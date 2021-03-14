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Тренеров за критику судей предлагают дисквалифицировать. Правильно ли это?
14 марта 15:08
автор: Владислав Домрачев

Тренеров за критику судей предлагают дисквалифицировать. Правильно ли это?

В среду, 17 марта, стартует второй раунд плей-офф. Первый – прошел как-то буднично, без скандалов. Если вынести за скобки публичные претензии к судейству проигравших – минского «Динамо» и «Автомобилиста».

Ответ «униженные и оскорбленные» от прокормленных заинтересованными структурами экспертов получили незамедлительно. Один их таких специалистов – тот, что попытался испортить карьеру Артемию Панарину - предложил в дальнейшем увеличить в 20 раз штрафы клубам за критику судей в плей-офф. Другой, забивший золотой гол в олимпийском Сараеве-84, ратует за дисквалификацию тренеров, подвергающих сомнению профессиональную объективность людей в полосатых джерси. Речь об иностранных специалистах Крэйге Вудкрофте и Билле Питерсе. Их команды уступили дорогу записным фаворитам – соответственно СКА и «Автомобилисту». Попутно эксперт привел в пример «никогда не ноющих на судейскую тему» российских тренеров - Игоря Никитина, Валерия Брагина, Дмитрия Квартальнова, Владимира Крикунова, Илью Воробьева, Андрея Скабелку… Последний из них белорус - почти что российский.

Но так уж и «не ноющих»? Как тогда быть с «да отдайте им этот Кубок» от наставника «Магнитки» Воробьева по ходу финала плей-офф-2017 против СКА? Или «соперники играют по разным правилам, которые мы не успеваем учить» - это уже цитата Никитина, рулевого ЦСКА в полуфинале-2019? «Могут, когда заходят», - это Квартальнов о судьях перед финалом-2016.

Для перечисленных российских тренеров такое судейство в КХЛ давно не откровение. В отличие от канадцев Вудкрофта и Питерса. Любопытно в этом контексте будет взглянуть на реакцию мэтра Крикунова, впервые закусившегося в плей-офф со СКА.

В футболе тренеров за оскорбление судей дисквалифицируют. Не избежали сей кары даже Сергей Семак из «Зенита» и Виктор Гончаренко из ЦСКА. В хоккее пока только штрафуют – иногда публично, иногда втихаря. Как Никитина, рассказавшего на пресс-конференции о шестом полевом игроке у СКА. А откровение пятилетней давности финна Эркки Вестерлунда из «Йокерита»: «Судьи в КХЛ на подкормке у топ-клубов», повисло в воздухе.

В футболе болельщики знают людей со свистком поименно – Михаил Вилков, Сергей Карасев, Сергей Лапочкин, Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Виталий Мешков…

- Если судить будет Вилков, то у нас изначально нет шансов, - заявил в преддверии полуфинала Кубка России-2020 с «Зенитом» владелец ФК «Спартак» Леонид Федун.

- Это уже за гранью, - ответил ему глава РФС и бывший президент «Зенита» Александр Дюков.

К сожалению, в хоккее широкий круг болельщиков почти не знает судей, которых куда больше, чем в футболе. Только после того, как главный арбитр КХЛ уважаемый Алексей Анисимов засветился на телеэкране в программе «Судейская», его начали узнавать. Мало кто сейчас вспомнит, как героически он отпахал все семь матчей полуфинала плей-офф-2015 ЦСКА – СКА. От и до. Целых 470 (!) минут (включая два овертайма). Без передышки. В режиме нон-стоп. Через год Анисимов повесил свисток на гвоздь и получил высокий пост в КХЛ. Теперь он вице-президент, а также член совета директоров лиги. Чем не пример для подражания?

Ныне российские судейские кадры омолодились и оскудели. Не осталось таких колоритных личностей как Вячеслав Буланов и Александр Поляков, Сергей Карабанов и Анатолий Захаров. Леонид Вайсфельд в этом списке стоит особняком. Какую же атаку на неоднократного лауреата «Золотого свистка» устроили в Омске в начале нулевых по ходу финальной серии с «Магниткой»! Сам губернатор области Леонид Полежаев клеймил позором, ловил за «руку Москвы», а в сибирском клубе собирались жаловаться в ЮНЕСКО. «Автомобилист» с Питерсом отдыхает, как и руководитель уральского клуба, слабо разбирающийся в хоккее, с его мелкими претензиями.

Слава богу, в плей-офф не осталось иностранных клубов. Некому будет выносить сор из КХЛовской избы. Впрочем, хочется, чтобы и причин критиковать судейство стало меньше, чем в первом раунде. А штрафами и дисквалификацией рот тренерам не стоит затыкать.

источник: «Советский спорт»
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