По стопам Большунова. Ступак выиграла масс-старт в Швейцарии

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Англия - Первая лига 2-й тайм, 90+3' Ипсвич Таун 1 Плимут Аргайл 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 89' Салернитана 0 Козенца 0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 90+2' Уиком Уондерер 1 Престон Норт Э 0 П1 1.05 Х 14.0 П2 32.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 90+3' Куинз Парк Рей 0 Хаддерсфилд Та 1
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 90+3' Кардифф Сити 1 Уотфорд 1 П1 2.14 Х 3.20 П2 3.70
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 90+2' Дерби Каунти 0 Миллуолл 1 П1 4.10 Х 3.50 П2 1.90
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 90+3' Мидлсбро 3 Сток Сити 0 П1 1.97 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 90+5' Борнмут 2 Барнсли 3 П1 4.10 Х 3.60 П2 1.88
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 90+4' Ноттингем Форе 1 Рединг 1 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.00
Англия - Первая лига 2-й тайм, 90+4' Блэкпул 0 Флитвуд Таун 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 90+4' Чарльтон Атлет 1 Шрусбери Таун 1
Англия - Первая лига 2-й тайм, 90+4' Кру Александра 0 Бёртон Альбион 3
Англия - Первая лига 2-й тайм, 90+3' Халл Сити 2 Оксфорд Юнайте 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 90+2' Донкастер Рове 0 Нортгемптон Та 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 90+2' Милтон-Кинс До 2 Аккрингтон Стэ 2
Англия - Первая лига 2-й тайм, 90+4' Линкольн Сити 1 Рочдейл 2
Англия - Первая лига 2-й тайм, 90+3' Бристоль Ровер 0 Уимблдон 0
Испания - Примера 2-й тайм, 80' Реал Мадрид 1 Эльче 1 П1 2.10 Х 3.80 П2 3.40
Португалия - Примейра 2-й тайм, 61' Фаренсе 0 Белененсеш 0 П1 2.95 Х 2.00 П2 4.50
Россия - Премьер-Лига перерыв Динамо М 1 Спартак М 1 П1 3.80 Х 2.60 П2 2.60
Турция - Суперлига перерыв Кайсериспор 0 Галатасарай 1 П1 18.0 Х 7.00 П2 1.17
Франция - Лига 1 перерыв Марсель 1 Брест 0 П1 1.30 Х 5.40 П2 11.0
Италия - Серия А 20:00 Беневенто 0 Фиорентина 0 П1 3.80 Х 3.30 П2 2.18
Италия - Серия B 20:00 Виченца 0 Эмполи 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.14
Турция - Суперлига 20:00 Дарушшафака 0 Орманспор 0
Германия - Бундеслига 20:00 Фрапорт Скайла 0 Гисен 46-е 0
Германия - Бундеслига 20:00 Раста Фехта 0 Ратиофарм Ульм 0
Германия - Бундеслига 20:30 Боруссия Д 0 Герта 0 П1 1.52 Х 4.40 П2 6.60
Испания - Примера 20:30 Осасуна 0 Вальядолид 0 П1 2.26 Х 3.10 П2 3.90
Англия - Премьер-лига 20:30 Эвертон 0 Бёрнли 0 П1 7.80 Х 5.10 П2 1.37
По стопам Большунова. Ступак выиграла масс-старт в Швейцарии
13 марта 19:34
автор: Николай Мысин

По стопам Большунова. Ступак выиграла масс-старт в Швейцарии

Юлия Ступак стала лучшей в гонке на 10 км в финале Кубка мира. Эта победа стала для россиянки второй в сезоне и четвертой в карьере.

НЕНАПРАСНАЯ ЖЕРТВА

- Почему Юля не бежит марафон? Ей на следующей неделе выступать в финале Кубка мира. Бороться за второе место в общем зачете. Силы ей пригодятся, - отметила Елена Вяльбе в прошлую субботу. Когда стал известен состав на последнюю гонку чемпионата планеты. Ступак в нем не было.

Как оказалось, решение было мудрым. Юлия всего год назад вернулась в спорт после рождения ребенка. Но в этом сезоне сходу включилась в битву за Большой хрустальный глобус. Да, ей отчасти помогло отсутствие норвежской сборной на большинстве этапов Кубка. И не очень повезло с Джессикой Диггинс, выдавшей лучший в карьере год – по крайней мере, в плане стабильности. Джесси не так доминировала в женском туре, как Александр Большунов в мужском. Но все-таки гарантировала себе победу в общем зачете еще до финала сезона. А вот Ступак к этапу в Энгадине подошла второй. С небольшим преимуществом над шведкой Эббой Андерсон и другой американкой – Рози Бернан.

Проблема была в том, что вернулись норвежки. Включая Терезу Йохауг. Которая деклассировала всех соперниц на чемпионате мира в Оберсдорфе. И могла серьезно спутать карты претендентам на топ-3 в Кубке мира. Пусть сама и лишилась возможности пробиться в эту самую тройку.

Тем не менее, утром в день старта стало известно, что ни Тереза, ни другая фаворитка гонки на 10 км классикой – шведка Фрида Карлссон – в Швейцарии не выступят. Обеих подвели травмы руки. Что значительно повысило шансы Ступак попасть в медали. И при хорошем раскладе упрочить позиции в борьбе за вторую позицию в общем зачете.

УВЕРЕННЫЙ ХОД

- Я с самого утра, уже на разминке, поняла: самочувствие – очень хорошее! А значит, будет борьба. Плюс изумительно сработал сервис. Я всегда правду говорю, и в этот раз она такова, что лыжи были просто шикарные! – широко улыбалась Ступак уже после финиша.

К моменту старта девушек мы уже радовались победе Большунова в аналогичной гонке у мужчин (тоже масс-старт, тоже классика, только дистанция чуть больше – 15 км). Сан Саныч ушел от соперников, включая и Клэбо, и накатил на финиш в гордом одиночестве. В очередной раз убедив, что равных ему почти нет. В общем зачете Кубка – и подавно. Но что история повторится и в женском масс-старте, мы, если честно, не думали.

Тем не менее, уже на первом круге видно, как Юля хороша! Работает быстро, с полной отдачей. Сама контролирует темп. Не просто держится в группе лидеров, но делает это с запасом! И чувствуется – в нужный момент россиянка способна включиться, уйдя в отрыв, как сделал Большунов.

Это и происходит где-то на середине дистанции. Порыв Ступак выдерживают лишь Хайди и Тириль Венг, плюс Андерсон и Джессика Диггинс. Остальные отваливаются – в том числе, и Татьяна Сорина. Обидно, но не смертельно. У той же Сориной задачи на общий зачет поскромнее. А вот для Юлии очень важна медаль!

И чем дальше, тем очевиднее, как хорошо бежит Ступак! На финишном круге она уже не отдает свое первое место. Первой сдается Тириль Венг (она в итоге совсем скатится – выпадет из топ-10). Потом – Диггинс. Лишь Хайди и Андерсон пытаются сесть россиянке на плечи. В расчете, видимо, добраться до финиша – и там выдать спурт. Но, во-первых, Юлию поди обойди в этом спурте! А во-вторых – сама Ступак совсем уж не горит желанием тащить соперниц на себе, как рюкзак.

И за километр до конца уходит от них легко и свободно. В припрыжку. Как от стоячих. Прямо как Большунов.

Итог – у сборной России золотой дубль! А у Ступак – 2-е место в общем зачете КМ. Ради него не так уж жалко пожертвовать марафоном чемпионата мира. В котором все равно, признаем, шансов было немного.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Видео первого хет-трика Кирилла Капризова в матче против "Аризоны"В ВХЛ появится команда из Тулы"Ювентус" готов расстаться с Роналду за 60 миллионов евроЛыжница назвала россиян тупыми и сравнила Большунова с обезьянойЭта красотка так хороша, что вам даже и не снилосьПутин отреагировал на инцидент с Большуновым на лыжной гонке
«Георгич, лучше забей и расслабься». Вопрос Карпина о судьях взорвал соцсети
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на следующий после поражения в 22-м туре от "Химок" (0:1) задал риторический вопрос об отмененном голе форварда его команды Али Соу.
«Овечкин, Буре?.. Капризов выйдет на их уровень». Бадюков — о новой русской звезде НХЛ
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» первый хет-трик в НХЛ форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
«Дайте богу из России пожизненный контракт прямо сейчас!» Америка сходит с ума по Капризову
Первый хет-трик форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова в НХЛ произвел фурор за океаном. Болельщики в соцсетях слились в общем экстазе. Эксперты славят россиянина на все лады.
Роднина рада, Валуев возмущен, Лещенко призывает схитрить. Мнения о запрете «Катюши»
CAS отказал России в просьбе использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпиадах. Известные люди отреагировали на это по-разному.
«Сюрприз!» — вопил американский комментатор. Как Капризов сделал первый хет-трик в НХЛ (видео)
Три шайбы Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Аризоной» (4:0) в памятном для российского хоккея матче НХЛ.
«Салават» — аутсайдер зеленого дерби, Хартли должно повезти и в КХЛ. Полуфиналы Востока
«Плеймейкер» представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Восточной конференции.
СКА завязнет в серии с «Динамо», ЦСКА ждут проблемы с «Локо». Полуфиналы Запада
"Плеймейкер" представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Западной конференции.
«Безвольного «Спартака», как в Кубке, не будет. «Динамо» проиграет 1:2». Прогноз Ловчева на дерби
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак», который состоится 13 марта.
«Зенит» победит 2:0, у «Локо» будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева на матчи в Питере и Черкизове
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» и «Локомотив» — «Сочи», которые пройдут 13 и 14 марта.
Казус Жиго — Фомина. Как «Спартак» нагнетает истерику перед дерби
В субботу 13 марта в Российской Премьер-Лиге огненное дерби «Динамо» - «Спартак». За хозяев все-таки сыграет амнистированный Даниил Фомин, а вот защитника гостей Самюэля Жиго КДК РФС не простил.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Спартак в напряжении – Жиго, Тедеско, Джикия и другие неприятности

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика