Установит ли Брагин личный тренерский рекорд? Главные интриги серии СКА – «Динамо» (Москва)

Впрочем, команда Валерия Брагина осталась верна своим принципам и сыграла в первом круге с минским «Динамо» (4-1) по бразильской системе - позволив разгуляться атаке «зубров». Создалось впечатление, что это был не плей-офф, а какие-то выставочные матчи.
Армейцы задействовали четырех вратарей, первые четыре встречи провел Александр Самонов, а пятую и последнюю – Магнус Хелльберг. Швед автоматически вывел из заявки своего соотечественника Мальте Стремвалля – быстрого, напористого и забивного форварда.
Длинная скамейка у СКА – плюс, но семь иностранцев при лимите в пять добавляет тренерскому штабу головой боли. Вряд ли Брагин оставит в запасе центрфорвардов Йонаса Кемппайнена и Линдена Вея, защитников Лукаса Бенгтссона и Оскара Фантенберга, а теперь и Стремвалля.
По ходу серии с Минском Брагин перекроил тройки, объединив со связкой кандидатов в сборную Антон Бурдасов – Андрей Кузьменко канадского центрфорварда Вея. Перспективная «химия» складывается у Эмиля Галимова и капитана команды Евгения Кетова. А есть еще и молодой плеймейкер Иван Морозов, выстреливший на Кубке Первого канала и способный продуктивно сыграть с любыми партнерами, его ровесник Кирилл Марченко.
Главное слагаемое в формуле победы над бело-голубыми – нейтрализация их тройки Дмитрий Яшкин – Вадим Шипачев – Дмитрий Кагарлицкий. Эту задачу придется решать двукратному обладателю Кубка Гагарина в составе «Магнитки» Евгению Тимкину, Евгению Кетову и, возможно, не имеющим кубкового опыта Максиму Грошеву, Владиславу Цецюре, Павлу Кукштелю. Не исключено, потребуется умение защищаться Артема Швеца-Рогового и Василия Подколзина.
Главная проблема «Динамо» - вратари. Серия с «Северсталью» (4-1) не дала ответ на вопрос, кто из них первый номер. Александр Еременко и Иван Бочаров играли с ошибками. А о триумфаторе плей-офф-2018 Эмиле Гарипове, который привел «Ак Барс» к Кубку Гагарина, болельщики начали забывать. Заслуженный ветеран бело-голубых Виталия Давыдов как-то предположил, что Гарипова приглашали под плей-офф. Плей-офф в разгаре, а вратаря-новичка на лед не выпускают.
Соперников роднит грозное большинство. В «Динамо» неожиданно на первый план вышел праворукий защитник Андрей Сергеев, которого Брагин отлично знает и помнит по золотому для России МЧМ-2011. В первом из двух матчей в Череповце, который динамовцы выиграли в овертайме, Сергеев разразился хет-триком, вытеснив из спецбригады габаритного словака Михала Чайковски. Лига признала Андрея лучшим защитником первого раунда.
С 2015 года, когда СКА впервые завоевал Кубок Гагарина, питерские армейцы неизменно добирались до финала Западной конференции (за исключением прошлого сезона, остановленного перед вторым кругом плей-офф). Брагин же впервые взял стартовую кубковую высоту, нынешний плей-офф - второй в его тренерской карьере. А первый, завершившийся поражением возглавляемого им «Спартака» от «Салавата Юлаева» (0-3), датирован 2007 годом.
В отличие от Брагина капитан бело-голубых и сборной России Вадим Шипачев может похвастать победным опытом – два Кубка Гагарина со СКА (2015, 2017) из истории не выкинешь. Для Русского Кросби обыграть свою бывшую команду дело чести, особенно сейчас, когда он ведет переговоры с клубом о новом контракте на улучшенных условиях.
СКА (2) – Динамо М (3)
18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30*
*Если потребуется.