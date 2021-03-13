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Четыре гола за тайм! «Зенит» разгромил «Ахмат» и ушел в отрыв (видео) 
13 марта 18:30
автор: Артем Зибрак

Четыре гола за тайм! «Зенит» разгромил «Ахмат» и ушел в отрыв (видео) 

Исход встречи предопределили супергол Караваева ударом с 40 метров и реализованный Азмуном сомнительный пенальти. 

ВЯЛОТЕКУЩАЯ ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА

Гипотеза о том, что титул чемпиона в РПЛ не выигрывается, а проигрывается, нынешней весной получает все больше подтверждений. За полчаса до матча в Петербурге имевший шансы обойти «Зенит» в таблице ЦСКА неожиданно уступил «Арсеналу» (1:2) и, по крайней мере до вечера, остался вторым.

Команда Сергея Семака подошла к своей игре тоже не в лучшей форме – после вылета из Кубка России (от тех же туляков), домашней ничьей с «Ростовом» (2:2) и драматичного поражения в Казани (1:2), тем не менее, была очевидным фаворитом в матче с «Ахматом», набравшим в семи последних турах всего три очка.

Чтобы попытаться увезти очки из Петербурга, наставник гостей Андрей Талалаев выставил с первых минут сразу пятерых защитников, а в линию нападения вместо невезучего Георгия Мелкадзе отправил коренного петербуржца Владимира Ильина. А у сине-бело-голубых лишь одно важное отличие от привычной основы – перебравшего карточек Деяна Ловрена в центре обороны заменил арендованный у «Ростова» Чистяков Дмитрий Чистяков. Несмотря на неудачи, Семак продолжает верить тем, кого считает игроками старта.

«ЗЕНИТ» НЕ ГОТОВ К ПРЕССИНГУ «АХМАТА»

У нынешнего «Зенита» две проблемы, вытекающие одна из другой. Предсказуемость игрового стиля команды Семака ведет к тому, что каждый имеет представление о том, как можно эффективно противодействовать чемпиону. Отсюда вторая проблема – никто уже сине-бело-голубых не боится.

«Ахмат» в гостях, несмотря на трех центральных защитников, начал игру намного агрессивнее соперника. В первую очередь за счет активности атакующей троицы Евгений Харин – Бернард Бериша – Ильин. За счет энергичных перемещений им удавалось в начальной стадии атаки соперника перекрывать кислород сразу пятерых оппонентам – четверке защитников и Вильмару Барриосу. В результате фланговым игрокам обороны приходилось отказаться от высоких позиций, и все равно от потерь на своей половине поля хозяева не убереглись.

В результате зенитовцам тяжело давался выход на чужую половину поля, зато если уж туда удавалось перевалиться, появлялось много свободного пространства для атак на скорости, что им тоже удается здорово. Далер Кузяев и Сердар Азмун по разу выскакивали на Георгия Шелию, но первый (справедливости ради, у него почти наверняка был офсайд) в ворота не попал, а второй проиграл дуэль вратарю.

Но получались такие выходы редко, чаще следовали безадресные длинные передачи наудачу, до Дзюбы доходившие лишь по случайному стечению обстоятельств. В результате к перерыву статистика ударов была 6-5 в пользу «Зенита», но лишь 3-4 в створ.

ГОЛ КАРАВАЕВА – ПЕСНЯ!

Вторая половина начиналась примерно так же, как и завершалась первая, но в футбольную картину мира вмешался Вячеслав Караваев, изумительно выстреливший под перекладину метров с 40. Этот гол точно войдет во все хит-парады, наверняка и по итогам сезона. Этот удар защитника стал третьим результативным за «Зенит».

После этого игра кардинально изменилась. «Зенит» стал чувствовать себя уверенно, мгновенно наладились контроль мяча и его доставка в штрафную. Удваивать счет мог Азмун, прицельным ударом в дальний угол замыкавший прострел слева, но Шелия здорово среагировал. Андрей Талалаев попытался за счет атакующих замен (вышли Исмаэл и Георгий Мелкадзе) перевернуть ход матча, но вдруг в ворота его команды пришел пенальти.

СНОВА СУДЬИ ЗА «ЗЕНИТ»?

Каждое судейское решение в пользу «Зенита» нынче рассматривается под микроскопом, и это не станет исключением, но его могло бы и не быть, если бы Антон Швец не стал пропускать мяч в центр штрафной после прострела с фланга. Видимо, решил, что его подхватят партнеры, а вместо этого на мяч выскочил Чистяков, которому руку на плечо положил Александр Пуцко. Формально повод для пенальти был, но сложно поверить, что после такого касания зенитовец не смог удержаться на ногах. Так или иначе Азмун удвоил преимущество хозяев.

Грозненцы завелись еще до пенальти. Бериша наговорил на желтую карточку тремя минутами ранее, уже после гола Азмуна в общении с Виталием Мешковым не сдержался Андрей Семенов, а Пуцко был наказан за фол в штрафной. В итоге ни одной желтой карточки за предыдущий час игры и сразу три – в течение четырех минут. Талалаеву оставалось лишь вяло переругиваться с Семаком и улыбаться, просматривая видепоповтор на смартфоне.

Завершилось все разгромом. Караваев с вышедшим на замену Алексеем Суторминым в правом полуфланге здорово разыграли комбинацию, в финальной стадии которой бросили в прорыв Магомеда Оздоева. Передача получилась неважной, но то ли Оздоев успел протолкнуть мяч в центр, то ли неудачно сыграл защитник, но до мяча не дотянулись ни Азмун, ни Шелия, а подоспевший Дзюба спокойно закатил его в пустые ворота.

А затем еще и вышедший на замену Андрей Мостовой забил четвертый. Так «Зениту» лишь в четвертом матче в году удалось одержать победу, да еще и крупную, однако игровые вопросы к лидерам по-прежнему остаются, и серьезные (статистика по ударам: 15-14, в створ 8-9). Снять их можно уже в следующем туре в гостях у ЦСКА. Пожалуй, этот матч станет определяющим в борьбе за чемпионство.

РПЛ. 22-й тур

«Зенит» - «Ахмат» - 4:0 (0:0)

Голы: Караваев, 51 – 1:0. Азмун, 65 – с пенальти – 2:0. Дзюба, 74 – 3:0. Мостовой, 80 – 4:0.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Хотулев, 83), Дуглас Сантос (Круговой, 78), Барриос, Кузяев (Сутормин, 73), Оздоев (Кравцов, 83), Вендел, Азмун (Мостовой, 78), Дзюба.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Пуцко, Нижич, Быстров, Богосавац, Швец, Тимофеев (Исмаэл 59), Харин (Мелкадзе, 60), Бериша (Садулаев, 77), Ильин (Янку, 77).

Предупреждения: Дуглас Сантос, 36. Бериша, 62. Пуцко, 65. Семенов, 66. Ракицкий, 67.

Судья: Мешков (Дмитров).


источник: «Советский спорт»
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