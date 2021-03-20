Егор Коршков: Дальше проще точно не будет

- Егор, почему сегодня команда так поздно встрепенулась? Два быстрых гола ЦСКА сломали вам игру?

- Я бы так не сказал. Мы знали, что армейцы начнут активно, мощно. Это их стиль. Неприятно быстро пропускать, но опускать руки мы не собирались. Создали много моментов и могли перевернуть ход игры. Нам нужно было быстрее забрасывать, чтобы минимизировать преимущество, которое создал себе ЦСКА. Но сделать это сегодня не получилось.

- Насколько чувствовалось отсутствие Красковского?

- Паша - отличный хоккеист. Надеюсь, что скоро он сможет присоединится к команде. Он - лидер, как и каждый игрок в нашей команде.

- Что за потасовка началась в конце игры?

- Защитник армейцев Гилмор ударил Иванова, поэтому началась небольшая толкотня. Но это плей-офф - эмоции бьют через край, никто не хочет уступать.

- За счет чего можно их обыграть? В чем их сильные и слабые стороны?

- Все секреты я открывать не буду. Скажу лишь, что нам надо играть в свой хоккей и быть хладнокровнее в некоторых моментах.

- Расскажи про свой гол. Там угол очень острый был...

- Шайба просто отскочила от борта, и я решил бросить. В итоге она пересекла линию и оказалась в воротах.