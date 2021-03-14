Тренеров за критику судей предлагают дисквалифицировать. Правильно ли это?

Ответ «униженные и оскорбленные» от прокормленных заинтересованными структурами экспертов получили незамедлительно. Один их таких специалистов – тот, что попытался испортить карьеру Артемию Панарину - предложил в дальнейшем увеличить в 20 раз штрафы клубам за критику судей в плей-офф. Другой, забивший золотой гол в олимпийском Сараеве-84, ратует за дисквалификацию тренеров, подвергающих сомнению профессиональную объективность людей в полосатых джерси. Речь об иностранных специалистах Крэйге Вудкрофте и Билле Питерсе. Их команды уступили дорогу записным фаворитам – соответственно СКА и «Автомобилисту». Попутно эксперт привел в пример «никогда не ноющих на судейскую тему» российских тренеров - Игоря Никитина, Валерия Брагина, Дмитрия Квартальнова, Владимира Крикунова, Илью Воробьева, Андрея Скабелку… Последний из них белорус - почти что российский.

Но так уж и «не ноющих»? Как тогда быть с «да отдайте им этот Кубок» от наставника «Магнитки» Воробьева по ходу финала плей-офф-2017 против СКА? Или «соперники играют по разным правилам, которые мы не успеваем учить» - это уже цитата Никитина, рулевого ЦСКА в полуфинале-2019? «Могут, когда заходят», - это Квартальнов о судьях перед финалом-2016.

Для перечисленных российских тренеров такое судейство в КХЛ давно не откровение. В отличие от канадцев Вудкрофта и Питерса. Любопытно в этом контексте будет взглянуть на реакцию мэтра Крикунова, впервые закусившегося в плей-офф со СКА.

В футболе тренеров за оскорбление судей дисквалифицируют. Не избежали сей кары даже Сергей Семак из «Зенита» и Виктор Гончаренко из ЦСКА. В хоккее пока только штрафуют – иногда публично, иногда втихаря. Как Никитина, рассказавшего на пресс-конференции о шестом полевом игроке у СКА. А откровение пятилетней давности финна Эркки Вестерлунда из «Йокерита»: «Судьи в КХЛ на подкормке у топ-клубов», повисло в воздухе.

В футболе болельщики знают людей со свистком поименно – Михаил Вилков, Сергей Карасев, Сергей Лапочкин, Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Виталий Мешков…