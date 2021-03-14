Март в НХЛ на глазах становится российским

Девять игр мучился «Рейнджерс» без Хлебушка - 21 день минул с его предыдущего матча. В Бостоне он вернулся - и случилось невероятное: финалист Кубка Стэнли-2019 забыл явиться на игру! То ли внезапное освобождение Артемия так напугало «медвежат». То ли элементарно проспали – стартовое вбрасывание состоялось в час дня по местному времени.

Едва ли не в одиночку отдуваться за прогульщиков пришлось словацкому вратарю Галаку. Несмотря на чудеса героизма, четыре шайбы он пропустил. «Рейнджеры» взяли реванш с тем же счетом 4:0, с которым уступили тут же в пятницу. От «Бостона», замыкающего кубковую четверку дивизиона Восток, ньюйоркцев отделяют семь очков. Но впереди еще целых 30 туров.

Не приукрасил тренер гостей Дэвид Куинн – прибыл в расположение команды Панарин в отменном физическом состоянии. После трехнедельной паузы без проблем откатал 18 минут 45 секунд. Среди нападающих больше в клубе только у Зибанежада – 20:48. Но навыки и чувство шайбы Панарин слегка утратил. Особенно это было заметно в первом периоде, когда мазал с давно пристрелянной позиции в левом круге либо медлил с передачами. К середине матча он вошел в ритм, а в третьем периоде сделал слепой фамильный пас за спину на Строма, которому оставалось не промахнуться по пустому углу. Так счет стал 3:0, и «Брюинз» сложили лапки.

«Синие рубашки» возвращаются в «Медисон Сквер Гарден», где дважды примут «Филадельфию». Для обеих команд это будут по сути уже поединки плей-офф. Нас, конечно, больше интересуют ньюйоркцы. Ибо никто так и не понял, что вчера днем случилось в столице Массачусетса. Если забыть о проблемах «Бостона», меня впечатлил третий вратарь «Рейнджерс» Кинкейд. В отсутствие травмированного Шестеркина и резко сдавшего Георгиева, 31-летний американец выглядел замечательно – будто это он законный наследник Лундквиста, а не тандем россиян.

Перспективно выглядит звено молодых львов: в третью смену Куинн свел всех своих талантов – канадец Лафреньер и финн Какко на краях, чех Хытил в центре. В уме держим челябинского тракториста Кравцова, которого ждут на Бродвее через пару недель.