Март в НХЛ на глазах становится российским

Девять игр мучился «Рейнджерс» без Хлебушка - 21 день минул с его предыдущего матча. В Бостоне он вернулся - и случилось невероятное: финалист Кубка Стэнли-2019 забыл явиться на игру! То ли внезапное освобождение Артемия так напугало «медвежат». То ли элементарно проспали – стартовое вбрасывание состоялось в час дня по местному времени.
Едва ли не в одиночку отдуваться за прогульщиков пришлось словацкому вратарю Галаку. Несмотря на чудеса героизма, четыре шайбы он пропустил. «Рейнджеры» взяли реванш с тем же счетом 4:0, с которым уступили тут же в пятницу. От «Бостона», замыкающего кубковую четверку дивизиона Восток, ньюйоркцев отделяют семь очков. Но впереди еще целых 30 туров.
Не приукрасил тренер гостей Дэвид Куинн – прибыл в расположение команды Панарин в отменном физическом состоянии. После трехнедельной паузы без проблем откатал 18 минут 45 секунд. Среди нападающих больше в клубе только у Зибанежада – 20:48. Но навыки и чувство шайбы Панарин слегка утратил. Особенно это было заметно в первом периоде, когда мазал с давно пристрелянной позиции в левом круге либо медлил с передачами. К середине матча он вошел в ритм, а в третьем периоде сделал слепой фамильный пас за спину на Строма, которому оставалось не промахнуться по пустому углу. Так счет стал 3:0, и «Брюинз» сложили лапки.
«Синие рубашки» возвращаются в «Медисон Сквер Гарден», где дважды примут «Филадельфию». Для обеих команд это будут по сути уже поединки плей-офф. Нас, конечно, больше интересуют ньюйоркцы. Ибо никто так и не понял, что вчера днем случилось в столице Массачусетса. Если забыть о проблемах «Бостона», меня впечатлил третий вратарь «Рейнджерс» Кинкейд. В отсутствие травмированного Шестеркина и резко сдавшего Георгиева, 31-летний американец выглядел замечательно – будто это он законный наследник Лундквиста, а не тандем россиян.
Перспективно выглядит звено молодых львов: в третью смену Куинн свел всех своих талантов – канадец Лафреньер и финн Какко на краях, чех Хытил в центре. В уме держим челябинского тракториста Кравцова, которого ждут на Бродвее через пару недель.
Панарин выходил привычно со Стромом и Блекуэллом. Равно как ударное трио составили все те же Бучневич, Крайдер, Зибанежад. Павел набрал дежурные 2 (1+1) очка при полезности «плюс 3» и с 22 (8+14) баллами сохраняет лидерство среди бомбардиров клуба. Что сейчас для череповчанина крайне важно: летом у него истекает контракт. В любом случае Бучневича уже сейчас можно рассматривать в качестве крепкого кандидата на участие в Олимпиаде-2022.
С каждым днем все громче и громче о себе напоминает двукратный обладатель «Везина Трофи» Бобровский. Его «Флорида» не оказалась калифом на час и сейчас делит с «Тампой» первое место не только в дивизионе Центр, но и во всей лиге. Сергей к середине марта набрал блестящую форму. Сегодняшняя победа над «Чикаго» (4:2) стала для него пятой подряд и шестой в семи последних матчах, в которых он защищал ворота с самого начала. В результате Боб выправил личную статистику и уже превысил основные показатели дебютного сезона в «пантерах»: 90,5% против 90,0% отраженных бросков и 2,95 против 3,23 пропущенные шайбы в среднем за игру.
Однако конкуренты Боба тоже открыто мечтают о путешествии в Поднебесную. Василевский с «Тампой» одержал уже 17-ю победу (6:3 над «Нэшвиллом») и с отрывом в три виктории от Флери («Вегас») и Грубауэра («Колорадо») лидирует в НХЛ. 14 стало у Варламова после того, как «Айлендерс» на выезде одолели «Нью-Джерси» - 3:2. В марте «островитяне» с нашим дуэтом вратарей (у Сорокина – пять побед в восьми матчах) вообще не знают поражений – 16 очков из 16 возможных при соотношении шайб 29-13. Команда Троца единолично возглавляет дивизион Восток, опережая «Вашингтон» на два балла.
В «Кэпиталз» тоже все наладилось. Восемь побед в последних девяти турах. Сегодня столичные повторно устроили кошки-мышки в Филадельфии. В пятницу легко повели 4:1, но позволили «Флайерз» сократить разрыв до минимума – 5:3 в итоге. На сей раз бросили играть при 5:2, в итоге – 5:4. Главное - бесперебойно громыхает главная пушка современности. У Великой восьмерки три гола в четырех минувших турах – и всего шайба отставания от не менее великой канадской «семерки»: 716 – у Овечкина, 717 – у Эспозито.
Мощно спуртанул и «Питтсбург». Разгромив в гостях «Баффало» - 3:0, «пингвины» довели серию побед до пяти. Малкин отметился очередной передачей и не уходит без добычи со льда уже в седьмой раз кряду – 10 (3+7) очков.
Свой сериал открыл вернувшийся в «Сент-Луис» после пятимесячного лечения Тарасенко. Похоже, Владимир окончательно избавился от болей в левом плече и попутно скинул вес, ибо выглядит обладатель Кубка Стэнли-2019 после столь длительного простоя просто восхитительно. Вчера он забросил «Вегасу» первую за полтора года шайбу, сегодня организовал единственный гол «Блюз». В обеих встречах «Вегас» оказался сильнее – 5:4 ОТ и 5:1. Тем не менее «Сент-Луис» уверенно держится в кубковой зоне дивизиона Запад, а русский лидер «музыкантов» набирает очки три игры подряд – 4 (1+3).