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«Матч ТВ» игнорирует плей-офф КХЛ. На этой неделе покажет только один кубковый матч
15 марта 16:44
автор: Владислав Домрачев

«Матч ТВ» игнорирует плей-офф КХЛ. На этой неделе покажет только один кубковый матч

В среду стартует второй раунд плей-офф КХЛ. В обойме остались лишь гранды-олигархи.

Одна серия интереснее другой. Глаза разбегаются в желании увидеть все эти кубковые сшибки. Но федеральный спортивный канал словно не замечает интерес болельщиков.

Итак, теперь каждый день дарит нам два кубковых матча. В среду стартуют серии с участием сильнейших команд конференций: ЦСКА – «Локомотив» и «Ак Барс» - «Салават Юлаев». Встречи в Москве и Казани начинаются в 19.30 (мск). А в 20.00 на поле «ВЭБ Арены» выйдут претенденты на чемпионство ЦСКА (к армейцам это относится в меньшей степени) и «Зенит». Разумеется, «Матч ТВ» по определению не может забанить игру с участием чемпиона и лидера. Даже называют ее «дерби двух столиц».

Стоит посочувствовать болельщикам московских армейцев, которым предстоит разрываться между хоккеем и футболом.

А что ждет телезрителей после дождичка в четверг? Федеральный спортивный канал по-прежнему во власти «пятнистого друга» – в 18.40 матч «Спартак» - «Урал», следом еще два в Лиге Европы: «Шахтер» - «Рома» и «Милан» - «МЮ». Под футбольную раздачу попала и баскетбольная Евролига – встречи «Зенита» и ЦСКА с испанскими командами «Баскония» и «Реал Мадрид» предлагают для тех, кто спит - в 2.00 и 4.00 ночи.

Наконец, пятница-тяпница. Конец рабочей недели, никакого вам футбола. Правда, есть биатлон – мужской спринт на этапе Кубка мира в Швеции. Но гонка должна закончиться к 19.30 – началу «зеленого дерби» в Казани. Которое покажет «Матч ТВ». Вопрос, в полном ли объеме? Потому что в случае затянувшегося овертайма хоккейных болельщиков могут попросить переключиться на специализированный канал КХЛ ТВ, чтобы там увидеть развязку матча непримиримых соперников. Дело в том, что в 21.55 «Матч ТВ» начинает трансляцию встречи гандбольных сборных России и Сербии женского олимпийского квалификационного турнира.

Зато начиная с 2.00 на федеральном канале запланирован показ матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» - «Рейнджерс». Афиша нарядная, зазывающая: Ови против Хлебушка. Для некоторых это круче «зеленого дерби». Только бы не отменили или не заменили трансляцию.

Уикенд же на «Матч ТВ» придется провести без хоккея. Хотя не совсем так. Федеральный канал не покажет плей-офф КХЛ. При этом в 5.00 ночи с субботы на воскресенье предложит трансляцию игры «Эдмонтон» - «Виннипег». Вряд ли в столичном регионе найдется много желающих, прильнуть к телевизионным экранам в столь раннеутренний час ради якобы лучшего игрока мира Коннора Макдэвида или его конкурента-одноклубника Леона Драйзайтля.

источник: «Советский спорт»
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