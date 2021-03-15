«Матч ТВ» игнорирует плей-офф КХЛ. На этой неделе покажет только один кубковый матч

Одна серия интереснее другой. Глаза разбегаются в желании увидеть все эти кубковые сшибки. Но федеральный спортивный канал словно не замечает интерес болельщиков.

Итак, теперь каждый день дарит нам два кубковых матча. В среду стартуют серии с участием сильнейших команд конференций: ЦСКА – «Локомотив» и «Ак Барс» - «Салават Юлаев». Встречи в Москве и Казани начинаются в 19.30 (мск). А в 20.00 на поле «ВЭБ Арены» выйдут претенденты на чемпионство ЦСКА (к армейцам это относится в меньшей степени) и «Зенит». Разумеется, «Матч ТВ» по определению не может забанить игру с участием чемпиона и лидера. Даже называют ее «дерби двух столиц».

Стоит посочувствовать болельщикам московских армейцев, которым предстоит разрываться между хоккеем и футболом.

А что ждет телезрителей после дождичка в четверг? Федеральный спортивный канал по-прежнему во власти «пятнистого друга» – в 18.40 матч «Спартак» - «Урал», следом еще два в Лиге Европы: «Шахтер» - «Рома» и «Милан» - «МЮ». Под футбольную раздачу попала и баскетбольная Евролига – встречи «Зенита» и ЦСКА с испанскими командами «Баскония» и «Реал Мадрид» предлагают для тех, кто спит - в 2.00 и 4.00 ночи.

Наконец, пятница-тяпница. Конец рабочей недели, никакого вам футбола. Правда, есть биатлон – мужской спринт на этапе Кубка мира в Швеции. Но гонка должна закончиться к 19.30 – началу «зеленого дерби» в Казани. Которое покажет «Матч ТВ». Вопрос, в полном ли объеме? Потому что в случае затянувшегося овертайма хоккейных болельщиков могут попросить переключиться на специализированный канал КХЛ ТВ, чтобы там увидеть развязку матча непримиримых соперников. Дело в том, что в 21.55 «Матч ТВ» начинает трансляцию встречи гандбольных сборных России и Сербии женского олимпийского квалификационного турнира.