при хорошем раскладе упрочить позиции в борьбе за вторую позицию в общем зачете.

Проблема была в том, что вернулись норвежки. Включая Терезу Йохауг. Которая деклассировала всех соперниц на чемпионате мира в Оберсдорфе. И могла серьезно спутать карты претендентам на топ-3 в Кубке мира. Пусть сама и лишилась возможности пробиться в эту самую тройку.

Как оказалось, решение было мудрым. Юлия всего год назад вернулась в спорт после рождения ребенка. Но в этом сезоне сходу включилась в битву за Большой хрустальный глобус. Да, ей отчасти помогло отсутствие норвежской сборной на большинстве этапов Кубка. И не очень повезло с Джессикой Диггинс, выдавшей лучший в карьере год – по крайней мере, в плане стабильности. Джесси не так доминировала в женском туре, как Александр Большунов в мужском. Но все-таки гарантировала себе победу в общем зачете еще до финала сезона. А вот Ступак к этапу в Энгадине подошла второй. С небольшим преимуществом над шведкой Эббой Андерсон и другой американкой – Рози Бернан.

- Почему Юля не бежит марафон? Ей на следующей неделе выступать в финале Кубка мира. Бороться за второе место в общем зачете. Силы ей пригодятся, - отметила Елена Вяльбе в прошлую субботу. Когда стал известен состав на последнюю гонку чемпионата планеты. Ступак в нем не было.

УВЕРЕННЫЙ ХОД

- Я с самого утра, уже на разминке, поняла: самочувствие – очень хорошее! А значит, будет борьба. Плюс изумительно сработал сервис. Я всегда правду говорю, и в этот раз она такова, что лыжи были просто шикарные! – широко улыбалась Ступак уже после финиша.

К моменту старта девушек мы уже радовались победе Большунова в аналогичной гонке у мужчин (тоже масс-старт, тоже классика, только дистанция чуть больше – 15 км). Сан Саныч ушел от соперников, включая и Клэбо, и накатил на финиш в гордом одиночестве. В очередной раз убедив, что равных ему почти нет. В общем зачете Кубка – и подавно. Но что история повторится и в женском масс-старте, мы, если честно, не думали.

Тем не менее, уже на первом круге видно, как Юля хороша! Работает быстро, с полной отдачей. Сама контролирует темп. Не просто держится в группе лидеров, но делает это с запасом! И чувствуется – в нужный момент россиянка способна включиться, уйдя в отрыв, как сделал Большунов.

Это и происходит где-то на середине дистанции. Порыв Ступак выдерживают лишь Хайди и Тириль Венг, плюс Андерсон и Джессика Диггинс. Остальные отваливаются – в том числе, и Татьяна Сорина. Обидно, но не смертельно. У той же Сориной задачи на общий зачет поскромнее. А вот для Юлии очень важна медаль!

И чем дальше, тем очевиднее, как хорошо бежит Ступак! На финишном круге она уже не отдает свое первое место. Первой сдается Тириль Венг (она в итоге совсем скатится – выпадет из топ-10). Потом – Диггинс. Лишь Хайди и Андерсон пытаются сесть россиянке на плечи. В расчете, видимо, добраться до финиша – и там выдать спурт. Но, во-первых, Юлию поди обойди в этом спурте! А во-вторых – сама Ступак совсем уж не горит желанием тащить соперниц на себе, как рюкзак.

И за километр до конца уходит от них легко и свободно. В припрыжку. Как от стоячих. Прямо как Большунов.

Итог – у сборной России золотой дубль! А у Ступак – 2-е место в общем зачете КМ. Ради него не так уж жалко пожертвовать марафоном чемпионата мира. В котором все равно, признаем, шансов было немного.