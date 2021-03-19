«Могли вернуться в игру, но Юханссон был хорош». Ярославцы - о поражении от ЦСКА во втором матче

Наставник ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итог второго матча серии плей-офф, в котором его команда уступила ЦСКА со счетом 1:4:

«Не так сыграли, как хотели бы. ЦСКА, как и ожидалось, начали мощно. Но до первой шайбы игра была равной. Потом два быстрых гола, и армейцы начали играть так, как умеют, когда они ведут в счете. Дождались нашей ошибки и забили третий. Второй и третий мы уверено играли, забросили одну и могли вернуться в игру, создавали моменты. Но вратарь хозяев хорошо стоял. 1-1 в серии. Нужно ли нам совершать ошибок меньше, чем ЦСКА, и таким образом победить? Мы не хотим думать о возможных ошибках, мы хотим играть с шайбой. Да, иногда принимаем плохие решения, теряем шайбу на своей линии и позволяем контратаковать. Все ошибаются. Выйдет ли Красковский? Я тоже хочу это знать. Сегодня он был на льду, но мы поняли, что играть не сможет. Посмотрим, еще два дня до следующего матча».

Автор единственного гола в составе гостей, форвард Егор Коршков поделился эмоциями:

«Пропустили быстрые шайбы за 10 минут, но имели много моментов, чтобы сократить преимущество соперника. Нужно было быстрее забивать. Теперь едем в Ярославль. Есть ли что-то необычное в том, что второй раз подряд забиваю ЦСКА? Нет, это моя работа».

Следующий матч серии ЦСКА - «Локомотив» состоится 21 марта в 17 часов на «Арена 2000» в Ярославле.