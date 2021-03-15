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Гусев вернулся в основу «Нью-Джерси» – и получил уже 11-й минус в сезоне  
15 марта 13:50
автор: Виталий Славин

Гусев вернулся в основу «Нью-Джерси» – и получил уже 11-й минус в сезоне  

Почему герой Олимпиады в Пхенчхане и лучший игрок КХЛ-2018 угодил в НХЛ в глубокий запас. Экспертиза «Советского спорта». Часть 1

«Айлендерс» Варламова/Сорокина победил девятый раз подряд – 3:2 по буллитам «Нью-Джерси» Гусева/Куликова/Мальцева, который потерпел девятое поражение в десяти последних турах.

Сегодня в Ньюарке 1800 зрителям преподнесли подарок: после пропуска четырех матчей в основу «дьяволов» вернулся Никита Гусев. Почти десять дней олимпийский чемпион томился в резерве, что рухнувшему на дно дивизиона клубу помогло несильно: после минимальной виктории в Бостоне – 1:0 последовали три осечки – 4:5 ОТ с «Вашингтоном», 3:5 и 2:3 с «Айлендерс».

На третье за четыре дня свидание с «островитянами» Линди Рафф решил выпустить засидевшегося в запасе высокооплачиваемого россиянина - с 4,5 млн в год третьего по зарплате среди действующих форвардов команды. Видно, матерый наставник подумал – хуже уже некуда, а что, а вдруг? В этом сезоне я мало следил за Никитой, а тут представилась прекрасная возможность детально разобраться, что все-таки происходит с лучшим игроком КХЛ-2018. Тренер зажимает либо сам не тянет?

Давайте вместе изучим каждую сегодняшнюю смену Гусева.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД (5 смен, 2 минуты 50 секунд)

2:12 - 2:31 (19 секунд)

Вышел в четвертом звене с экс-одноклубником по СКА Мальцевым и канадцем Бастианом. Сразу отобрал шайбу у Вальстрема. Отдал Ватанену назад, получил обратно, двинулся в атаку. Но на чужой синей линии наткнулся на Комарова. То есть потерял шайбу там же, где ее подобрал. «Айлы» быстро ответили контрвыпадом с простым броском издалека.

4:55 – 5.12 (17)

При счете 0:1 защитник Грин выкидывает шайбу на трибуну. На реализацию большинства сразу выходит Гусев с нападающими Палмиери, Захой, Куокканеном и защитником Сиверсоном. Заха выигрывает вбрасывание, а Никита занимает привычное место на левом полуборте. Розыгрыш идет через москвича. Но он в безобидной ситуации упускает шайбу. Помогает Куокканен. Шайба опять у Гусева. Резко переводит на синюю линию Сиверсону. Бросок. Сорокин парирует, Куокканен добивает. 1:1.

У россиянина результативная передача? Нет, шайба при отскоке задела ногу Палмиери. Очень убедительная смена спецбригады: чтобы использовать лишнего, хватило 17 секунд. А ведь «Нью-Джерси» не мог забить в большинстве с 27 февраля – 9 матчей кряду?! Плюсик в карму Гусева.

11:48 – 13:03 (75)

Из-за удаления Куокканена Гусев, который в меньшинстве не играет, отсидел на скамейке с учетом рекламной паузы десять минут! Вернуться на лед помог новый фол «островитян» - Ледди на Суббане. Рафф сразу выпустил ту же пятерку, которая сравняла счет, а Гусев после выигранного Захой вбрасывания тут же удобно расположился на левом полуборте. Опять весь розыгрыш строго через россиянина.

Поначалу видно, что за десять минут он здорово остыл: то шайба не слушается, то передача кривая, то принять не может. Несколько десятков секунд ему хватает, чтоб освоиться. Вот уже на средней скорости, размашисто манипулируя клюшкой, сам входит в зону Сорокина и режет изумительную горизонталь слева направо: замыкай в касание, Заха! Чех, однако, не готов – по шайбе не попал. Наверное, не ожидал такой прыти от партнера.

16:53 – 17:26 (33)

На чужой синей линии слева на скорости принимает передачу Суббана. Резко смещается в центр: решай, Никита! Никто ведь не мешает. Но в момент броска шайба сходит с крюка – заржавел, увы, наш олимпийский спаситель. В оптимальной форме он такие шансы реализует на раз - два.

19:34 – 20:00 (26)

Неожиданно вышел на вбрасывание в нейтральной зоне на половине гостей вместе с Захой и Палмиери. Видимо, в остававшиеся до перерыва 26 секунд Рафф надеялся додавить «Айлендерс». Однако получилось наоборот.

Гости в фирменной манере организовали стремительныйконтрвыпад. За две секунды до сирены Нельсон справа почти от синей линии застает врасплох Уэджвуда. 1:2. Канадскому бедолаге-вратарю почему-то по итогам матча присудят первую звезду. Теоретически Никита не виноват. Там ведь Заха покатил на Нельсона. Но фактически гол забит с позиции, которую должен контролировать левый нападающий защищающихся. А он, Гусев, почему-то сторожил свою тень в центре. Получите «минус 1» в протокол, а всего их теперь у Никиты в нынешнем сезоне 11.

источник: «Советский спорт»
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