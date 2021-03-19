«Почувствовали на своей шкуре, что будет непросто». Никитин - после победы над «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА, Игорь Никитин после победы над «Локомотивом» подвел итог встречи:

«Повезло забить быстрые голы. В прошлой игре на своей шкуре почувствовали какой будет серия, поэтому не надо было что-то дополнительно команде рассказывать перед матчем. Лишь скорректировать некоторые моменты. Третий период? Может немного расслабились, но в целом сыграли хорошо. Тайм-аут взял, потому что ребята переиграли смену, нужно было отдохнуть. А так - против хорошей команды играем, нужно трудится все 60 минут.

Автор третьей шайбы в ворота ярославцев, нападающий ЦСКА Андрей Светлаков поделился впечатлением от матча:

«Сделали небольшую работу над ошибками, сыграли по заданию, получилось сегодня что-то. Готовимся дальше. Мы в каждой встрече работаем над ошибками, смотрим. Нам подсказывают тренеры, что надо делать, а что нет. Разобрали прошлый матч и старались выполнить задание на сегодняшний.

Паскуале — хороший вратарь. Важно в каждой встрече забивать, без голов побед не будет. Сегодня получилось, дальше тоже будем стараться забивать».