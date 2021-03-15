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Гол Мальцева отменили, Гусев свой буллит забил, а победил Сорокин. В шестой раз кряду
15 марта 15:00
автор: Виталий Славин

Гол Мальцева отменили, Гусев свой буллит забил, а победил Сорокин. В шестой раз кряду

Почему герой Олимпиады в Пхенчхане и лучший игрок КХЛ-2018 угодил в НХЛ в глубокий запас. Экспертиза «Советского спорта». Часть 2

Продолжаем вместе изучать каждую смену возвращенного в основу «Нью-Джерси» Никиты Гусева в сегодняшней игре против «Айлендерс».

ВТОРОЙ ПЕРИОД (5 смен, 3 минуты 23 секунды)

3:02 – 3:44 (42 секунд)

Начал из своей зоны длинной диагональю атаку, которую прицельным кистевым завершал Мальцев. Сорокин на месте. И вновь «дьяволы» пропускают контрвыпад, и вновь опасность приходит с края, за который отвечает Гусев. Никита застревает у ворот Сорокина. Куликов вынужден срубать Мартина, который летит вдоль правого борта по абсолютно свободному коридору. Вынужденный фол нашего защитника из-за беспечности Никиты.

7:44 – 7:52 (8)

Пустая смена.

8:29 – 9:33 (64)

От левого полуборта с разворота вкладывает шайбу в крюк Мальцеву на дальний пятак. Михаил, увы, не готов. Опять тот случай, когда партнеры не догоняют мысли Никиты. Да, это не «Белые медведи» и рядом не Кучеров.

Под давлением Никиты вдруг грубо ошибается Нельсон – отдает шайбу прямо под бросок Мальцеву. Тот лупит в касание метров с четырех. Браво, Илья Сорокин! В целом отличная смена, почти вся в зоне «Айлендерс».

12:32 – 13:10 (38)

Ай, Никита, Никита. Вот почему тренеры не довольны, почему маринуют в резерве. Опять в обороне упускаешь своего. Бейли на дальнем пятаке объезжает Гусева как стоячего наблюдателя и выкатывает один на Уэджвуда. Вратарь выручает.

16:04 – 16:55 (51)

Выходит с Мальцевым и Бастианом, сразу после того как Шарангович восстановил равновесие – 2:2. На синей линии «островитян» на ложном замахе убирает Комарова, шайба порхает на пятаке - Мальцев каким-то чудом не попадает в открытый ближний угол. Зачетная концовка периода.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД (4, 2:04)

2:23 – 3:03 (40)

Полсмены – в обороне, половина – в атаке. В плюс - вывел шайбу из своей зоны и доставил в чужую.

5:54 – 6:01 (7)

Мальцев выиграл вбрасывание на Гусева. Бросок неопасный – прямо в грудь Сорокину. Мальцев повторно вчистую побеждает на точке и после выстрела издали с лета переправляет шайбу в сетку. Гол-конфетка! Нет. Судьи гонят в штрафной бокс Бастиана, который сблокировал соперника, пытавшегося накрыть дальний бросок. Всего-то семь секунд на льду двух наших нападающих, а сколько событий!

8:53 – 9:29 (36)

Мальцев отобрал шайбу в углу чужой зоны, отдал Гусеву, а тот долго думал и угробил атаку.

11:48 – 12:29 (41)

Потерял шайбу на синей линии гостей. Тренерам это особенно не нравится, ибо грозит контратакой с численным преимуществом. В общем, две пустопорожние смены русского дуэта под конец основного времени. Что Рафф оценил по достоинству. Для Мальцева на этом матч завершился, а вот для Гусева…

ОВЕРТАЙМ (1, 2:02)

2:36 – 4:38 (122)

На 25-й секунде все «дьяволы» выскочили на лед и принялись обнимать Суббана, некоторые зрители побежали к выходу, чтоб первыми покинуть парковку, а расстроенный Сорокин покатил в раздевалку. Поторопились! Причем первым это сделал форвард «Нью-Джерси» Братт: халатно заехал в зону, прежде чем туда вошла шайба. Запрос Троца на офсайд удовлетворен: играем дальше.

До конца дополнительного времени две с половиной минуты – и тут Нельсон в чужой зоне зачем-то глупо задевает клюшкой руки Шаранговича. К тому моменту Гусев откуковал без движения на скамейке – внимание! – 25 минут?! С учетом всех рекламных пауз, брейка перед овертаймом и изучением лайнсменами эпизода с нелигитимным голом Суббана.

Но что делать? Рафф отправляет на площадку, надо идти. Вместе с Гусевым еще три нападающих – Заха в центре, Палмиери справа, Хьюз на синей линии на позиции защитника. Заха выигрывает вбрасывание, а дирижирует розыгрышем с левого полуборта, как всегда, Никита. Пытается врезать в касание после скидки Хьюза – промахивается по шайбе. Вот они – почти полчаса простоя!

Спустя десяток секунд у Гусева шанс марта. На замахе укладывает на лед двух защитников. Остается только с трех метров не попасть во вратаря. Но он бьет ровно по центру в живот Сорокину.

Эта четверка «дьяволов» откатала весь штраф Нельсона, Палмиери даже угодил в штангу, но счет не изменился. В итоге в овертайме Гусев отыграл те же две минуты с хвостиком, что во всем третьем периоде, а всего за матч - 10 минут 19 секунд.

Серия буллитов тут не учитывается, но именно Гусев выполнял попытку первым и перехитрил Сорокина. 97-му номеру и здесь повезло. У «Нью-Джерси» больше не забил никто, а гости с третьего захода сравняли счет и в дополнительной перестрелке добились окончательной победы. Шестой кряду для Сорокина!

ВЫВОДЫ

Если в нападении у Гусева все более или менее нормально, а в большинстве он вообще незаменим, то игра в обороне просто никуда не годится. Если Никита не научится вовремя возвращаться назад, защищаться по игроку либо по позиции, то будущего у него в НХЛ попросту нет. Здесь уровень настолько высок, что за любой просчет, недоработку наказывают моментально. И неотвратимо! В этом принципиальное отличие от КХЛ.

Пример стоит брать с Овечкина и Панарина. Тоже крайки и вроде не заточены, как центры, на отработку назад. Но как они всегда пластаются у своих ворот, как сразу же включаются в борьбу за шайбу при ее потере, как страхуют партнеров!

Основной закон хоккея предельно прост: заброшенная шайба стоит ровно столько же, сколько пропущенная.

источник: «Советский спорт»
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