Установит ли Брагин личный тренерский рекорд? Главные интриги серии СКА – «Динамо» (Москва)

Впрочем, команда Валерия Брагина осталась верна своим принципам и сыграла в первом круге с минским «Динамо» (4-1) по бразильской системе - позволив разгуляться атаке «зубров». Создалось впечатление, что это был не плей-офф, а какие-то выставочные матчи.

Армейцы задействовали четырех вратарей, первые четыре встречи провел Александр Самонов, а пятую и последнюю – Магнус Хелльберг. Швед автоматически вывел из заявки своего соотечественника Мальте Стремвалля – быстрого, напористого и забивного форварда.

Длинная скамейка у СКА – плюс, но семь иностранцев при лимите в пять добавляет тренерскому штабу головой боли. Вряд ли Брагин оставит в запасе центрфорвардов Йонаса Кемппайнена и Линдена Вея, защитников Лукаса Бенгтссона и Оскара Фантенберга, а теперь и Стремвалля.

По ходу серии с Минском Брагин перекроил тройки, объединив со связкой кандидатов в сборную Антон Бурдасов – Андрей Кузьменко канадского центрфорварда Вея. Перспективная «химия» складывается у Эмиля Галимова и капитана команды Евгения Кетова. А есть еще и молодой плеймейкер Иван Морозов, выстреливший на Кубке Первого канала и способный продуктивно сыграть с любыми партнерами, его ровесник Кирилл Марченко.

Главное слагаемое в формуле победы над бело-голубыми – нейтрализация их тройки Дмитрий Яшкин – Вадим Шипачев – Дмитрий Кагарлицкий. Эту задачу придется решать двукратному обладателю Кубка Гагарина в составе «Магнитки» Евгению Тимкину, Евгению Кетову и, возможно, не имеющим кубкового опыта Максиму Грошеву, Владиславу Цецюре, Павлу Кукштелю. Не исключено, потребуется умение защищаться Артема Швеца-Рогового и Василия Подколзина.