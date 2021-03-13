Дело принципа. Большунов разгромил Клэбо в первой гонке после ЧМ 

Первая разборка у них состоялась на рубеже 10 км, где разыгрывались бонусные очки. Большунов давным-давно гарантировал себе победу в соответствующем зачете, но в данном случае это было дело принципа. Они с Клэбо устроили мини-спринт (весь пелотон почтительно держался позади) и достигли отсечки одновременно: время совпало с точностью до десятой. Лишь несколько минут спустя судьи, изучив кадры фотофиниша, отдали приоритет скандинавскому лыжнику.

После такого разочарования и Большунов, и Клэбо, естественно, жаждали реабилитации в Энгадине. И остальные лыжники, понимая это, не очень-то стремились вмешиваться в их дуэль. Мол, пусть парни сами разберутся.

Основное внимание, конечно, было приковано к двум «великим неудачникам» концовки первенства планеты: Йоханнесу Клэбо , в воскресенье первым пересекшему финишную черту марафонской гонки, но потом дисквалифицированного, и Александру Большунову , который лидировал на последней прямой, но сломал палку в столкновении с Клэбо и пропустил вперед как его, так и другого норвежца Эмиля Иверсена, объявленного в итоге чемпионом.

Яркое солнце, температура около ноля и отлично подготовленная лыжня – условия для первой кубковой гонки после чемпионата мира выдались практически идеальными. Альпийский Энгадин, которому выпало завершать международный сезон-20/21, расположен достаточно высоко - на 1,8 км выше уровня моря. Зато трасса здесь не очень сложная – лишь один более-менее серьезный подъем в начале круга, который лыжникам четырежды предстояло преодолеть по ходу 15-километровой дистанции. Ничего похожего на гигантские перепады и переменчивый климат Оберстдорфа, где только что разыгрывались медали ЧМ.

ОДИН НА ОДИН – ЭТО НЕ ДЛЯ КЛЭБО

Хотя Клэбо в тот момент было уже не до бонусов. После промежуточной отметки Большунов не стал останавливаться, а продолжил наращивать темп, к чему основная «толпа» лыжников оказалась явно не готова. Одновременный ход Александра был настолько мощным, что он моментально разорвал пелотон в клочки прямо на равнине!

Клэбо очень не хотел отпускать Большунова. Он продержался рядом дольше других – до середины 12-го километра. Но постепенно между ними все-таки начал образовываться просвет, и как только он достиг метров двадцати, песенка норвежца была спета. Догонять в одиночку – в этом Клэбо точно не силен, а партнеров, которые могли бы подвезти его на своих плечах поближе к лидеру, рядом не наблюдалось. Что слева, что справа – пустота, никого. Пришлось рыжему «викингу» сбросить скорость и дожидаться ближайшей группы преследователей.

В МАРАФОНЕ БОРЬБЫ МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ

А Большунов тем временем уходил все дальше. За пару километров он «привез» всем почти полминуты! На финише, правда, получилось поменьше – уж там-то Клэбо накатил и без проблем взял серебряную медаль. Но 18 секунд – тоже, знаете ли, не пустяк. Ведь завтрашний 50-километровый марафон (теперь коньковым стилем) пройдет в формате гонки преследования, и при таком стартовом отрыве Большунов может вообще никого к себе не подпустить. И если норвежцы хотят повторения Оберстдорфа, в воскресенье их дистанционным зубрам Крюгеру и Холунду надо будет включаться на сто процентов с самого начала. Иначе в последней гонке Кубка мира никакой гонки толком не получится. Этакий двухчасовой круг почета для русского чемпиона.

В общем, укатал снова наш парень норвежцев, как пить дать укатал. Второго золота ЧМ это ему, конечно, не вернет (Кубок мира Большунов выиграл еще в январе), но настроение, надеюсь, все-таки поднимет – а заодно и нам с вами. Пустячок, а приятно. Как букет цветов, который Большунов, сойдя с пьедестала в Энгадине, подарил своей невесте Анне Жеребятьевой.

Кубок мира. 10-й этап. Энгадин (Швейцария)

Масс-старт 15 км. Классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 34.07,1

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – отставание 18,4

3. Пол Голберг (Норвегия) - 18,9

4. Йенс Бурман (Швейцария) – 20,0

5. Симен Крюгер (Норвегия) – 21,2

6. Артем Мальцев (Россия) – 24,2

7. Иво Нисканен (Финляндия) – 27,4

8. Ханс Холунд (Норвегия) – 31,2

…10. Алексей Червоткин (Россия) – 40,9

…25. Иван Якимушкин (Россия) – 1.04,4

…27. Евгений Белов (Россия) – 1.11,4

…32. Илья Порошкин – 1.14,7

…34. Илья Семиков (Россия) – 1.16,7

…64. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.34,5

Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки

1. Александр Большунов (Россия) – 881

2. Иван Якимушкин (Россия) - 489

3. Денис Спицов (Россия) - 327

4. Евгений Белов (Россия) – 321

5. Андрей Мельниченко (Россия) – 319

6. Артем Мальцев (Россия) – 294

…9. Алексей Червоткин (Россия) - 272

…10. Йоханнес Клэбо (Норвегия) - 267

…13. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 252

Общий зачет КМ

1. Александр Большунов (Россия) – 1725

2. Иван Якимушкин (Россия) – 780

3. Федерико Пеллегрино (Италия) - 614

4. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 613

5. Артем Мальцев (Россия) – 600

6. Морис Манифика (Франция) - 597

7. Евгений Белов (Россия) – 590

8. Андрей Мельниченко (Россия) – 586

9. Денис Спицов (Россия) – 567

…11. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 447

…13. Алексей Червоткин (Россия) – 411

Расписание до конца этапа

13 марта, суббота

17.30 (мск). Масс-старт 10 км. Классический стиль. Женщины

14 марта, воскресенье

10.15. Гонка преследования 30 км. Свободный стиль. Женщины

12.35. Гонка преследования 50 км. Свободный стиль. Мужчины